Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /నిండిన ప్రాజెక్టు.. ఎల్లుండి ఆల్మట్టి గేట్లు ఓపెన్.. !

నిండిన ప్రాజెక్టు.. ఎల్లుండి ఆల్మట్టి గేట్లు ఓపెన్.. !

Almatti Dam Gates Open: తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎగువన ఉన్న మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు ఆల్మట్టి డ్యామ్‌కు వరద కొనసాగుతుంది. గత వారం రోజులుగా ఆల్మట్టి డ్యామ్‌కు 1,40,000 వేలకు పైగా క్యూసెక్కుల వరదల నీరు చేరింది. ప్రస్తుతం ఆల్మట్టిలో 33, 000 క్యూసెక్కుల వద్ద వరద నీరు కంటిన్యూ అవుతుంది. మరో రెండు రోజుల్లోపు ఆల్మట్టి గేట్లను ఓపెన్ చేసి నీటిని దిగువకు విడుదల చేయనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 13, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:30 AM IST
నిండిన ప్రాజెక్టు.. ఎల్లుండి ఆల్మట్టి గేట్లు ఓపెన్.. !
Image Credit: almatti Dam (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మీ కళ్లు చల్లబడ్డాయా.. జానకి మృతిపై సుశీలమ్మ ఆవేదన..
Susheela About singer Janaki29 min ago
2
Employees State Insurance Corporation30 min ago
3
Election Commission of India1 hr ago
4
America Attacks on Iran2 hrs ago
5
Continental Hospitals2 hrs ago