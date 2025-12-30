English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Almora Road Accident: పండగ పూట పెను విషాదం.. లోయలో పడ్డ బస్సు.. 7 గురు దుర్మరణం..

Uttrakhand bus accident: అల్మోలా జిల్లాలో  భికియాసైన్-వినాయక్ రోడ్డుపై  ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న బస్సు ఒక్కసారిగా లోయలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ థామి తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 30, 2025, 12:11 PM IST
  • ఉత్తరాఖండ్ లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం..
  • సహాయక చర్యలు చేపట్టిన అధికారులు..

Almora Road Accident Bus Falls Into a Gorge several People Dead: దేశంలో ఇటీవల తరచుగా రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి.  అసలు చాలా మంది బస్సు ప్రయాణాలంటనే జడుసుకుంటున్నారు. రోడ్డలపై కొంత మంది రాంగ్ రూట్లో, నిద్రలో వాహనాలు నడ్పించడం వల్ల ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం  ఉత్తర ఖండ్ లోని అల్మోరా లో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. 

ఉత్తరాఖండ్‌లోని అల్మోరా జిల్లాలో మంగళవారం ఉదయం ఘోర బస్సు  ప్రమాదం సంభవించింది. రామ్ నగర్ కు వెళ్తున్న బస్సు.. భికియాసైన్-వినాయక్ రోడ్డులో ప్రయాణించేటప్పుడు అదుపు తప్పి భారీలోయలో పడిపోయింది. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు మరణించగా, అనేక మంది గాయపడ్డారు. ద్వారా హత్ నుంచి బయలు దేరిన బస్సు రామ్‌నగర్‌కు వెళుతోంది. ఇంతలో బస్సు లోతుగా ఉన్న లోయలోపడి పోయింది. 

 ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే, పోలీసులు, డిజాస్టర్ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయ చర్యలను ప్రారంభించాయి. బస్సు లోయలో పడిపోవడంతో బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ ఘటనలో ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఏడుగురు  దుర్మరణం చెందారు. పదుల సంఖ్యలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

Read more: Uttar Pradesh: ఆడది కాదూ.. కామ పిశాచీ..ఐదుగురు పిల్లల్ని పెట్టుకుని ఏంచేసిందో తెలుసా..?..

ఈ ఘటనపై స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ప్రస్తుతం ఘటన స్థలంలో సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయి. అంబులెన్స్ లలో గాయపడ్డవారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. ఈ ఘటనపై ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ థామి తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు  ప్రమాదం స్థలంలో సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేయాలని, గాయపడ్డవారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Almora bus accidentalmora bus accident todayUttarakhand bus accidentalmora road accident todaybhikiyasain vinayak route crash

