English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: విద్యార్థులకు జాక్‌పాట్‌.. ఈ రోజు నుంచే స్కూళ్లకు 16 రోజుల సెలవులు

All Schools Holiday For 16 Days From September 20th To October 6th: పండుగల నెల సెప్టెంబర్‌లో విద్యార్థులకు విచ్చలవిడిగా సెలవులు వచ్చేశాయి. పాఠశాలలకు క్యాలెండర్‌లోనే అత్యధిక సెలవులు సెప్టెంబర్‌లో వస్తున్నాయి. 16 రోజుల సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఎక్కడ? ఎలా అనే వివరాలు ఇలా తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 20, 2025, 12:34 AM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
5
Epfo Introduces Passbook Lite
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
Schools Holiday: విద్యార్థులకు జాక్‌పాట్‌.. ఈ రోజు నుంచే స్కూళ్లకు 16 రోజుల సెలవులు

Schools Close For 16 Days: పాఠశాలలకు భారీగా సెలవులు వస్తుండడంతో విద్యార్థులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. తాజాగా వరుసగా పండుగలతో పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులకు సెలవులు వచ్చేశాయి. సెప్టెంబర్‌లో ఊహించనన్ని సెలవులు విద్యార్థులకు వచ్చేశాయి. భారతదేశం అంతటా చాలా పాఠశాలలకు దాదాపు రెండు వారాలకు పైగా సెలవులు వచ్చాయి. తాజాగా నేటి నుంచి దసరా సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి. సుదీర్ఘంగా 16 రోజుల పాటు సెలవులు పాఠశాలలకు ఇచ్చారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Snake Head Cut: పాము తలను కొరికిన వ్యక్తి.. మంచంపై పెట్టుకుని తాపీగా నిద్ర.. సంచలన వీడియో!

కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాలో బతుకమ్మ, దసరా పండుగలకు భారీ ఎత్తున సెలవులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలన్నీ అన్ని స్కూళ్లకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సెలవులు ప్రకటించారు. కాగా కర్ణాటకలో మాత్రం దేశంలోనే అత్యధికంగా 16 రోజుల సెలవు ఇచ్చారు. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ శనివారం నుంచే దసరా సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇతర రాష్ట్రాలలో కొంత ఆలస్యంగా దసరా సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి.

Also Read: YSRCP MLCs: వైఎస్‌ జగన్‌కు చంద్రబాబు స్ట్రోక్‌.. టీడీపీలోకి ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు

కర్ణాటక దసరా సెలవులు షురూ
దేశంలోనే కర్ణాటకలో భారీగా దసరా సెలవులు వచ్చాయి. కర్ణాటకలో పాఠశాలలకు సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 6 వరకు దసరా సెలవులు ప్రకటించారు. అక్టోబర్ 7వ తేదీ నుంచి పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సెలవులు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, సీబీఎస్‌ఈ, ఐసీఎస్‌ఈ, సీఐఎస్‌సీఈ పాఠశాలలకన్నింటికి వర్తిస్తాయి.

Also Read: Sadaa Deep Sad: పుట్టెడు దుఃఖంలో హీరోయిన్‌ సదా.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

తెలంగాణ దసరా సెలవులు
దేశంలోనే.. ప్రపంచంలోనే పూలతో జరుపుకునే పండుగ బతుకమ్మ. బతుకమ్మతోపాటు దసరా పండుగ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీగా సెలవులు ప్రకటించింది. పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం 13 రోజులు సెలవులు ఇచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 3వ తేదీ వరకు సెలవులు ఇచ్చారు. అయితే ఈ సెలవులు పొడిగించే అవకాశం లేకపోలేదు. ఈ సెలవులు తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వర్తిస్తాయి. ఇదే స్థాయిలో కళాశాలలకు కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించిందని తెలుస్తోంది.

Also Read: R Krishnaiah: డబ్బులు లేవంటూ రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రత్యేక విమానం, హెలికాప్టర్లు అవసరమా?

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో..
ఉపాధ్యాయుల అభ్యర్థనల అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాలల సెలవులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దసరా సెలవులను సవరించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు సెప్టెంబర్ 22 నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు సెలవులు ప్రకటించింది. మొత్తం దసరా పండుగ సెలవులు 12 రోజులు ఏపీ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Dusshera 2025Schools HolidayStudentsholidayRains Holiday

Trending News