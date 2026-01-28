English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ajith Pawar Plane Crash Video: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం వీడియో వైరల్.. దేశాన్ని కుదిపేస్తున్న భయానక దృశ్యాలు..!

Ajith Pawar Plane Crash Video: మహారాష్ట్రలో జరిగిన అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ అవుతున్నాయి. కొన్ని సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ వీడియోల్లో ఒక విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో అదుపు తప్పి కూలిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. విమానం నేలపై పడగానే భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించి మంటలు చెలరేగిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 28, 2026, 11:36 AM IST

Ajith Pawar Plane Crash Video: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం వీడియో వైరల్.. దేశాన్ని కుదిపేస్తున్న భయానక దృశ్యాలు..!

Ajith Pawar Plane Crash Visuals: మహారాష్ట్రలో ఈరోజు ఉదయం జరిగిన అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో భారీగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలు చూసిన చాలామంది షాక్‌కు గురవుతున్నారు. కొన్ని సెకన్ల నిడివి ఉన్న ఈ క్లిప్‌లలో ఒక విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో.. అదుపు తప్పి కూలిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది. విమానం నేలపై పడగానే భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించి మంటలు చెలరేగిన దృశ్యాలు వీడియోల్లో ఉన్నాయి.

వైరల్ అవుతున్న మొదటి వీడియోలో విమానం రన్‌వేపై చాలా అస్థిరంగా కిందికి వస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. కూలిపోయిన వెంటనే అది పూర్తిగా అగ్నిగోళంగా మారినట్లు తెలుస్తోంది. చుట్టుపక్కల ప్రాంతమంతా పొగతో నిండిపోవడం.. విమానం భాగాలు చెల్లాచెదురుగా పడిపోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ దృశ్యాలు చూసిన నెటిజన్లు భయంతో సోషల్ మీడియాలో స్పందిస్తున్నారు.

రెండో వీడియోలో ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీస్ బృందాలు, సహాయక సిబ్బంది ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. స్థానిక ప్రజలు కూడా అక్కడికి చేరి ఏం జరిగిందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే మంటలు చాలా భీకరంగా ఉండటంతో లోపలికి వెళ్లడం సాధ్యం కాలేదని వీడియోల్లో తెలుస్తోంది. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండటంతో ఎవరు బతికి బయటపడలేదు అని సమాచారం.

ఈ విమాన ప్రమాదం వీడియోలు అన్నీ కూడా అజిత్ పవార్ విమానానికి సంబంధించినవే అని సోషల్ మీడియాలో క్యాప్షన్ పెట్టి షేర్ చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై ఇప్పటివరకు అధికారికంగా పూర్తి స్పష్టత రాలేదు. కొందరు ఇది నిజమని చెబుతుంటే, మరికొందరు ఫేక్ వీడియోలేనని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

విమాన ప్రమాదంపై సంబంధిత అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం. డీజీసీఏ కూడా ఈ అంశాన్ని సీరియస్‌గా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అధికారిక ప్రకటన వచ్చే వరకు ప్రజలు ఎలాంటి ఊహాగానాలకు పోవద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

వైరల్ వీడియోలు ఎంత భయానకంగా ఉన్నా.. నిజానిజాలు పూర్తిగా బయటకు రావాల్సి ఉంది. అధికారిక సమాచారం వచ్చే వరకు వేచి చూడడమే సరైన మార్గమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆందోళనను కలిగిస్తోంది.

 

