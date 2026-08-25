/Amit Shah: అమిత్ షా సైలెంట్ వెనక మాస్టర్ ప్లాన్.. ఏం జరుగుతుంది?

Amit Shahs Strategic Silence: భారత అంతర్గత, బాహ్య రక్షణ వ్యవస్థను సమూలంగా ప్రక్షాళన చేస్తూ కేంద్ర హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ సరికొత్త వ్యూహానికి పదును పెట్టిందని భావించవచ్చు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జరిగిన ఉన్నత స్థాయి జాతీయ భద్రత వ్యూహ సదస్సులో భాగంగా సరిహద్దు భద్రతతో పాటు ఉగ్రవాద నిర్మూలనపై కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. భారత మొట్టమొదటి సమగ్ర ఉగ్రవాద వ్యతిరేక విధానం PRAHAAR డాక్ట్రిన్ను పూర్తిస్థాయిలో అమలులోకి తెచ్చేందుకు రంగం సిద్ధమైంది.
సాంప్రదాయ ఉగ్రవాదంతో పాటు ప్రస్తుతం దేశానికి పెనుముప్పుగా మారిన సరిహద్దు డ్రగ్ మాఫియా, అక్రమ చొర బాట్లు, అత్యాధునిక సైబర్ దాడులు.. ఇన్ఫర్మేషన్ వార్ఫెర్, వంటి అధునాతన సవాళ్లను సమర్థవంతంగా తిప్పి కొట్టడమే కాకుండా ఈ ప్రహార్ ముఖ్య ఉద్దేశం. నిఘా విభాగాలతో పాటు త్రివిధ దళాలు, ప్రత్యేకమైన పారా మిలటరీల మధ్య అద్భుతమైన ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్తో పాటు సమన్వయంగా అత్యంత పటిష్టమైన రక్షణ కవచాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
భారత ప్రధాన భూభాగాన్ని ఈశాన్య రాష్ట్రాలతో అనుసంధానించే అత్యంత కీలకమైన.. సున్నితమైన చికెన్ నేక్ భద్రతపై కేంద్రం ప్రత్యేకమైన దృష్టిని సాధించింది. అంతేకాకుండా ధుబ్రి, కిషన్గంజ్, చోప్రా ప్రాంతాలను కలుపుతూ ప్రత్యేక త్రికోణ భద్రత గ్రిడ్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. సరిహద్దుల్లో చెరబాట్ల తో పాటు భూములకు సంబంధించిన ఆక్రమణలపై తక్షణమే ఉక్కు పాదం మోపాలని కఠిన ఆదేశాలు కూడా హోమ్ మంత్రి అమీషా జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా తీస్తా ప్రహార వంటి సమగ్ర సంయుక్త సైనిక విన్యాసాల ద్వారా సరిహద్దుల్లో ఏ క్షణమైన అప్రమత్తంగా ఉండేలా సన్నాహాలు వేగవంతం చేశారు..
రక్షణ బలగాల మొహరింపుతో పాటు ఈశాన్య ప్రాంతాల్లో దశాబ్దాలుగా ఉన్న సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్రం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. దీంతోపాటు గోర్ఖా కమ్యూనిటీ డిమాండ్లకు రాజ్యాంగబద్ధమైన శాశ్వత పరిష్కారాన్ని పొందేందుకు ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిసిందే. అలాగే మణిపూర్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి బీరేన్ సింగ్తో కీలక భేటీలు.. రాబోయే జనగణన సమయంలో నేషనల్ రికార్డ్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అమలు పై విస్తృత చర్చలు జరగబోతున్నాయి.
సరిహద్దుల్లో అణువణువు నిరంతరం నిఘాతో పాటు చొరబాటుదారులపై కఠిన చర్యలు, ఉగ్రవాదంపై ప్రహర్ పిడుగు.. ఇవన్నీ కేవలం ఒకే సమయంలో వేగవంతంగా ముందుకు సాగుతుండడం చూస్తుంటే.. అమీషా మౌనం కేవలం నిశ్శబ్దం కాదని.. దేశ భద్రత కోసం జరగబోయే ఒక అద్భుతమైన మార్పునకు నాందని విశ్లేషకులు భావిస్తూ ఉన్నారు. ఈ వ్యూహం అధికారికంగా కార్యరూపం దాల్చితే దేశ రక్షణ చరిత్రలో మరో కావడం ఖాయమని కనిపిస్తోంది..
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