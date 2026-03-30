Allahabad High Court: విచిత్రమైన కేసు.. కోడలి నుంచి భరణం కోరిన అత్తమామలు.. కోర్టు ఏమందంటే?

Uttar Pradesh: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కోర్టుకు ఓ వింత కేసు వచ్చింది. కొడుకు చనిపోవడంతో తమ పోషణను కోడలు చూసుకోవాలంటూ అత్తమామలు.. అలహాబాద్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే దీనిపై కోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 30, 2026, 04:26 PM IST

Trending Photos

Allahabad High Court: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కోర్టుకు ఓ వింత కేసు వచ్చింది. కొడుకు చనిపోవడంతో తమ పోషణను కోడలు చూసుకోవాలంటూ అత్తమామలు.. అలహాబాద్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే అత్తమామలను పోషించే విషయంలో కోడలి పాత్రపై అలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థలో అత్తమామల పోషణ అనేది కోడలిపై ఉన్న సామాజిక బాధ్యతగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ.. చట్టపరంగా కోడలికి అలాంటి కట్టుబాట్లు ఏమీ లేవని హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.

యూపీ రాష్ట్రంలో పోలీసు కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేసిన ఓ వ్యక్తికి 2016లో పెళ్లి జరగగా.. 2021లో అతను ఓ ప్రమాదంలో మరణించాడు. అయితే అతని భార్య కూడా కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేస్తోంది. అయితే తమ కొడుకు బ్రతికున్నప్పుడు అతనిపై తాము ఆధారపడి జీవించేవారమని.. ఇప్పుడు తమ కొడుకు చనిపోవడంతో తాము దిక్కులేనివారమయ్యామని పేర్కొంటూ, తల్లిదండ్రులు మొదట ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించారు.

కొడుకు మరణాంతరం వచ్చిన ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కోడలే తీసుకుందని.. అందువల్ల తమ పోషణను కూడా ఆమె చూసుకునేలా ఆదేశించాలని కోర్టును కోరారు. అయితే, ఫ్యామిలీ కోర్టు ఆ అత్తమామల వినతిని తిరస్కరించింది. పోషించాల్సిన చట్టబద్దమైన బాధ్యత కోడలిపై లేదంటూ కోర్టు పేర్కొంది. దీంతో వృద్ధ దంపతులు అలహాబాద్‌లోని హైకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు.

ఇక హైకోర్టులో ఈ కేసును విచారించిన జస్టిస్ మదన్ పాల్ సింగ్ ధర్మాసనం.. భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత (BNSS)లోని సెక్షన్ 144 పరిధిని విశ్లేషించింది. ఈ చట్టం ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి తనపై ఆధారపడిన భార్య, పిల్లలు, తల్లిదండ్రులకు మాత్రమే భరణం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. శాసనకర్తలు తమ విచక్షణతో అత్తమామలను ఈ చట్ట పరిధిలోకి చేర్చలేదు. అంటే కోడలిపై అత్తామామల పోషణ బాధ్యతను మోపడం చట్టం ఉద్దేశం కాదని న్యాయమూర్తి తన తీర్పులో పేర్కొన్నారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

