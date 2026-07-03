Amarnath Yatra 2026: దేశంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన అమర్నాథ్ యాత్ర ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగినది. సుమారు 3,800 మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న అమర్నాథ్ గుహలోని మంచు లింగాన్ని భక్తులు దర్శించుకోనున్నారు. ఈ యాత్ర భద్రత కోసం ఆర్మీ, జమ్మూ పోలీసులు అత్యంత కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గవర్నర్ మనోజ్ సింహా గురువారం జమ్మూ నుండి ఈ యాత్రకు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఓల్డ్ మండిలోని శ్రీరామ్ ఆలయం నుండి పెద్ద సంఖ్యలో సాధువులు, రుషులు బాబా బార్ఫానీ నినాదాలు చేస్తూ ఈ యాత్రకు బయలుదేరారు. గవర్నర్ మనోజ్ సింహా ఎక్స్ (X) వేదికగా 'హర హర మహాదేవ' అంటూ యాత్ర ప్రారంభమైందని పంచుకున్నారు.
పహల్గాం మార్గం గుండా..
అమర్నాథ్ యాత్ర నడక పహల్గాం నుండి బాల్తాల్ గుండా అమర్నాథ్ గుహ వైపు సాగుతుంది. ఈ మొత్తం దూరం 46 కిలోమీటర్లు కాగా, ట్రెక్కింగ్ పూర్తి చేయడానికి మూడు నుండి ఐదు రోజులు పడుతుంది. నడవలేని వారు పోనీలు లేదా పల్లకిలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. బాల్తాల్ మార్గం తక్కువ దూరంగా ఉండటం వల్ల, అక్కడి నుండి అమర్నాథ్ గుహకు కేవలం 14 కిలోమీటర్ల దూరమే ఉంటుంది.
అమర్నాథ్ యాత్రకు అత్యంత కట్టుదిట్టుమైన భద్రత..
యాత్రలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పహల్గాం, బాల్తాల్ ట్రెక్కింగ్ మార్గాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఎత్తైన కొండ శిఖరాలపై 22 ప్రత్యేక స్నైపర్ బృందాలను వ్యూహాత్మకంగా మోహరించారు. యాత్రికులు ఆ ప్రాంతాలకు చేరుకోకముందే ముప్పులను ఎదుర్కోవడానికి వీలుగా 24 గంటల నిఘా ఏర్పాటు చేశారు.
28 మాచన్ మోర్చాస్..
ఈసారి అమర్నాథ్ యాత్ర కోసం మొదటిసారిగా 28 'మచన్ మోర్చాస్' అనే అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా టవర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడి నుండి భద్రతా సిబ్బంది రద్దీగా ఉండే సమయాల్లో కూడా గుంపులను స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. వీటితో పాటు స్థిరమైన పిటిజేడ్ (PTZ) సీసీటీవీ కెమెరాలు, యాత్ర పొడవునా 400కు పైగా ఏఐ (AI) సామర్థ్యం కలిగిన ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు. జన సమూహ నియంత్రణలో ఈ టవర్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
డిజిటల్ భద్రతా నెట్వర్క్ ద్వారా రవాణా కేంద్రాలు, బేస్ క్యాంపులు, ట్రెక్కింగ్ మార్గాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ప్లేట్ రికగ్నిషన్ కెమెరాల ద్వారా నేర చరిత్ర ఉన్న వాహనాలను గుర్తించవచ్చు. 400కు పైగా హై-రిజల్యూషన్ సీసీటీవీ కెమెరాలు యాత్రికుల కదలికలను నిరంతరం గమనిస్తూ ఉంటాయి. అనధికార వైమానిక ముప్పులను అరికట్టడానికి మల్టీ-లేయర్ డ్రోన్ నిఘా, నైట్ విజన్ పరికరాలను కూడా వాడారు. ఎఫ్ఆర్ఎస్ (FRS), ఎన్పిఆర్ (NPR) వ్యవస్థల్లో ఉగ్రవాదులు, నేరస్తులు, బ్లాక్లిస్ట్ చేయబడిన వాహనాల డేటా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఏవైనా అనుమానాలు ఉంటే వెంటనే సిబ్బందికి హెచ్చరికలు అందుతాయి.
అంతేకాకుండా, ప్రాజెక్ట్ 'హాక్ ఐ' ద్వారా సీసీటీవీ ఫీడ్లు, డ్రోన్ నిఘా, క్షేత్రస్థాయి నివేదికలను ఏకకాలంలో పర్యవేక్షిస్తారు. బేస్ క్యాంపుల వద్ద 360 డిగ్రీల కెమెరాలు, పర్వత మార్గాల్లో గగనతల నిఘా కోసం ప్రత్యేక డ్రోన్ యూనిట్లు పనిచేస్తున్నాయి. శ్రీనగర్లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ఈ మార్గాలను, సమన్వయ వ్యవస్థలను పర్యవేక్షిస్తారు. ఈ ఐసీసీ (ICC) ద్వారా లాజిస్టిక్, కమ్యూనికేషన్, ప్రజా సేవలను ఒకే చోటికి చేర్చి సులభతరం చేశారు.
ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో పారిశుధ్యం, ఆరోగ్య సౌకర్యాలు, ఆక్సిజన్, అత్యవసర వైద్య సేవలను కూడా పర్యవేక్షిస్తారు. భారత వాతావరణ శాఖతో అనుసంధానమై మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులపై హెచ్చరికలు జారీ చేస్తారు. యాత్రికుల కోసం ఫిర్యాదుల కేంద్రం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ డిజిటల్ నిఘా వ్యవస్థతో పాటు సాంప్రదాయ భద్రతా ఏర్పాట్ల ద్వారా భక్తులకు సురక్షితమైన , సౌకర్యవంతమైన యాత్రను అందించడానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
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