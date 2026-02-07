Ajit Pawar: మరాఠా యోధుడు అజిత్ పవార్ మరణంతో మహారాష్ట్రలో మారిపోయిన పవర్ పాలిటిక్స్..

Ajit Pawar Maharastra Politics: అజిత్ పవార్.. మహారాష్ట్ర జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం ముంబై విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరిన డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ విమానంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. పూణె సమీపంలోని బారామతి పరిసరాల్లో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ సమయంలో అదుపు తప్పింది. ల్యాండయ్యే సమయంలో విమానం కొండగుట్టపై బండరాయిని ఢీకొంది. రెండు ముక్కలై కుప్పకూలింది. ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. మృతుల్లో డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్తో పాటు విమానంలో ఉన్న మరో నలుగురు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇందులో ఒకరు అజిత్ పవార్ వ్యక్తిగత సిబ్బంది కాగా.. మరో ఇద్దరు పైలెట్లు, మరో ఫ్లైట్ అటెండెంట్ ఉన్నారు. ఈ విషయాన్ని డీజీసీఏనే అధికారికంగా ప్రకటించింది.
విమాన ప్రమాదం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఈ హఠాత్పరిణామంతో ఆయన అభిమానులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. సాంకేతిక లోపం కారణంగానే ఈ ఘటన చోటుచేసుకుందని సమాచారం. ముంబయి విమానాశ్రయంలో 8గంటల 10 నిమిషాలకు బయల్దేరింది. మార్గ మధ్యంలో విమానంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. 8:30 గంటలకు విమానం ల్యాండ్ చేసేందుకు పైలట్ ప్రయత్నించారు. అది సాధ్యం కాకపోవడంతో. 8:42 గంటలకు మరోసారి ప్రయత్నించారు. ఈ క్రమంలోనే నియంత్రణ కోల్పోయిన విమానం.. రన్వేకు అతి సమీపంలోనే కుప్పకూలిపోయింది. ప్రమాద స్థావరం భయానకంగా మారిపోయింది. మృతదేహాలు గుర్తుపట్టని విధంగా మారాయి.
విమానాన్ని రెండు సార్లు ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ కోసం పైలట్ ప్రయత్నించినట్లు సమాచారం. పైలట్ కంట్రోల్ తప్పిపోవడంతో విమానం కుప్పకూలిపోయింది. విమానంలో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురూ చనిపోయారని అధికార యంత్రాంగం గుర్తించింది. ఎన్సీపీ అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్తో పాటు ముంబయి పీఎస్వో వదీప్ జాదవ్, కెప్టెన్ సుమిత్ కపూర్, కెప్టెన్ శాంభవి పాఠక్, ఫ్లైట్ అటెండెంట్ పింకీ మాలి మరణించినట్లు అధికారులు ధృవీకరించారు. విమానం ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ సమయంలో బండరాయిని ఢీకొనడంవల్లే పేలుడు సంభవించిందని ఏవియేషన్ అధికారుల బృందం ధృవీకరించింది. దీంతోనే ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరిగిందని అధికారులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
ఆకాశంలో ఎగిరిపోతున్న విమానాన్ని చూస్తున్న జనం... ఆ విమానం కిందికి వస్తుంటే.. ఆశ్చర్యంగా చూస్తుండిపోయారు. వాళ్ల కళ్లెదుటే కుప్పకూలి పోయింది. పేలుడు శబ్ధాలు వినిపించాయని ప్రత్యక్ష సాక్ష్యులు తెలిపారు. పేలుడు తీవ్రతతో విమానంలోని మృతదేహాలు బయటకు ఎగిరిపడ్డాయి. ప్రమాద స్థలంలో కళ్లద్దాలు, వాచీచూసి ప్రమాదానికి గురైంది అజిత్ పవార్ అని గుర్తించినట్లు తెలిపారు. అజిత్ పవార్ తన రాజకీయ జీవితంలో 8 సార్లు బారామతి నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిథ్యం వహించారు. ఇప్పుడు ఇదే ప్రాంతంలో విమాన ప్రమాదంలో ఆయన కన్నుమూయడం నియోజకవర్గ ప్రజలను శోక సంద్రంలోకి ముంచేసింది. అజిత్ను కడసారి చూసేందుకు మృతదేహాన్ని తరలించిన ఆసుపత్రికి అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చారు.
