  • Tomorrow Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు హలీడే.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Tomorrow Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు హలీడే.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

All Schools And Colleges Holiday For Tomorrow In These States: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త. వారాంతం సెలవు తర్వాత మరుసటి రోజే మరో సెలవు వచ్చింది. దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు అన్నీ కాలేజ్‌లు, స్కూళ్లకు సెలవు లభించింది. అయితే అన్ని రాష్ట్రాల్లో కాదు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 26, 2025, 11:55 PM IST

Tomorrow Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు హలీడే.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Schools And Colleges Holiday: పండుగ సీజన్‌ ముగిసింది. అక్టోబర్‌లో రావాల్సిన సెలవుల కన్నా ఎక్కువనే వచ్చాయి. అక్టోబర్‌ నెల ముగుస్తున్నా కూడా సెలవులు మాత్రం తగ్గడం లేదు. రేపు సోమవారం కూడా కళాశాలలు, స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా రేపు అంటే అక్టోబర్‌ 27వ తేదీన పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే దేశవ్యాప్తంగా చాలా రాష్ట్రాలు.. ప్రాంతాల్లో సెలవులు ఇచ్చారు. మరి తెలంగాణ, ఏపీలో సెలవులు ఉన్నాయా..? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Also Read: Colleges Close: తెలంగాణలో అన్నీ కాలేజ్‌లు బంద్‌.. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసా?

తుఫాన్‌ కారణంగా..
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మొంథా తుఫాన్‌ కారణంగా దాదాపుగా అన్ని జిల్లాల్లో సెలవులు ప్రకటించారు. తుఫాన్‌ ప్రభావంతో ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వరదలు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో రాజమండ్రి, తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం, కాకినాడ తదితర ప్రాంతాల్లో అన్నీ కళాశాలలు, స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటించారు. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా.. విద్యార్థులు సురక్షితంగా ఉండేందుకు ఆయా జిల్లాల్లో అధికారులు సెలవులు ఇచ్చారు. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం ఎలాంటి సెలవు లేదు.

Also Read: Traffic Challan: ఒక్క బైక్‌కు 120 ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు.. ఎంత విలువ అంటే..?

ఇక దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో రేపు కళాశాలలు, స్కూళ్లకు సెలవులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఛాట్‌ పూజ కారణంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కాలేజ్‌లు, స్కూళ్లతోపాటు బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. ప్రతిహార్ షష్ఠి, సూర్య షష్ఠి, ఛఠ్ పూజ అని పేర్లతో ఉత్సవాలు చేసుకుంటారు. ఈ కారణంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఇతర విద్యా కార్యాలయాలు రేపు అక్టోబర్ 27న సెలవు ఇచ్చారు. వీటితోపాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవు ఉంది.

Also Read: KTR: డాక్టర్ల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను తొలి సీఎం కేసీఆర్‌ నెంబర్ వన్ చేశారు: కేటీఆర్‌

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఛఠ్ పూజ సందర్భంగా అక్టోబర్ 26వ తేదీ నుంచి 29వ తేదీ వరకు సెలవులు ఇచ్చారు. ఇక బిహార్‌లో కూడా సెలవులు భారీగా ఇచ్చారు. 26 నుంచి 28వ తేదీ వరకు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్ వంటి రాష్ట్రాల్లో అక్టోబర్ 27న ఛాఠ్ పూజ సందర్భంగా సోమవారం పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. కంద షష్టి, శూరసంహారత్ ఉత్సవాల సందర్భంగా తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లాలో సెలవు ఇచ్చారు.

Also Read: Harish Rao: ఓటుతో రేవంత్ రెడ్డి చెంపలు వాయించి బుద్ధి చెప్పాలి: హరీశ్ రావు

బ్యాంకులకు సెలవు
ఛఠ్ పూజ సందర్భంగా అక్టోబర్ 27వ తేదీ సోమవారం బ్యాంకులకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. పశ్చిమ బెంగాల్, బీహార్, జార్ఖండ్‌ రాష్ట్రాలలో ఛాఠ్‌ పూజ పురస్కరించుకుని బ్యాంకులకు సెలవు ఉంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతోపాటు ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో కూడా బ్యాంకులకు రేపు సెలవు ఇచ్చారు. ఈ విషయాన్ని బ్యాంకు ఖాతాదారులు తెలుసుకోవాలి.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

