Ajit Pawar Plane Crash: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అజిత్ పవార్.."దాదా" ప్రస్థానం, ఆరుసార్లు ఉపముఖ్యమంత్రి రికార్డు!

Ajit Pawar Political Career: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసి, పరిపాలనలో "దాదా" (పెద్దన్న) అని పిలుచుకునే అజిత్ పవార్ ఇకలేరు. ఈరోజు ఉదయం జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో ఆయన మృతి చెందినట్లు జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ క్రమంలో అజిత్ పవార్ రాజకీయ ప్రస్థానం అత్యంత ఆసక్తికరం. దశాబ్దాల కాలం పాటు బారామతి కోటను కాపాడుకుంటూ, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కింగ్ మేకర్‌గా ఆయన ఎదిగిన తీరు అసాధారణం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 28, 2026, 11:13 AM IST





అజిత్ పవార్ రాజకీయ జీవిత విశేషాలు..
6 సార్లు ఉపముఖ్యమంత్రిగా..
మహారాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో వరుసగా కాకపోయినా అత్యధిక కాలం, అత్యధిక సార్లు (6 పర్యాయాలు) ఉపముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఏకైక నాయకుడు అజిత్ పవార్. ఆయన విభిన్న సిద్ధాంతాలు కలిగిన ముఖ్యమంత్రుల వద్ద పనిచేశారు. పృథ్వీరాజ్ చవాన్ (కాంగ్రెస్), దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ (బిజెపి), ఉద్ధవ్ ఠాక్రే (శివసేన - MVA), ఏక్‌నాథ్ షిండే (శివసేన - మహాయుతి) వంటి నేతలు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్న క్రమంలో అజిత్ పవార్ ఉపముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు.

బారామతి వారసుడిగా..
1982లో ఒక సహకార చక్కెర కర్మాగారం బోర్డు సభ్యుడిగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. అలాగే 1991లో పూణే జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకు చైర్మన్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టి, గ్రామీణ స్థాయిలో పట్టు సాధించారు. అదే ఏడాది 1991లో బారామతి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుండి లోక్‌సభకు ఎన్నికైనప్పటికీ, తన మామ శరద్ పవార్ కోసం ఆ స్థానాన్ని త్యాగం చేశారు.

తిరుగులేని శాసనసభ్యుడు
బారామతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం అంటే అజిత్ పవార్, అజిత్ పవార్ అంటే బారామతి అన్నట్లుగా ఆయన పట్టు సాధించారు. 1991 నుండి వరుసగా 7 సార్లు శాసనసభకు ఎన్నికయ్యారు (1995, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019). నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై ఆయనకు ఉన్న కమాండ్, కార్యకర్తలతో ఉన్న అనుబంధమే ఆయనను "దాదా"గా మార్చింది.

పార్టీలో చీలిక, సరికొత్త మలుపు
2019లో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్‌తో కలిసి తెల్లవారుజామున ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ద్వారా రాజకీయ సంచలనం సృష్టించారు. అనంతరం 2023లో ఎన్‌సిపి (NCP) లో చీలిక తీసుకువచ్చి, మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి షిండే ప్రభుత్వంలో చేరారు. ఫిబ్రవరి 2024లో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అజిత్ పవార్ వర్గాన్నే అసలైన ఎన్‌సిపిగా గుర్తించి, 'గడియారం' గుర్తును కేటాయించింది.

వ్యక్తిగత జీవితం
జననం: జూలై 22, 1959. అహ్మద్‌నగర్‌లోని దేవ్‌లాలీ ప్రవరలో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశారు.
విద్య: తండ్రి మరణంతో కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాల్సి రావడంతో తన డిగ్రీని పూర్తి చేయలేకపోయారు.
కుటుంబం: భార్య సునేత్ర పవార్, కుమారులు జయ్, పార్థ్ పవార్.

పాలనా దక్షత, కఠినమైన క్రమశిక్షణ, సమయపాలనకు అజిత్ పవార్ పెట్టింది పేరు. రాజకీయాల్లో ఎన్ని మలుపులు వచ్చినా, మహారాష్ట్ర అధికార కేంద్రంలో తన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకుంటూ ఆయన సాగిస్తున్న ప్రయాణం అద్భుతం.