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చక్రంతిప్పిన శరద్ పవార్ పెద్దన్న కుమారుడే అజిత్ పవార్. బాబాయి శరద్ పవార్ అడుగుజాడల్లో నడిచి రాజకీయాల్లో మంచి పట్టు సాధించారు. అజిత్ పవార్ తన అనూహ్య నిర్ణయాలతో ఎన్నోసార్లు వార్తల్లో నిలిచారు. నలుగురు ముఖ్యమంత్రుల వద్ద రాష్ట్రానికి ఆరుసార్లు డిప్యూటీ సీఎంగా సేవలందించారు. ముఖ్యమంత్రి కల తీరకుండానే ఇప్పుడు అనుకోని విమాన ప్రమాదంలో హఠాన్మరణం చెందారు.
అజిత్ పవార్ 1959 జులై 22న జన్మించారు. ఆయన తండ్రి అనంత్రావ్ పవార్.. అజిత్ పవార్.. 23 ఏళ్ల వయసులోనే రాజకీయాల్లో కాలుమోపారు. 1982లో తొలిసారి కార్పొరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ బోర్డుకు ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 16 ఏళ్ల పాటు పుణె జిల్లా సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించారు. 1991లో పుణె జిల్లా కోఆపరేటివ్ బ్యాంకు ఛైర్మన్గా ఎన్నికైన ఆయన అనేక యేళ్ల పాటు ఆ పదవిలో కొనసాగారు. 1991లో తొలిసారి బారామతి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుంచి లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు. అనంతరం బాబాయి శరద్ పవార్ కోసం ఆ సీటును త్యాగం చేసి.. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. 1991 ఉప ఎన్నికల్లో బారామతి అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి గెలుపొందారు. ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ఎనిమిది సార్లు మహారాష్ట్ర ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించి రికార్డు సృష్టించారు. ప్రస్తుతం సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ నేతృత్వంలోని మహాయుతి ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తున్నారు. అజిత్ పవార్కు భార్య, ఇద్దరు కుమారులున్నారు. భార్య సునేత్ర పవార్ రాజ్యసభ ఎంపీగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అజిత్ పవార్ మరణంతో ఆయన ప్లేస్ లో ఈమె ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ రకంగా ఎన్సీపీ ఎమ్మెల్యేల తన చేజారకుండా చూసుకున్నారనేది మహారాష్ట్ర రాజకీయాలను నిశీతంగా పరిశీలిస్తున్న వాళ్లు చెబుతున్న మాట. ఈమె త్వరలో బారామతికి జరగబోయే ఉప ఎన్నికల్లో ఈమె ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయనున్నారు. మరోవైపు రాజ్యసభకు రాజీనామా చేసిన సునేత్ర పవార్ ప్లేస్ లో అజిత్ పవార్ కుమారుడిని రాజ్యసభకు పంపాలనే యోచనలో దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఆలోచనగా ఉంది.
