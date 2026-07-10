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Amarnath Shivling Melted: అమర్‌నాథ్‌లో మంచు శివలింగం అదృశ్యం..అయినా తగ్గని భక్తుల తాకిడి..వారంలో 1.71 లక్షల మంది దర్శనం!

Amarnath Shivling Melted News: జూలై 3న ఘనంగా ప్రారంభమైన శ్రీ అమర్‌నాథ్ యాత్ర సరికొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా తొలి ఐదు రోజుల్లో 1.71 లక్షలకు పైగా భక్తులు అమర్‌నాథ్‌లోని శివున్ని దర్శించుకున్నారు. అయితే మంచు శివలింగం అదృశ్యమైనా భక్తులు ఎలాంటి నిరాశ చెందకుండా నిరంతరం దర్శనం చేసుకుంటూ పునీతులవుతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 10, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:09 PM IST
Amarnath Shivling Melted: అమర్‌నాథ్‌లో మంచు శివలింగం అదృశ్యం..అయినా తగ్గని భక్తుల తాకిడి..వారంలో 1.71 లక్షల మంది దర్శనం!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Amarnath Shivling Melted: అమర్‌నాథ్‌లో మంచు శివలింగం అదృశ్యం..అయినా తగ్గని భక్తుల తాకిడి..వారంలో 1.71 లక్షల మంది దర్శనం!
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