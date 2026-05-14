  • /Milk Price: సామాన్యుడిపై మరింత భారం.. లీటర్‌పై 2 రూపాయలు పెరిగిన అమూల్, మదర్ డెయిరీ పాల ధరలు

Milk Price: సామాన్యుడిపై మరింత భారం.. లీటర్‌పై 2 రూపాయలు పెరిగిన అమూల్, మదర్ డెయిరీ పాల ధరలు

Milk Price: ప్రముఖ పాల ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీలైన అమూల్, మదర్ డెయిరీలు పాల ధరలను పెంచాయి. వివిధ రకాల పాలపై లీటరుకు రూ.2 చొప్పున పెంచుతున్నట్లు ఈ కంపెనీలు ప్రకటించాయి. పెరిగిన ఈ కొత్త ధరలు నేటి నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. పాల ధరల పెంపుతో సామాన్యుడిపై మరింత భారం పడనుంది.
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 14, 2026, 07:46 AM IST|Updated: May 14, 2026, 07:46 AM IST
Image Credit: Amul And Mother Dairy Increases Milk Prices Rs 2 Per Liter Price Hike

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

