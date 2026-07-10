Amarnath Shivling Melted News: 2026లో ఇటీవలే ప్రారంభమైన శ్రీ అమర్నాథ్ యాత్ర ఒక కొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. గడిచే ప్రతి రోజు ఒక కొత్త కోణాన్ని సంతరించుకుంటోంది. 57 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ యాత్రలో మొదటి ఐదు రోజులు మంచు శివలింగం కరుగుతున్నప్పటికీ.. యాత్రికుల సంఖ్య చారిత్రాత్మక స్థాయికి చేరుకుంది.
తొలి రోజుల్లో శివలింగం కరిగిపోయినప్పటికీ, యాత్రికుల సంఖ్య విషయంలో గత రికార్డులన్నింటినీ బద్దలు కొట్టడంతో ఈ ఏడాది అమర్నాథ్ యాత్ర చారిత్రాత్మకంగా నిలిచింది. మంచు శివలింగం కరుగుతున్నా ప్రజలలో విశ్వాసానికి, భక్తికి ఏమాత్రం కొదవ లేదు. కేవలం మొదటి వారంలోనే 1.71 లక్షలకు పైగా యాత్రికులు సందర్శించడం విశేషం.
భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతోంది
ఇది గతేడాది ప్రారంభ సంఖ్య కంటే 28% ఎక్కువ కావడం విశేషం. శ్రీ అమర్నాథ్ యాత్ర చరిత్రలో యాత్రికుల సంఖ్యకు సంబంధించిన మునుపటి అన్ని రికార్డులను బద్దలు కొట్టి, ఈ సంవత్సరం యాత్రను చారిత్రాత్మకంగా నిలిపింది. బాబా బర్ఫానీగా పూజించబడే మంచు శివలింగం 2026 మే నెలలో సుమారు 7 అడుగుల ఎత్తులో ఉండేది. కానీ ఈ శివలింగం యాత్ర ప్రారంభమైన మొదటి ఐదు రోజుల్లోనే కరిగిపోయింది. అయినప్పటికీ, ప్రతిరోజూ వేలాది మంది యాత్రికులు యాత్రలోని మూడు ప్రధాన ప్రదేశాలైన శ్రీనగర్ యాత్ర ట్రాన్సిట్ క్యాంప్, బల్తాల్, నుమ్వాన్ యాత్ర బేస్ క్యాంప్లకు చేరుకుంటున్నారు.
పవిత్ర అమర్నాథ్ యాత్ర ప్రారంభమై ఏడు రోజులు గడిచినా, ఒక్క రోజు కూడా పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించే యాత్రికుల సంఖ్య 20,000 కంటే తక్కువగా లేదు. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం ముందస్తు రిజిస్ట్రేషన్లు 4 లక్షలను దాటాయి. ఇప్పటికీ ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది.
మంచు శివలింగం అదృశ్యం..
బాబా (అమర్నాథ్ శివ్ బాబా) పూర్తిగా అదృశ్యమయ్యారని ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు వైరల్ అయ్యాయి. అయితే దేవుడు అదృశ్యమవ్వలేదని.. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడని భక్తులు నమ్ముతున్నారు. యాత్రికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా భారత భద్రతా దళాలు.. జమ్మూ కశ్మీర్ పోలీసులు భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
57 రోజుల పాటు సుదీర్ఘంగా జరిగి ఈ యాత్ర ఆగస్టు 28 అనగా రక్షా బంధన్ రోజున అమర్ నాథ్ యాత్ర ముగుస్తుంది. భౌతికంగా అక్కడ మంచు ఏర్పడినప్పటికీ గుహలో పరమ పవిత్రమైన మంచు శివలింగం కరగదని భక్తులు చెబుతున్నారు.
జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా ఈరోజు బల్తాల్ బేస్ క్యాంప్ను సందర్శించి, కొనసాగుతున్న శ్రీ అమర్నాథ్ యాత్రను సమీక్షించి, యాత్రికులతో ముచ్చటించారు. యాత్ర సురక్షితంగా, సజావుగా సాగేలా చూసేందుకు పోలీసులు, సైన్యం, ఇతర భద్రతా సంస్థలతో సహా పరిపాలనా యంత్రాంగం కలిసికట్టుగా పనిచేసిందని లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ సిన్హా తెలిపారు. యాత్రికులు ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతితో తిరిగి వెళ్లేలా ప్రతి ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆయన అన్నారు.
బాబా ఎందుకు అదృశ్యమయ్యారు?
కాశ్మీర్లో శీతాకాలంలో సుదీర్ఘకాలం పాటు పొడి వాతావరణం నెలకొనడమే శివలింగం వేగంగా కరిగిపోవడానికి కారణమని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. ఆ శీతాకాలంలో కాశ్మీర్ లోయలో ఊహించిన దానికంటే చాలా తక్కువ హిమపాతం నమోదైంది. దీనివల్ల, మంచు కేంద్రకం స్థిరంగా ఉండటానికి అవసరమైన, తక్కువ నీరు, తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలతో కూడిన చల్లని వాతావరణం గుహ లోపల, వెలుపల ఉన్న పగుళ్లకు చేరలేకపోయింది.
అంతేకాకుండా జూలై ఆరంభంలో హిమాలయాల్లో సాధారణం కంటే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉండటంతో, గుహ పైన, లోపల ఉన్న మంచు కరిగి, భవిష్యత్తులో అది తిరిగి గడ్డకట్టే అవకాశం లేకుండా పోయింది. ప్రతిరోజూ ఆ ఇరుకైన గుహ గదికి వచ్చే 20,000 మందికి పైగా సందర్శకుల శరీర వేడి, శ్వాస వేడి, శారీరక కదలికల వల్ల అక్కడి సున్నితమైన వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారి, బాబా అదృశ్యం కావడానికి దారితీసిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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