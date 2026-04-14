Amarnath Yatra 2026: అమర్ నాథ్ యాత్రకు వెళుతున్నారా..! నిమిషాల్లో ఈజీగా ఇలా టికెట్స్ బుక్ చేసుకోండి..

Amarnath Yatra Registration: హిమాలయాల పర్వత సానువుల్లో కొలువైన అమర్ నాథ్ లో కొలువైన శివుడిని స్థానికంగా బాబా బర్ఫానీని భక్తులు పిలుస్తుంటారు. ఈ సారి 2026 పవిత్ర అమర్నాథ్ యాత్ర జూలై 3వ తేదీన ప్రారంభం కానుంది. జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్ట్ నెంట్ కల్నల్ ఈ యాత్రను లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. గతేడాది పహల్గామ్ దాడి తర్వాత అమర్ నాథ్ ను ప్రభుత్వం కుదించింది. ముఖ్యంగా యాత్రికుల భద్రతతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, శ్రీ అమర్నాథ్జీ పుణ్యక్షేత్ర బోర్డు ఈ యేడాది అమర్ నాథ్ నియమాలలో పలు మార్పులు చేర్పులు చేసింది. అయితే ఇంటి నుంచే నిమిషాల్లో ఈజీగా ఇలా టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
పవిత్ర అమర్నాథ్ గుహలో కొలువైన అమరనాథుడిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు రేపటి (ఏప్రిల్ 15న) రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన వెబ్ సైట్ లో తమ వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈసారి యాత్ర విషయంలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది ఆలయ బోర్డు. ఆలయ బోర్డు ఈ సారి భద్రతా, ఆరోగ్య నియమాలను కఠినంగా అమలు చేయనుంది. ఒకవేళ తప్పుగా మీకు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేస్తే మీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆటోమేటిక్ గా రద్దయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
అమర్ నాథ్ యాత్ర కొత్త నియమాలు ఏమిటి ? ఏ పొరపాట్ల వల్ల మిమ్మల్ని వెనక్కి పంపే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమయ్యే ముందు ఈ నివేదికలో అన్ని వివరాలను ఓసారి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ సారి శివ భక్తుల సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, శ్రీ అమర్నాథ్జీ పుణ్యక్షేత్ర బోర్డు (SASB) ఆన్లైన్ తో పాటు ఆఫ్లైన్ రెండింటిలోనూ దరఖాస్తులను స్వీకరించాలనే నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకునే భక్తులు పుణ్యక్షేత్ర బోర్డు అధికారిక వెబ్సైట్లో నేరుగా ఫారమ్లో వారు అడిగిన వివరాలు నమోదు చేయాలి.
దీంతో పాటు దేశ వ్యాప్తంగా 550కి పైగా (SBI, PNB, ICICI, యెస్ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ లలో) బ్యాంకు శాఖల్లో ఆఫ్లైన్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు.
అమర్ నాథ్ యాత్రకు వెళ్లేవారు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పసరిగా చేసుకోవాలి. అమర్నాథ్ యాత్రకు వెళ్లే భక్తులు అమర్ నాథ్ బోర్డ్ ఎంపిక చేసిన బ్యాంకులో లేదా ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. ఫారమ్ను పూరించి.. రుసుమును చెల్లించాలి. ఈ యాత్ర కోసం బ్యాంకులలో ప్రత్యేక కౌంటర్లును ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఫారంతో పాటు ఫీజులు సమర్పించిన తర్వాత, యాత్రికుడు బయోమెట్రిక్ ఇ-కెవైసి (e-KYC) పూర్తి చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తైయిన తర్వాత ఒక స్లిప్ ఇవ్వబడుతుంది, దానిని యాత్రికుడు తమ ప్రయాణ అనుమతికి సంబంధించిన ఎక్ నాలెడ్జ్ మెంట్ గా వెంట పెట్టుకోవాలి. యాత్ర సమయంలో చెక్-ఇన్ వద్ద ఈ స్లిప్ను చూపించవలసి ఉంటుంది.
పూర్తి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఇక్కడ ఉంది.
ముందుగా, మీరు శ్రీ అమర్నాథ్జీ ష్రైన్ బోర్డ్ (SASB) యొక్క అధికారిక వెబ్సైట్, jksasb.nic.in ను సందర్శించాలి.
'ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్' లింక్పై క్లిక్ చేసి, ఆ తర్వాత వ్యక్తిగతంగా లేదా గ్రూప్ రిజిస్ట్రేషన్ను ఎంచుకోవాలి.
ఆ తర్వాత ఫారంలో మీకు సంబంధించిన సరైన సమాచారాన్ని ఎలాంటి పొరపాట్లకు లేకుండా నింపాలి. మీ గుర్తింపుకు సంబంధించిన ఐడీ కార్డ్స్ తో పాటు డాక్టర్స్ ఫిటెనెస్ సర్టిఫికేట్స్ ను అప్ లోడ్ చేయాలి.
అమర్ నాథ్ యాత్రకు సంబంధించిన నిర్ణీత ఆన్లైన్ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. పోర్టల్ నుండి మీ ప్రయాణ అనుమతిని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
అధికారిక శ్రీ అమర్నాథ్జీ యాత్ర యాప్ ద్వారా కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు.
యాత్ర కోసం ఎవరెవరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు?
ఈసారి, భద్రతతో పాటు భక్తుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఆలయ బోర్డు మూడు కఠినమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది:
13 నుండి 70 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల భక్తులు మాత్రమే బాబా బర్ఫానీని దర్శించుకోవాలనే కఠిన నిబంధనను తీసుకొచ్చింది. యాత్రికులందరూ 8 ఏప్రిల్ 2026 తర్వాత జారీ చేయబడిన ఆరోగ్య ధృవీకరణ పత్రం (CHC)కలిగి ఉండాలి.
ఆరు వారాల కంటే ఎక్కువ గర్భవతిగా ఉన్న మహిళలను ప్రయాణానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అనుమతించరు.
అమర్ నాథ్ రెండు ప్రధాన మార్గాలు
భక్తులు తమ సామర్థ్యాన్ని బట్టి రెండు మార్గాలను ఎంచుకోవచ్చు.
పహల్గామ్ మార్గం: ఈ మార్గం 48 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది, కానీ దీనిలోని ఎత్తుకు ఎక్కడం అంత కష్టం కాదు. మొదటిసారి ప్రయాణించే వారికి ఇది బెస్ట్ రూట్.
బల్తాల్ మార్గం: ఈ మార్గం 14 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది. ఈ మార్గం ఏటవాలుగా నిటారుగా ఉంటుంది. సామాన్యులకు ఈ మార్గంలో ప్రయాణం చేయడం అంత ఈజీ కాదు. ట్రెక్కింగ్ చేసేవారు తరచుగా ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటారు. కాలినడకన వెళ్లలేని వాళ్లు గుర్రాలపై మంచు లింగం వద్దకు చేరుకునే సదుపాయం ఉంది.
అమర్నాథ్ మంచు గుహ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజధాని శ్రీ నగర్ నుంచి 141 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇది సముద్ర మట్టానికి 12,756 అడుగుల ఎత్తైన లోయలో ఈ మంచు గుహ కొలువై ఉంది. అమర్ నాథ్ మంచు గుహలో యేడాది పొడువునా హిమానీ నదాలు.. మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది.
Also Read: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.
Also Read: Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..
