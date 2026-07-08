/Amarnath Ice shivling: అమర్ నాథ్ యాత్రికులకు బిగ్ షాక్.. ఐదురోజుల్లోనే మంచు శివలింగం అదృశ్యం.!. అసలు కారణం ఇదే..

Amarnath ice shivling completely melting: హిందువులు అమర్ నాథ్ యాత్రను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ప్రతి ఏడాది మంచుతో సహాజ సిద్దంగా అమర్ నాథ్ గుహల్లో శివలింగం ప్రతిరూపం ఏర్పడుతుంది. ఈ సారి కూడా అమర్ నాథ్ యాత్ర జూలై 3వ తేదీన ప్రారంభమైంది. ఆగస్టు 28 వరకు 57 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో జమ్మూ కాశ్మీర్లోని హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో 12,750 అడుగుల ఎత్తున ఉన్న ఈ శివయ్యను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పొటెత్తారు. ఇప్పటి వరకు ఐదు రోజుల్లో దాదాపు ఒక లక్ష వరకు భక్తుల మంచు లింగంను దర్శించుకున్నారు.
🕉️ The sacred ice Shivling at Amarnath is reported to have melted completely on the fifth day of the Yatra.#AmarnathYatra2026#BabaAmarnath pic.twitter.com/hVGyFzsUbI
— The Scroll India 🇮🇳 (@TheScroll_India) July 8, 2026
అంతే కాకుండా మరో 4 లక్షల మంది వరకు దర్శనాలకు రిజిస్ట్రేషన్ లు చేసుకున్నారు. అయితే.. మంచు శివలింగం దర్శనాలు ప్రారంభమైన తొలివారంలో.. ఐదో రోజుకు దాదాపు 90 శాతంకు పైగా మంచు శివలింగం కరిగిపోయిందని భక్తులు షాక్ అవుతున్నారు. మే నెలలో సుమారు ఏడు అడుగుల ఎత్తు ఉన్న ఆ పవిత్ర శిలాస్తంభం ప్రస్తుతం 90 శాతంకు పైగా కరిగిపోయింది. దీంతో మంచు శివలింగం దర్శనాలకు కోసం వేచి చూస్తున్న భక్తులు మాత్రం తీవ్ర నిరాశకు గురౌతున్నారు.
మంచు శివలింగం కరగడానికి కారణాలు..
మంచు శివలింగం తొందరగా కరగడం ఇది తొలిసారి కాదని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. 2016లో కూడా శివలింగం కేవలం పది రోజుల్లోనే కరిగిపోయింది. గత కొన్నేళ్లుగా ఇలాంటి పరిస్థితే కనిపిస్తోందని నిపుణులు అంటున్నారు. నిరంతరం పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా ఈ రకంగా మంచు కరిగిపోతుందని చెప్తున్నారు. దీనిలో భాగంగా మంచు శివలింగం సైతం కరిగిపోతుందని చెబుతున్నారు.
అయితే ఎన్నో వ్యయప్రయాసాలు ఎదుర్కొని మంచు శివలింగం దర్శనాలకు వస్తున్న భక్తులు ఈ విషయం తెలిసి నిరుత్సాహంకు గురౌతున్నారు. ఇక మంచు శివలింగం కరిగిపోతుండటంతో కొంత మంది భక్తులు తమ ప్రయాణాల్ని సైతం క్యాన్షిల్ చేసుకుంటున్నారు.
అయితే ఇంత తొందరగా మంచు శివలింగం కరిగి పొవడం పట్ల భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొంతమంది మాత్రం ఎలాగైన వచ్చాం.. కనీసం శివుడు మంచు రూపంలో కొలువైన ఆ గుహను అయిన కళ్లరా చూద్దామని దర్శనాల కోసం క్యూలైన్ లలో తమ వంతు కోసం షెల్టర్ లలో హర హర మహాదేవ్ అంటూ స్మరణ చేస్తు వేచి చూస్తున్నారు.
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