/నిండిన ప్రాజెక్టు.. ఎల్లుండి ఆల్మట్టి గేట్లు ఓపెన్.. !

Alamatti Dam Flood Water: ప్రస్తుతం కర్ణాటకతో పాటు మహారాష్ట్రలో భారీ వర్షాలకు ప్రాజెక్టులకు వరద నీరు పొటెత్తుతుంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ రూల్ కర్వ్ ప్రకారం జూలై నెలలో ఆల్మట్టి పూర్తి స్థాయి నీటిని నిల్వచేయడానికి వీలు లేదు. ఎంత వరద వస్తే అంత నీటిని దిగువకు విడుదల చేయాల్సిందే. ల్మట్టి ప్రాజెక్ట్ పూర్తి స్థాయి నీటి నిలువ సామర్ధ్యం 129.72 72 టీఎంసిలు (శతకోటి ఘనపుటడుగులు) కాగా ప్రస్తుతం 82 టీఎంసిల నీరు నిల్వ ఉంది. వరద ఇలాగే కొనసాగితే బుధవారం గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఎగువన కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టితో పాటు నారాయణపూర్, తుంగభద్ర ప్రాజెక్టులు నిండితేనే దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద నీరు వచ్చి
చేరుతుంది.
ఆల్మట్టికి రోజు 14 టీఎంసీల నీరు..
అయితే ఆల్మట్టి ప్రాజెక్టులకు ప్రస్తుతం రోజుకు 14 టీఎంసిల నీరు వచ్చి చేరుతున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.ఇదేవిధంగా మరో రెండు రోజులో వరద కంటిన్యూఅయితే ఆల్మట్టి డ్యామ్ గేట్లు ఓపెన్ చేసే అవకాశం ఉంది.ముఖ్యంగా గత వారం రోజులుగా కృష్ణానది పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు ఆల్మట్టి డ్యామ్కు వరద ప్రవాహాం కొనసాగుతుంది. దీంతో ఆల్మట్టి నుంచి నారాయణ పూర్కు ఉజ్జని, జూైరాల, అటు తుంగభద్ర ప్రాజెక్టులు నిండాల్సి ఉంటుంది. నారాయణ పూర్ ప్రస్తుత నీటి మట్టం 37.64 టీఎంసీలకు గాను 24 టీఎంసీల వరకు ఉంది.
అటు ఉజ్జని డ్యామ్ సామర్ధ్యం 117.24 టీఎంసీలుంది. ప్రస్తుతం అక్కడ 90 టీఎంసీల నిల్వ సామర్ధ్యం ఉంది. జూరాలలో 9.66కు గాను.. 6 టీఎంసీల వరకు నీరు ఉంటి. ఇక తుంగభద్రలో 105.79 టీఎంసీలకు గాను.. 21 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. ఇక శ్రీలైలంలో 215.81 శతకోటి ఘనపుటడుగులకు గాను.. 42 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది. దాదాపు డెడ్ స్టోరీజీకి నీరు చేరుకుంది. నాగార్జున సాగర్లో 312.05 టీఎంసీలకు గాను 138 టీఎంసీల నిల్వ సామర్ధ్యం ఉంది. పులిచింతలలో 45.77 టీఎంసీలకు గానను 31.12 టీఎంసీల నీటి లభ్యత ఉంది. ఇదే ఒరవడి కొనసాగితే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నిండడానికి 15 రోజులు మాత్రమే చాలు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.