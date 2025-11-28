American Express Software Engineer Recruitment: ఎప్పటి నుంచో ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జాబ్ కొట్టడం మీ డ్రీమా? అయితే, అతి త్వరలోనే ఇలా మీ డ్రీమ్ నెరవేర్చుకోండి. అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చింది. ప్రముఖ సఫ్టేవేర్ కంపెనీ అమెరికన్ ఎక్స్ ప్రెస్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగానే Degreeతో పాటు B.Tech పూర్తి చేసిన వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తోంది. ఈ ఉద్యోగాల భర్తీని ఇంటర్వ్యూ ద్వారా చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
American Express కంపెనీ విడుదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్లో భాగంగా జాబ్స్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలను క్లుప్తంగా పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగా ఎంపికైన వారికి కంపెనీ దాదాపు 3 నెలల పాటు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి.. ప్రతి నెల రూ.40 వేల వరకు జీతం అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో జాబ్ కొట్టిన వారికి ప్రత్యేకమైన ల్యాప్టాప్ను కూడా ఫ్రీగా అందిస్తోంది. ఈ నోటిఫికేషన్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ (Software Engineer)కి సంబంధించిన రోల్స్ను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ జాబ్ B.tech పూర్తి చేసిన వారు ఎంతో సింపుల్గా ఎంపికవుతారు.
ఇక ఈ జాబ్ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ (Software Engineer) రోల్కి సంబంధించిన వారు అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే తప్పకుండా Degreeతో పాటు B.tech పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా కనీస వయస్సు దాదాపు 18 సంవత్సరాలు కూడా నిండాల్సి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఇవే కాకుండా ఎలాంటి ఫీజు అక్కర్లేకుండా ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకునే సదుపాయాన్ని కలిపిస్తోంది. అయితే, ఎంపికైన వెంటనే రూ.40 వేల వరకు జీతం కూడా లభిస్తుంది.
ఈ American Express కంపెనీలో ఉద్యోగాలు ఫ్రెషర్లకు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి నోటిఫికేషన్ విడుదలైన వెంటనే, జాబ్స్ అప్లై చేసుకునేవారికి తప్పకుండా జాబ్ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునేవారికి ఎలాంటి రాత పరీక్ష లేకుండా ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే సెలెక్ట్ చేస్తారు. ముందుగా సెలక్ట్ అయిన వారికి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ అందించి.. Bangalore ప్లేస్మెంట్ ఇస్తారు. అయితే, ఇప్పుడే ఈ జాబ్స్కి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నవారు తప్పకుండా అధికారక వెబ్సైట్ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