తొలుత కాంగ్రెస్లో ఉన్న శరద్ పవార్.. ఆ తర్వాత నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీని స్థాపించగా అజిత్ ఆయన బాటలోనే నడిచారు. ఎన్సీపీలో కీలక నేతగా ఎదిగిన అజిత్ పవార్...జాతీయ రాజకీయాల్లో ఆరితేరిన శరద్ పవార్ వద్ద పలుమార్లు ధిక్కార స్వరాన్ని వినిపించారు. 2004లో ఎన్సీపీ పార్టీకి మెజార్టీ సీట్లు వచ్చినప్పటికీ సీఎం పదవిని శరద్ పవార్ తమ మిత్రపక్షమైన కాంగ్రెస్కు ఇవ్వడాన్ని అజిత్ బహిరంగంగా వ్యతిరేకించారు. అనంతరం 2019 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత చిన్నాన్నతో విభేదించి.. బీజేపీతో చేతులు కలిపారు. అయితే, కొన్ని గంటలకే దేవేంద్ర ఫడణవీస్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం కుప్పకూలడంతో మళ్లీ శరద్ పవార్ వద్దకే చేరుకున్నారు. అనంతరం ఉద్ధవ్ఠాక్రే నేతృత్వంలోని మహావికాస్ అఘాడీ కూటమిలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పని చేశారు.
మహావికాస్ అఘాడీ కూటమి ప్రభుత్వం 2022లో కూలిపోయిన అనంతరం అజిత్ పవార్ మరోసారి అధినేతపై తిరుగుబాటు అస్త్రాన్ని ప్రయోగించారు. దీంతో ఎన్సీపీ రెండు ముక్కలుగా చీలిపోయింది. అనంతరం అజిత్ పవార్ వర్గం మళ్లీ బీజేపీతో జోడీకట్టింది. అప్పటి నుంచి మహాయుతి కూటమిలో మిత్రపక్షంగా కొనసాగుతున్నారు. ఇటీవల మహారాష్ట్ర స్థానిక ఎన్నికల్లో పుణెలో గెలుపు కోసం పవార్ కుటుంబాలు మళ్లీ కలిశాయి. ఆ ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేసినప్పటికీ.. పెద్దగా ఫలితం లభించకుండా పోయింది.
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అజిత్ పవార్ ప్రస్థానం ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. అజిత్ పవార్ తొలిసారి 2010లో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆ సమయంలో కాంగ్రెస్ నేత పృథ్విరాజ్ చవాన్ సీఎంగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత చవాన్ హయాంలోనే 2012లో రెండోసారి డిప్యూటీ సీఎంగా పనిచేశారు. 2019లో బీజేపీ నేత దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ప్రభుత్వంలో మరోసారి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అయితే, ఫడణవీస్ ప్రభుత్వానికి మెజార్టీ లేకపోవడంతో కేవలం 80 గంటల పాటు అజిత్ ఈ పదవిలో ఉన్నారు.
ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన మహా వికాస్ అఘాడీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో అజిత్ పవార్కు మళ్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కింది. ఈ ప్రభుత్వం రెండున్నరేళ్లకే కూలిపోయింది. అనంతరం శరద్ పవార్ నుంచి విడిపోయి మహాయుతి కూటమితో చేతులు కలిపారు. దీంతో 2022లో ఏక్నాథ్ శిండే నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన ప్రభుత్వంలో అజిత్ డిప్యూటీగా పనిచేశారు. ఇక, 2024లో జరిగిన ఎన్నికల్లో మహాయుతి కూటమి విజయం సాధించింది. ఆ సమయంలో అజిత్ పవార్ సీఎం పగ్గాలు చేపట్టనున్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. కానీ, చివరకు దేవేంద్ర ఫడణవీస్ ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టగా.. అజిత్ మళ్లీ డిప్యూటీగా బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి వచ్చింది.
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పిన అజిత్ పవార్... కాలం కలిసొస్తే సీఎం కావాలని భావించారు. రాజకీయ సమీకరణల్లో జాతీయ పార్టీలకు ప్రజలు పట్టం కట్టడంతో సీఎం యోగం అజిత్ పవార్ కు పవర్ సెంటర్ అయిన సీఎం యోగం దూరమైంది. సీఎం పదవి చేపట్టాలన్న ఆకాంక్ష నెరవేరకుండానే ఆయన భౌతికంగా దూరమ్యారు. పవర్ పాలిట్రిక్స్ తో అజిత్ పవార్ రాజకీయాల్లో గుర్తింపు సాధించారు. భారామతి ప్రజల గుండెల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు.
