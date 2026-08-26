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Costly Egg Auction: డజన్ కాదు ఒక్కటే.. రూ.25 వేలకి అమ్ముడుపోయి కోడిగుడ్డు..

Egg Sold For Rs 25k: లద్దాఖ్‌లోని ఓ వ్యక్తి కేవలం ఒకే ఒక కోడి గుడ్డును 25 వేల రూపాయలు పెట్టి వేలంలో గెలుచుకున్నారంటే నమ్ముతారా? నమ్మాల్సిందే.. అదేం బంగారు కోడి గుడ్డు కాకపోయినప్పటికీ.. అది అంత రేటుకు అమ్ముడుపోవడానికి ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 26, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:45 PM IST
Costly Egg Auction: డజన్ కాదు ఒక్కటే.. రూ.25 వేలకి అమ్ముడుపోయి కోడిగుడ్డు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Costly Egg Auction: డజన్ కాదు ఒక్కటే.. రూ.25 వేలకి అమ్ముడుపోయి కోడిగుడ్డు..
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