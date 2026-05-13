English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Prateek Yadav Death News: ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు కన్నుమూత.. 38 ఏళ్లకే అకాల మరణం

Prateek Yadav Death News: ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు కన్నుమూత.. 38 ఏళ్లకే అకాల మరణం

Prateek Yadav Death News: సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్‌ యాదవ్ తమ్ముడు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ప్రతీక్ యాదవ్ అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. గత కొద్ది రోజులుగా ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడుతున్న ఆయన.. బుధవారం ఆరోగ్యం క్షీణించి మరణించారు.   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : May 13, 2026, 01:19 PM IST

Trending Photos

Daily Astrology: ఈరోజు మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? హనుమంతుని ఆశీస్సులు ఎవరిపై ఉన్నాయి?
5
Today Astrology
Daily Astrology: ఈరోజు మీ అదృష్టం ఎలా ఉంది? హనుమంతుని ఆశీస్సులు ఎవరిపై ఉన్నాయి?
Jio New Cheap Plan: జియో మాస్టర్ ప్లాన్.. ఒకే రీఛార్జ్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్, 5జీ, 100GB డేటా!
5
Jio Netflix Plan
Jio New Cheap Plan: జియో మాస్టర్ ప్లాన్.. ఒకే రీఛార్జ్‌లో నెట్‌ఫ్లిక్స్, 5జీ, 100GB డేటా!
Shani Dev: శని అమావాస్య ధన యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!
6
Saturn Transit
Shani Dev: శని అమావాస్య ధన యోగం.. ఈ 5 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. డబ్బే డబ్బు!
Trisha Krishnan: లగ్జరీ అంటే ఇదేనా..త్రిష ఇంట్లో ఈ ఒక్క విషయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది
6
Trisha Krishnan Home
Trisha Krishnan: లగ్జరీ అంటే ఇదేనా..త్రిష ఇంట్లో ఈ ఒక్క విషయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది
Prateek Yadav Death News: ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు కన్నుమూత.. 38 ఏళ్లకే అకాల మరణం

Prateek Yadav Death News: దివంగత నాయకుడు ములాయం సింగ్ యాదవ్ చిన్న కుమారుడు, ఎస్పీ అధ్యక్షుడు అఖిలేష్ యాదవ్ తమ్ముడు ప్రతీక్ యాదవ్ కన్నుమూశారు. బీజేపీ నాయకురాలు, యూపీ మహిళా కమిషన్ ఉపాధ్యక్షురాలు అపర్ణా యాదవ్‌కు ప్రతీక్ యాదవ్ భర్త. ములాయం సింగ్ యాదవ్ రెండవ భార్య సాధనా గుప్తా కుమారుడు. ఆరోగ్యం అకస్మాత్తుగా క్షీణించడంతో ప్రతీక్ యాదవ్‌ను లక్నోలోని సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించేలోపు మరణించారు. పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. బుధవారం ఉదయం 6.15 గంటలకు కుటుంబ సభ్యులు ఆయనను ఆసుపత్రికి తీసుకురాగా.. అక్కడ ఆయన మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో ఆయన భార్య అక్కడ లేరు. ప్రాథమిక పరిశీలన ప్రకారం.. ఆయన శరీరంపై ఎలాంటి గాయాలు కనిపించలేదని తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రతీక్ యాదవ్ చాలా కాలంగా ఊపిరితిత్తుల సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఊపిరితిత్తులలో రక్తం గడ్డకట్టడంతో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. బుధవారం ఉదయం ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే సివిల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. 38 ఏళ్ల వయసులోనే ప్రతీక్ యాదవ్ మరణించడం అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయనకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. యూకేలోని లీడ్స్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి MBA పట్టా పొందిన ప్రతీక్ యాదవ్.. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంతోపాటు జిమ్ సెంటర్ నడిపారు. సోషల్ మీడియాలో ఫిట్‌నెస్ గురించి ఎక్కువగా వీడియోలు షేర్ చేస్తూ అవగాహన కల్పించేవారు. 

2015లో ప్రతీక్ యాదవ్ లక్నోలో "ఐరన్ కోర్ ఫిట్" అనే జిమ్‌ను ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం అనేక బ్రాంచ్‌లు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు రియల్ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారం, అలాగే వివిధ బ్రాండ్‌లను ప్రమోట్ చేయడం కోసం పని చేశారు. ఏడాదికి 1.5 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. 2024లో ప్రతీక్ యాదవ్ నికర ఆస్తి విలువ రూ.55 మిలియన్ల నుంచి రూ.70 మిలియన్ల మధ్య ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆయన వార్షిక ఆదాయం రూ.15 మిలియన్లుగా అంచనా. అయితే ప్రతీక్ యాదవ్ భార్య అపర్ణా యాదవ్ నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.230 మిలియన్లుగా ఉంటుందని సమాచారం.  

ప్రతీక్ యాదవ్‌కు ఖరీదైన, విలాసవంతమైన కార్లలంటే చాలా ఇష్టం. ఆయన వద్ద అనేక విలాసవంతమైన కార్లు ఉన్నాయి. 2017లో రూ.5 కోట్ల విలువైన లంబోర్ఘిని కారు కొనుగోలుపై విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. సామ్యవాదానికి కట్టుబడి ఉన్నామని చెప్పుకునే కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కార్లను ఎలా కొనుగోలు చేస్తున్నారనే విమర్శలు వచ్చాయి. తాను కారును లోన్‌పై కొన్నానని.. తన వద్ద అన్ని పత్రాలు ఉన్నాయని అప్పట్లో ప్రతీక్ యాదవ్ వివరణ ఇచ్చారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణంపై రాజకీయ వర్గాలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని గురిచేసింది. ప్రతీక్ యాదవ్‌ కుటుంబ సభ్యులకు సంతాపం తెలుపుతూ.. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నారు. 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Prateek YadavPrateek Yadav FamilyPrateek Yadav Net WorthPrateek Yadav Latest NewsPrateek Yadav Death News

Trending News