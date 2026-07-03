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అమర్‌నాథ్‌ యాత్ర ప్రారంభం.. మహదేవుని దర్శనానికి భద్రత నడుమ మొదటి బృందం పయనం..!

కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య నేడు అమర్‌నాథ్ యాత్ర అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. జమ్మూలోని భగవతి నగర్ యాత్రి నివాస్ నుండి తొలి విడతగా 4,822 మంది భక్తులు తమ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు. మంచు శిఖరాల మధ్య వెలిసిన మంచు లింగాన్ని, అంటే బాబా బార్ఫానీని దర్శించుకోవడానికి వారు బయలుదేరారు. ఈ ఏడాది 57 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ యాత్ర ఆగస్టు 28న ముగుస్తుంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 03, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:34 AM IST
అమర్‌నాథ్‌ యాత్ర ప్రారంభం.. మహదేవుని దర్శనానికి భద్రత నడుమ మొదటి బృందం పయనం..!
Image Credit: Amarnath Yatra 2026: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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అమర్‌నాథ్‌ యాత్ర ప్రారంభం.. మహదేవుని దర్శనానికి భద్రత నడుమ మొదటి బృందం పయనం..!
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