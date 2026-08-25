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Amit Shah: అమిత్ షా సైలెంట్ వెనక మాస్టర్ ప్లాన్.. ఏం జరుగుతుంది?

Amit Shahs Strategic Silence: ఇప్పటికే భారత కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ రక్షణ వ్యవస్థలను సమూలంగా ప్రక్షాళన చేస్తూ వస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పటికే సరిహద్దుల వద్ద ప్రత్యేకమైన భద్రతను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. అంతేకాకుండా చొరబాటుదారుల విషయంలో తగ్గకుండా ఎన్నో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే హోంశాఖ ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన చర్యలు చేపడుతూ వస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమీషా మౌనానికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 25, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:08 PM IST
Amit Shah: అమిత్ షా సైలెంట్ వెనక మాస్టర్ ప్లాన్.. ఏం జరుగుతుంది?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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