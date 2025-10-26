Schools And Colleges Holiday: పండుగ సీజన్ ముగిసింది. అక్టోబర్లో రావాల్సిన సెలవుల కన్నా ఎక్కువనే వచ్చాయి. అక్టోబర్ నెల ముగుస్తున్నా కూడా సెలవులు మాత్రం తగ్గడం లేదు. రేపు సోమవారం కూడా కళాశాలలు, స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా రేపు అంటే అక్టోబర్ 27వ తేదీన పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా చాలా రాష్ట్రాలు.. ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇచ్చారు. మరి తెలంగాణ, ఏపీలో సెలవులు ఉన్నాయా..? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
తుఫాన్ కారణంగా..
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొంథా తుఫాన్ కారణంగా దాదాపుగా అన్ని జిల్లాల్లో సెలవులు ప్రకటించారు. తుఫాన్ ప్రభావంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వరదలు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో రాజమండ్రి, తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం, కాకినాడ తదితర ప్రాంతాల్లో అన్నీ కళాశాలలు, స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా.. విద్యార్థులు సురక్షితంగా ఉండేందుకు ఆయా జిల్లాల్లో అధికారులు సెలవులు ఇచ్చారు. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం ఎలాంటి సెలవు లేదు.
ఇక దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో రేపు కళాశాలలు, స్కూళ్లకు సెలవులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఛాట్ పూజ కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కాలేజ్లు, స్కూళ్లతోపాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. ప్రతిహార్ షష్ఠి, సూర్య షష్ఠి, ఛఠ్ పూజ అని పేర్లతో ఉత్సవాలు చేసుకుంటారు. ఈ కారణంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఇతర విద్యా కార్యాలయాలు రేపు అక్టోబర్ 27న సెలవు ఇచ్చారు. వీటితోపాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ఉంది.
ఉత్తరప్రదేశ్లో ఛఠ్ పూజ సందర్భంగా అక్టోబర్ 26వ తేదీ నుంచి 29వ తేదీ వరకు సెలవులు ఇచ్చారు. ఇక బిహార్లో కూడా సెలవులు భారీగా ఇచ్చారు. 26 నుంచి 28వ తేదీ వరకు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాల్లో అక్టోబర్ 27న ఛాఠ్ పూజ సందర్భంగా సోమవారం పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. కంద షష్టి, శూరసంహారత్ ఉత్సవాల సందర్భంగా తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లాలో సెలవు ఇచ్చారు.
బ్యాంకులకు సెలవు
ఛఠ్ పూజ సందర్భంగా అక్టోబర్ 27వ తేదీ సోమవారం బ్యాంకులకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. పశ్చిమ బెంగాల్, బీహార్, జార్ఖండ్ రాష్ట్రాలలో ఛాఠ్ పూజ పురస్కరించుకుని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతోపాటు ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కూడా బ్యాంకులకు రేపు సెలవు ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని బ్యాంకు ఖాతాదారులు తెలుసుకోవాలి.
