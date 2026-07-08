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Amarnath Ice shivling: అమర్ నాథ్ యాత్రికులకు బిగ్ షాక్.. ఐదురోజుల్లోనే మంచు శివలింగం అదృశ్యం.!. అసలు కారణం ఇదే..

Amarnath yatra update: అమర్ నాథ్ యాత్ర ప్రారంభమైన కొన్ని రోజుల్లోనే మంచు శివలింగం 90 శాతంకు పైగా కరిగిపోవడంతో భక్తులు తీవ్రనిరాశకు గురౌతున్నారు. ఇప్పటి వరకు లక్ష మంది భక్తులు అమర్ నాథ్ మంచు శివలింగంను దర్శించుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:43 PM IST
Amarnath Ice shivling: అమర్ నాథ్ యాత్రికులకు బిగ్ షాక్.. ఐదురోజుల్లోనే మంచు శివలింగం అదృశ్యం.!. అసలు కారణం ఇదే..
Image Credit: amarnathshivlingmelted(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Amarnath Ice shivling: అమర్ నాథ్ యాత్రికులకు బిగ్ షాక్.. ఐదురోజుల్లోనే మంచు శివలింగం అదృశ్యం.!. అసలు కారణం ఇదే..
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