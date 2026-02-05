English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Lok Sabha: సభలో మోదీపై దాడికి కుట్ర.. లోక్‌సభ వర్గాల సంచలన ప్రకటన..!

Lok Sabha: సభలో మోదీపై దాడికి కుట్ర.. లోక్‌సభ వర్గాల సంచలన ప్రకటన..!

Planned Attack On PM Modi In Lok Sabha: నిన్న లోక్‌సభ అర్ధాంతరంగా వాయిదా వేయడానికి ప్రధాన కారణం దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై దాడికి కుట్ర అని సంచలన విషయం బయటపడింది. నిన్న మోదీ రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ధన్యవాద ప్రసంగం ఆమోదించాల్సి ఉంది. అయితే దీనికి ముందు విపక్ష మహిళా ఎంపీలు మోదీ కూర్చున్న సీట్ చుట్టుముట్టారు.  ఆయనపై దాడి జరుగుతుందని సమాచారం అందినట్లు సెక్రటేరియట్‌ వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో విపక్షం యుద్ధం మార్గంలో వెళుతున్నట్లుగా ఉందని విశ్లేషించింది. అయితే మోదీపై దాడికే మహిళా ఎంపీలు చుట్టుముట్టారని బీజేపీ ఆరోపిస్తుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 5, 2026, 03:22 PM IST

Lok Sabha: సభలో మోదీపై దాడికి కుట్ర.. లోక్‌సభ వర్గాల సంచలన ప్రకటన..!

Planned Attack On PM Modi In Lok Sabha: సెక్రటేరియట్‌ వర్గాలు సంచలన స్టేట్‌మెంట్‌ చేశాయి. ఉన్నట్టుండి నిన్న లోక్‌సభ వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే. అర్థంతరంగా రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ధన్యవాదాలు తీర్మానాన్ని ఆమోదించేసింది. అయితే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి దాడి పై దాడికి కుట్ర చేశారని.. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారని వ్యర్గాలు వెల్లడించాయి. పలు మీడియా కథనాలు కూడా చెబుతున్నాయి. సభలో మోదీ చుట్టుముట్టిని దాడి చేసేందుకు కాంగ్రెస్ ప్లాన్ చేసినట్లుగా తమకు పక్కా సమాచారం ఉందని కూడా లోక్‌సభ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సభను ఉన్నట్టుండి ధన్యవాద తీర్మానంతో ఆమోదించామని తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే నిన్న సభకు స్పీకర్ వాయిదా వేసినట్లు వెల్లడించాయి.

 విపక్షాలు మోదీపై దాడికి కుట్ర పన్నినట్లు సెక్రటేరియట్‌ సంచలన ప్రకటన విడుదల చేసింది. మహిళ విపక్ష ఎంపీలంతా పీఎం మోదీ కుర్చీ చుట్టుముట్టి అటాక్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేశారని తెలుపుతోంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్పీకర్ ఓం బీర్ల రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై పీఎం మోదీ మాట్లాడకుండా వెంటనే తీర్మానాన్ని ఆమోదించారు అని పేర్కొన్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా లోక్‌సభలో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై మోదీ ప్రసంగించాల్సి ఉంటుంది. సభలో గందరగోళం ఏర్పడడంతో ఇలా అర్ధాంతరంగా ముగించేశారు. 

 ఇక బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై ధన్యవాద తీర్మానాన్ని ప్రధానమంత్రి ప్రసంగం లేకుండానే వాయిస్ ద్వారా ఆమోదించేశారు. 22 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే మొదటిసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా ఎంపీలను ఉపయోగించుకుని మరి మోదీపై దాడికి కుట్రపన్నారని వార్తాపత్రికలు తెలుపుతున్నాయి. 

 అంతేకాదు లోక్‌సభలో నరవానే పుస్తకంపై రాహుల్ గాంధీ తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించే వరకు ప్రతిపక్షాలు.. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని సభలో మాట్లాడకుండా చేస్తామని సస్పెండ్ అయిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాణిక్యం ఠాగూర్ కూడా నొక్కి చెప్పారు. ఇక లోక్‌సభ తీర్మానం ఆమోదంపై అధికారిక ఎక్స్‌ వేధికగా పోస్ట్‌ చేశారు. ఇక బీజేపీ సభ్యులు కూడా ప్రజాస్వామ్య దేశంలో పార్లమెంటులో గౌరవనీయ రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తీర్మానంపై ప్రతిపక్ష నాయకులు మాట్లాడే అవకాశం కూడా లేదు. ఇది ఒక విచారకరమైన రోజు. కోట్లాది మంది భారతీయుల అభిప్రాయాలు ప్రస్తావించడానికి ఇక్కడ అనుమతి లేదు.. ఇక్కడ అధికారం ఉన్న పార్టీ సభ్యులు మాత్రమే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నారు అని ఠాగూర్ రాసుకొచ్చారు.

 

 

రాహుల్ గాంధీని మాట్లాడటానికి అనుమతించకపోవడంతోనే విపక్షం ఈ యుద్ధ మార్గంలో వెళ్తున్నట్లుగా ఉందని విశ్లేషించారు నిపుణులు. ప్రధానంగా మోదీపై దాడి చేసేందుకు మహిళ ఎంపీలను పీఎం సీటు వద్ద విపక్ష మోహరించిందని బీజేపీ ఎంపీ మనోజ్‌ తివారీ కూడా ఆరోపించారు. అందుకే ప్రధానంగా కాంగ్రెస్‌కు చెందిన మహిళ ఎంపీలు నేరుగా ట్రెజరీ ట్రేజరీవైపు దూసుకెళ్లి మోదీ కూర్చున్న కుర్చీ చుట్టుముట్టి సభలోకి రాకుండా అడ్డుకోవడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్య చేసినట్లు ట్రెజరీ బెంజ్ సభ్యులు కూడా ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మోదీ మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ స్పీకర్ సభను అర్థంతరంగా వాయిదా వేసేశారు. ఇదిలా ఉండగా 22 ఏళ్ల తర్వాత జరిగిన అరుదైన ఘటన. 2004లో మన్మోహన్ సింగ్ ప్రభుత్వ హయాంలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే చోటు చేసుకుంది. రాష్ట్రపతి ప్రసంగంపై తీర్మానానికి సమాధానం ఇవ్వకుండానే అప్పటి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్‌ను బీజేపీ ఆపేసింది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Planned attack on PM ModiLok Sabha adjournment controversyPM Modi security alert parliamentLok Sabha chaos latest news

