Prateek Yadav Death News: ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు కన్నుమూత.. 38 ఏళ్లకే అకాల మరణం

Prateek Yadav Death News: దివంగత నాయకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు, ఎస్పీ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్ యాదవ్ తమ్ముడు ప్రతీక్ యాదవ్ కన్నుమూశారు. బీజేపీ నాయకురాలు, యూపీ మహిళా కమిషన్ ఉపాధ్యక్షురాలు అపర్ణా యాదవ్కు ప్రతీక్ యాదవ్ భర్త. ములాయం సింగ్ యాదవ్ రెండవ భార్య సాధనా గుప్తా కుమారుడు. ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించడంతో ప్రతీక్ యాదవ్ను లక్నోలోని సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించేలోపు మరణించారు. పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. బుధవారం ఉదయం 6.15 గంటలకు కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను ఆసుపత్రికి తీసుకురాగా.. అక్కడ ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో ఆయన భార్య అక్కడ లేరు. ప్రాథమిక పరిశీలన ప్రకారం.. ఆయన శరీరంపై ఎలాంటి గాయాలు కనిపించలేదని తెలిపారు.
ప్రతీక్ యాదవ్ చాలా కాలంగా ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఊపిరితిత్తులలో రక్తం గడ్డకట్టడంతో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. బుధవారం ఉదయం ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. 38 ఏళ్ల వయసులోనే ప్రతీక్ యాదవ్ మరణించడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయనకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. యూకేలోని లీడ్స్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి MBA పట్టా పొందిన ప్రతీక్ యాదవ్.. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంతోపాటు జిమ్ సెంటర్ నడిపారు. సోషల్ మీడియాలో ఫిట్నెస్ గురించి ఎక్కువగా వీడియోలు షేర్ చేస్తూ అవగాహన కల్పించేవారు.
2015లో ప్రతీక్ యాదవ్ లక్నోలో "ఐరన్ కోర్ ఫిట్" అనే జిమ్ను ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం అనేక బ్రాంచ్లు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం, అలాగే వివిధ బ్రాండ్లను ప్రమోట్ చేయడం కోసం పని చేశారు. ఏడాదికి 1.5 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. 2024లో ప్రతీక్ యాదవ్ నికర ఆస్తి విలువ రూ.55 మిలియన్ల నుంచి రూ.70 మిలియన్ల మధ్య ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆయన వార్షిక ఆదాయం రూ.15 మిలియన్లుగా అంచనా. అయితే ప్రతీక్ యాదవ్ భార్య అపర్ణా యాదవ్ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.230 మిలియన్లుగా ఉంటుందని సమాచారం.
ప్రతీక్ యాదవ్కు ఖరీదైన, విలాసవంతమైన కార్లలంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన వద్ద అనేక విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి. 2017లో రూ.5 కోట్ల విలువైన లంబోర్ఘిని కారు కొనుగోలుపై విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. సామ్యవాదానికి కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పుకునే కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కార్లను ఎలా కొనుగోలు చేస్తున్నారనే విమర్శలు వచ్చాయి. తాను కారును లోన్పై కొన్నానని.. తన వద్ద అన్ని పత్రాలు ఉన్నాయని అప్పట్లో ప్రతీక్ యాదవ్ వివరణ ఇచ్చారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణంపై రాజకీయ వర్గాలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని గురిచేసింది. ప్రతీక్ యాదవ్ కుటుంబ సభ్యులకు సంతాపం తెలుపుతూ.. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.