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ఆల్మట్టికి జోరుగా వరద.. రైతుల్లో చిగురిస్తున్న ఆశలు..

Almatti Heavy Water Inflow: తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎగువనున్న కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు అక్కడున్న జలాశయాలకు ఇన్‌‌ఫ్లూ పెరుగుతుంది. ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఎగువన కర్ణాటకలో ఉన్న ఆల్మట్టికి వరద ప్రవాహాం కొనసాగుతుంది. మధ్యలో వానలు లేకపోవడంతో ఇన్‌ఫ్లో తగ్గింది. కొంత గ్యాప్ తర్వాత వానలు పుడుతుండటంతో రైతుల్లో ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 18, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:02 PM IST
ఆల్మట్టికి జోరుగా వరద.. రైతుల్లో చిగురిస్తున్న ఆశలు..
Image Credit: Almatti Dam (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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