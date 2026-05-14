Milk Prices Hike: ప్రముఖ పాల ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీలైన అమూల్, మదర్ డెయిరీలు పాల ధరలను పెంచాయి. వివిధ రకాల పాలపై లీటరుకు రూ.2 చొప్పున పెంచుతున్నట్లు ఈ కంపెనీలు ప్రకటించాయి. పెరిగిన ఈ కొత్త ధరలు నేటి నుండి అమల్లోకి రానున్నాయి. పాల ధరల పెంపుతో సామాన్యుడిపై మరింత భారం పడనుంది. పెరుగుతున్న సేకరణ ఖర్చుల వల్లే పాల ధరలను పెంచామంటున్నాయి కంపెనీలు. గత ఏడాది కాలంలో రైతుల నుంచి పాలు కొనుగోలు చేసే ఖర్చు సుమారు 6 శాతం పెరిగిందని.. వినియోగదారులపై భారాన్ని తగ్గించడానికి చాలా కాలం పాటు ధరలను తక్కువగా ఉంచామని, కానీ ఇప్పుడు పెరుగుతున్న ఖర్చుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చిందని మదర్ డెయిరీ కంపెనీ పేర్కొంది.
అయితే అమూల్ పాల ధరను చివరిసారిగా ఏప్రిల్ 2025లో మార్చారు. తమ పాల అమ్మకాల ఆదాయంలో సుమారు 75 నుండి 80 శాతం వరకు రైతులకు చెల్లిస్తున్నామని కంపెనీ వివరించింది. అందువల్ల ఈ ధర పెంపు రైతులు, వినియోగదారులు ఇద్దరి ప్రయోజనాలకు మేలు చేస్తుందని తెలిపింది. కొత్త ధరల ప్రకారం ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లో లూజ్ టోన్డ్ మిల్క్ గతంలో లీటరుకు రూ. 56 ఉండగా, ఇప్పుడు అది రూ. 58కి చేరింది. ఫుల్-క్రీమ్ మిల్క్ పౌచ్ల ధర లీటరుకు రూ.72కి పెరిగింది. టోన్డ్ మిల్క్ ధర లీటరుకు రూ. 58 నుండి రూ. 60కి పెరిగింది. డబుల్ టోన్డ్ మిల్క్ ఇప్పుడు లీటరుకు రూ.54కే లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆవు పాల ధర కూడా లీటరుకు రూ. 60 నుండి రూ. 62కి పెరిగింది.
ఇక మదర్ డెయిరీ ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లో ప్రతిరోజూ సుమారు 35 లక్షల లీటర్ల పాలను విక్రయిస్తుంది. పాల ఉత్పత్తులు, వంట నూనెల కోసం ఉన్న బలమైన డిమాండ్ కారణంగా.. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ కంపెనీ టర్నోవర్లో 17 శాతం పెరుగుదలను సాధించి రూ. 20,300 కోట్లకు చేరుకుంది. మదర్ డెయిరీ లీటర్ గేదె పాలు రూ.75 నుంచి ఏకంగా రూ.80కి చేరాయి. లీటర్ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ (FCM) ధర రూ.69 నుంచి రూ.72కి పెరిగింది. టోన్డ్, డబుల్ టోన్డ్, ఆవు పాలు, ప్రో మిల్క్ వేరియంట్ల ధరలు కూడా పెరిగాయి.
ఇదిలా ఉండగా రైతులకు ఎక్కువ చెల్లింపులు చేస్తున్నామని, ఇది ఉత్పత్తిని కొనసాగించడంలో సహాయపడుతుందని అమూల్ పేర్కొంది. అయితే ఇప్పటికే నిత్యావసరాల వస్తువుల ధరలు కూడా భారీగా పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో.. ప్రస్తుతం పాల ధరలను పెంచుతుండటం సామాన్యులకు భారమనే చెప్పాలి.
