Amaravati Capital: ఉభయసభల్లో రాజధాని బిల్లు ఆమోదం.. అధికారికంగా ఏపీ రాజధాని అమరావతి

Amaravati Capital Bill Passed In Rajya Sabha: రాజధాని లేని రాష్ట్రంగా కొనసాగుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇకపై శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతిని చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టం చేసింది. ఒక్క రాష్ట్రపతి సంతకం అయితే మాత్రం చట్టంగా రూపుదాల్చనుంది. రాజధాని అమరావతి బిల్లును ఏపీ అసెంబ్లీ తీర్మానం చేసి బిల్లు పంపించగా ఆ బిల్లును భారత పార్లమెంట్ ఆమోదించింది. దీంతో రాజధాని అమరావతి బిల్లు కాస్త చట్టంగా మారింది. ఏపీకి శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్దత దక్కడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో సంబరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
ఏపీ రాజధాని 'అమరావతి'కి చట్టబద్ధత కల్పించే ‘ఏపీ పునర్విభజన చట్ట సవరణ బిల్లు-2026’కు రాజ్యసభ ఆమోదం తెలిపింది. లోక్సభలో బుధవారం ఆమోదం పొందిన బిల్లును రాజ్యసభలో గురువారం ప్రవేశపెట్టగా ఆ బిల్లును రాజ్యసభ ఆమోద ముద్ర వేసింది. రాజధాని 'అమరావతి' చట్టబద్ధత బిల్లును పార్లమెంట్ ఆమోదం తెలపడంతో అది చట్టంగా మారింది. రాష్ట్రపతి ఆమోదముద్ర అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్కు శాశ్వత రాజధానిగా 'అమరావతి' నిలవనుంది. ఒక రాష్ట్ర రాజధానికి కేంద్రం చట్టబద్ధత కల్పించడం దేశంలో ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. 1953లో తొలి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన 'ఆంధ్ర రాష్ట్రం'.. ఇప్పుడు రాజధానికి చట్టబద్ధత పొందిన తొలి రాష్ట్రంగా ఏపీ ప్రత్యేకత సాధించింది.
అమరావతికి దీపహారతులు
అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుకి ఆమోదం పొందిన తరువాత కూటమి ఎంపీలకు నారా లోకేష్ అభినందనలు తెలిపారు. బిల్లుకు మద్దతు తెలిపిన పలు పార్టీల నాయకులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కలిసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. రాజధానికి పట్టిన గ్రహణం వీడిందని నారా లోకేశ్ 'ఎక్స్'లో ప్రకటించారు. 'ప్రజా రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత వచ్చింది.. చట్టబద్ధతకు సహకరించిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ ఆనంద సమయంలో అమరావతికి దీపహారతులు ఇద్దాం. ఈరోజు రాత్రి 7 గంటలకు అందరం ఇళ్లముందు దీపాలు వెలిగిద్దాం. దీపాలతో సెల్ఫీ తీసుకుని సామాజిక మాధ్యమాల్లో #APThanksIndia హ్యాష్ట్యాగ్తో అందరం షేర్ చేద్దాం' అని నారా లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు.
రాజధాని గ్రామాల్లో సంబరాలు
అమరావతికి రాజధానిగా చట్టబద్దత కల్పిస్తూ పార్లమెంట్ ఆమోదం తెలపడంపై రాజధాని గ్రామాల్లో సంబరాలు జరుగుతున్నాయి. రాజధాని అమరావతికి భూములు ఇచ్చిన రైతులు, ఆయా గ్రామాల ప్రజలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. గుంటూరు జిల్లా మందడం గ్రామస్తులు టపాసులు కాల్చుకుని.. మిఠాయిలు పంచుకుని సంబరాలు చేసుకున్నారు.
కమరావతి కాకూడదు
'పార్లమెంట్ ఉభయసభల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని బిల్లును ఆమోదించిన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అదే సమయంలో రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీకి నాది ఒక సూచన. మీరు కట్టేది అమరావతే తప్ప కమరావతి కాకుండా చూచుకోండి. తస్మాత్ జాగ్రత్త!' అని మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు విజయ్ సాయి రెడ్డి హెచ్చరించారు.
