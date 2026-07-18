/ఆల్మట్టికి జోరుగా వరద.. రైతుల్లో చిగురిస్తున్న ఆశలు..

Almatti Dam Inflow: కొంత గ్యాప్ తర్వాత వర్షాలు పడటంతో రైతన్నకు ఆశలు నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రాజెక్టులో పెద్దగా నీరు లేకపోయినా ఎగువన వర్షాలతో కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టికి మళ్ళీ ఇన్ప్లో భారీగా పెరుగుతోంది. వారం క్రితం పడిన వర్షాలతో డామ్ లోకి దాదాపు 90 శతకోటి ఘనపుటడుగు (టీఎంసీ)ల వరదనీరు వచ్చి చేరింది. అయితే కొంత గ్యాప్ తర్వాత మొన్నటి నుంచి పశ్చిమ కనుమల్లో మళ్ళీ వర్షాలు పడుతుండడంతో 60,000 క్యూసెకుల వరద ప్రారంభమైంది. దీంతో ఆల్మట్టి డ్యామ్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 123 టీఎంసిలు.. ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 93 టీఎంసిల నీటి నిల్వ ఉంది. వర్షాలు ఇలాగే పడితే రెండు రోజుల్లో డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు ఒదలనున్నారు.
ముఖ్యంగా కృష్ణా పరివాహక ప్రాంతాలు కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల నేపథ్యంలో నిన్నటి నుంచి కూడా మళ్ళీ ఆల్మట్టి డ్యామ్కు వరద ప్రవాహాం పెరిగింది. నిన్న 50,000 క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం రాగా.. ప్రస్తుతం 60,000 క్యూసెక్లకు పైగా కూడా వరద ప్రవాహం వస్తుండడంతో ఆల్మట్టి
డ్యాం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకునే అవకాశం ఉన్నట్లుగా కూడా తెలుస్తుంది.
నేడు కానీ.. రేపు కానీ ఆల్మట్టి డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తనున్న అధికారులు..
మరో రెండు మూడు రోజులు ఆల్మట్టికి వరద ప్రవాహాం కొనాసాగితే డ్యామ్ పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరుకునే అవకాశాలున్నాయి. అక్కడి నుంచి నారాయణ పూర్, జూరాల, ఆపై శ్రీశైలం, నాగార్జున సాగర్, పులిచింతల,ప్రకాశం బ్యారేజీలకు నీరు చేరుతుంది. ప్రస్తుతం తుంగభద్ర, నారాయణ పూర్ ఓ మోస్తరు నిండగానే నీటిని కిందికి వదలనున్నారు. ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎల్నినో ప్రభావంతో 40 శాతం కంటే సగటు వర్షపాతం తక్కువ నమోదు అయింది. మరోవైపు గోదావరి, కృష్ణా పరివాహాక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సారి ముంబైను వర్షాలు ముంచెత్తాయి. అటు ఉత్తరాదిలో చాలా రాష్ట్రాలు భారీ వర్షాలకు కొండ చరియలు విరిగిపడటం... రైల్వే ట్రాక్ పై నీరు చేరడంతో పాటు కొన్ని చోట్ల కొట్టుకుపోవడంతో యుద్ద ప్రాతిపదికన మరమ్మత్తులు చేపడుతున్నారు.
డెడ్ స్టోరీజీకి కృష్ణా నది పరివాహాక ప్రాంతాల్లో డ్యాములు..
ఎగువ నుంచి వస్తున్నటువంటి వరద ప్రవాహాం కంటిన్యూగా వస్తుండడంతోటి ఖచ్చితంగా ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు కూడా గేట్లు ఎత్తే అవకాశాలున్నాయి. ఆ ఎందుకంటే గత ఏడాది 92 టీఎంసిలకు కెపాసిటీ చేరుకోగానే గేట్లను ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేశారు. పై నుంచి వరద ప్రవాహం కూడా కొనసాగుతుండడం నీటి గేట్లను ఎత్తి దిగువ నారాయణ నారాయణపూర్ ప్రాజెక్టు నీటిని అయితే విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం కృష్ణాపరివాహాక ప్రాంతాల్లో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో నీటి మట్టం డెడ్ స్టోరేజికి చేరుకుంది.ఈ నేపథ్యంలో ఎగువన కర్ణాటకలోని కృష్ణా పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కురిసే వర్షాలతోనే ఈ డ్యామ్లు నిండాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ నెలాఖరు వరకు ఆల్మట్టికి వరద కంటిన్యూ అయితే.. కృష్ణానది పరివాహాక ప్రాంతాల్లో కీలకమైన శ్రీశైలం డ్యామ్ నిండే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
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