  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Amrit Bharat Express: అమృత్‌ భారత్‌ రైలు రూట్ మ్యాప్‌‌.. ట్రైన్‌ నెంబర్స్‌, టైమింగ్స్‌!

Amrit Bharat Express: అమృత్‌ భారత్‌ రైలు రూట్ మ్యాప్‌‌.. ట్రైన్‌ నెంబర్స్‌, టైమింగ్స్‌!

Amrit Bharat Train Routes And Timings: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన 9 అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు నెంబర్లు, సమయాలు కూడా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎక్కువ రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ రైళ్లను అందుబాటులో ఉంచనుంది. తక్కువ ధరలో కొన్ని మిలియన్ల మంది సుదూర గమ్యాలకు చేర వేస్తుంది. భారతీయ రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ అతి త్వరలో ఈ రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. మొత్తంగా 9 రాష్ట్రాలను ఈ అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు కవర్ చేస్తాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 15, 2026, 03:30 PM IST

Amrit Bharat Express: అమృత్‌ భారత్‌ రైలు రూట్ మ్యాప్‌‌.. ట్రైన్‌ నెంబర్స్‌, టైమింగ్స్‌!

Amrit Bharat Train Routes And Timings: అమృత్ భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌.. ఇది  నాన్ ఏసీ ట్రైన్ సర్వీస్ . ప్రీమియం రైళ్ల మాదిరి కాకుండా అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ప్రయాణీకుల సులభతర జర్నీ కోసం అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉంచనుంది. ప్రధానంగా డైలీ కూలీలు, విద్యార్థులు, లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబాలను ఇది సుదూర ప్రాంతాలకు అతి తక్కువ ధరలోనే చేరవేస్తుంది.  

 ప్రధానంగా బిజీ రూట్‌లలో ఈ ట్రైన్ లను భారత రైల్వే ప్రారంభించనుంది. ప్రధానంగా వెస్ట్ బెంగాల్ అసోం వంటి జనాభా ఎక్కువ రద్దీ ఉండే ప్రాంతాల కనెక్టివిటీ పెంచనుంది. బీహార్, ఉత్తర ప్రదేశ్, ఒడిశా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాలను కూడా ఈ అమృత్ భారత్ కలుపుకుని పోతుంది. మొత్తంగా ఈస్టర్న్, సెంట్రల్, సదరన్ ఇండియా కవర్ చేస్తుంది

కామాఖ్య (గువహటీ) - రోహతక్‌..
రైలు నెం.15671/15672
కామాఖ్య నుంచి శుక్రవారం ఉదయం రాత్రి 10 గంటలనుంచి బయలుదేరుతుంది. ఆదివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో రోహ్‌తక్ చేరుకుంటుంది. ఆదివారమే మళ్లీ రోహతక్‌ నుంచి తిరిగి బయలు దేరుతుంది.

దిబ్రుగఢ్‌ - లక్నో (గోమతి నగర్‌)..
రైలు నెం. 15949/15950
అసోం ఉత్తరప్రదేశ్‌ల గుండా ప్రయాణించే వీక్లీ ట్రైన్‌

న్యూ జల్‌పాయిగురి - నాగర్‌కోయిల్‌
ట్రైన్‌ నెం.20603/20604
వెస్ట్‌బెంగాల్‌ నుంచి తమిళనాడుకు సుదూర ప్రాంతాల గుండా ప్రయాణిస్తుంది

అలీపుర్‌ ద్వార నుంచి ఎస్‌ఎంవీటీ బెంగళూరు..
ట్రైన్‌ నెం. 16597/16598
ఉత్తర బెంగాల్ నుంచి కర్నాటక రాజధాని గుండా ప్రయాణిస్తుంది

అలీపుర్‌ ద్వార్‌ నుంచి పన్వెల్‌(ముంబై)..
ట్రైన్‌ నెం.11031/11032
నార్త్‌ బెంగాల్‌ నుంచి మహారాష్ట్రకు డెరెక్ట్‌ యాక్సెస్‌ 

సంత్రగాచీ నుంచి తాంబరం..
రైలు నెం.16107/16108
కోల్‌కతా గుండా చైన్నై సబర్బన్‌ కనెక్టివిటీ

హౌరా నుంచి ఆనంద్‌ విహార్‌ టెర్మినల్‌..
రైలు నెం.13065/13066
ఈస్ట్రన్‌ భారత్‌ నుంచి ఢిల్లీ కనెక్టివిటీ

సీల్దా నుంచి బెనారస్‌..
రైలు నెం.22587/22588
ఈస్ట్రన్ యూపీ, బెంగాల్‌ వరకు వారంలో పలురోజుల్లో ప్రయాణిస్తుంది.

భారతీయ మంత్రిత్వ శాఖ అమృత్‌ భారత్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లను సులభతర ప్రయాణం కోసం ప్రారంభించారు. ప్రధానంగా ఎక్కువ డిమాండ్‌ ఉన్న రూట్‌లలో రద్దీ దృష్ట్యా ఈ సేలవను ప్రారంభించింది. ఇక అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ కూడా అతి త్వరలోనే రానుంది. అందులో బుకింక్‌ వివరాలు కూడా క్షుణ్నంగా ఉంటాయి. రైలు ప్రయాణీకులు వాటిని చెక్‌ చేసి ఈ అమృత్‌ భారత్‌ సేవలు పొందువచ్చు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Amrit Bharat ExpressAmrit Bharat Train RoutesAmrit Bharat Express TimingsAmrit Bharat Express Train Numbers

