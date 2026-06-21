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Tamil nadu Ammonia Gas leak: తమిళనాడులోని రొయ్యల ఫ్యాక్టరీలో ఘోర ప్రమాదం... అమ్మోనియా గ్యాస్ లీకై 7 గురు దుర్మరణం.. సీఎం విజయ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..

Ammonia gas leak in tamil nadu: రొయ్యల ప్రాసెసింగ్ ఫ్యాక్టరీలో ఆదివారం అమ్మోనియా గ్యాస్ లీక్ అవ్వడంతో స్పాట్ లోనే ఏడుగురు మరణించగా, 60 మందికి పైగా ఆసుపత్రి పాలయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 21, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:59 PM IST
Tamil nadu Ammonia Gas leak: తమిళనాడులోని రొయ్యల ఫ్యాక్టరీలో ఘోర ప్రమాదం... అమ్మోనియా గ్యాస్ లీకై 7 గురు దుర్మరణం.. సీఎం విజయ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..
Image Credit: tamilnadunews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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