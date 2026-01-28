English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Ajith Pawar Plane Crash: అజిత్ పవార్‌ విమాన ప్రమాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షి ఏమన్నారంటే..

Ajith Pawar Plane Crash: అజిత్ పవార్‌ విమాన ప్రమాదంపై ప్రత్యక్ష సాక్షి ఏమన్నారంటే..

Ajith Pawar Plane Crash: బారామతిలో జరిగిన విమాన ప్రమాదం దేశాన్ని షాక్‌కు గురి చేసింది. ల్యాండింగ్ సమయంలోనే విమానంలో సమస్య ఉందని అనిపించిందని ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపారు. ఒక్కసారిగా విమానం రన్‌వేపై కూలిపోయి భారీ పేలుడు సంభవించిందని.. వెంటనే మంటలు చెలరేగాయని చెప్పారు.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 28, 2026, 11:22 AM IST

Ajith Pawar Death: ఈరోజు ఉదయం మహారాష్ట్రలోని బారామతి వద్ద జరిగిన విమాన ప్రమాదం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. ఈ ప్రమాదంలో మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి..ఎన్సీపీ నేత అజిత్ పవార్‌తో పాటు మరో నలుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనపై.. ప్రత్యక్ష సాక్షి మీడియాతో మాట్లాడి తన కళ్లముందు జరిగిన భయానక దృశ్యాలను వివరించారు.

ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్పిన ప్రకారం..విమానం ల్యాండ్ అయ్యే సమయంలోనే ఏదో తేడా ఉందని అనిపించిందట. “విమానం చాలా అస్థిరంగా కిందికి వస్తోంది. అప్పుడే కూలిపోతుందేమో అని భయమేసింది. అనుకున్నట్టే ఒక్కసారిగా రన్‌వేపై బలంగా కూలిపోయింది” అని ఆయన తెలిపారు. విమానం కూలిన వెంటనే భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించిందని చెప్పారు. ఆ శబ్దంతో చుట్టుపక్కల ప్రాంతం మొత్తం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడిందట.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే తాను అక్కడికి పరుగెత్తి వెళ్లినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపారు. లోపల ఉన్నవారిని కాపాడాలని ప్రయత్నించామని.. కానీ పరిస్థితులు చాలా ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. “మొదటి పేలుడు తర్వాత కూడా 4 నుంచి 5 సార్లు పేలుళ్లు జరిగాయి. మంటలు భీకరంగా ఎగసిపడ్డాయి. దగ్గరకు వెళ్లడం అసాధ్యంగా మారింది” అని ఆయన అన్నారు. ఆ సమయంలో ఎవ్వరూ విమానం లోపలికి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని వివరించారు.

విమానంలో అజిత్ పవార్ ఉన్న విషయం తెలిసినప్పుడు ఎంతో బాధ కలిగిందని ప్రత్యక్ష సాక్షి చెప్పారు. “అంత పెద్ద నాయకుడు ఇలా ప్రాణాలు కోల్పోవడం చాలా దురదృష్టకరం. ఇది ఎవ్వరూ ఊహించని ఘటన” అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ విమానం ముంబై నుంచి ఉదయం బయలుదేరి బారామతిలో ల్యాండ్ అయ్యే సమయంలో సాంకేతిక సమస్య ఎదుర్కొని కూలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. విమానం పూర్తిగా మంటల్లో చిక్కుకుని నాశనం అయింది. విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలు కొంతసేపు నిలిపివేయగా..విమాన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

ఈ ప్రమాదంపై డీజీసీఏ కూడా స్పందించి.. విమానంలో ఉన్నవారిలో ఎవరూ ప్రాణాలతో బయటపడలేదని నిర్ధారించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్‌తో ఫోన్‌లో మాట్లాడి సంతాపం తెలిపారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు అధికారులు విచారణ చేపట్టనున్నారు.

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ajith Pawar Plane CrashAjith Pawar Aircraft AccidentBaramati Plane Crash NewsAjith Pawar Death NewsAjith Pawar Latest Breaking News

