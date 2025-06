American Airlines flight Video: విమానంలో 153 మంది.. గాల్లో ఉండగానే ఇంజిన్ కు అంటుకున్న మంటలు.. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

American airlines flight with 153 passengers catches fire: అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదం జరిగినప్పటి నుంచి అసలు.. విమానాలు ఎక్కాలంటేనే చాలా మంది భయంతో వణికిపోతున్నారు.ఈ క్రమంలో ఒక వేళ ఫ్లైట్ లో వెళ్లాల్సి వచ్చిన కూడా.. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని మరీ జర్నీ చేస్తున్నారు.

11 ఏ సీటు కోసం తెగ తాపత్రయపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఇటీవల చోటు చేసుకుంటున్న విమాన ప్రమాద ఘటనలు ప్రయాణికుల్ని ఆందోళనలు కల్గిస్తుంది. ఈ క్రమంలో అమెరికాలో చోటు చేసుకున్న తాజా ఘటన మరోసారి విమాన ప్రమాదాల గురించి చర్చలు జరిగేలా చేసింది.

#BreakingNews :-

American Airlines Flight 1665 had to return to Las Vegas after its engine caught fire. This flight was going from Las Vegas in USA to North Carolina but it had to return within 10 minutes. There were 153 passengers on board this plane. It is being told that the… pic.twitter.com/EU9IQFdX4q

— HASSAN🔻𝕏 (@HassanSiddiqei) June 26, 2025