/Costly Egg Auction: డజన్ కాదు ఒక్కటే.. రూ.25 వేలకి అమ్ముడుపోయి కోడిగుడ్డు..

Egg Sold For Rs 25k: సాధారణంగా ఒక కోడిగుడ్డు ధర ఎంత ఉంటుంది.. మహా అయితే దాదాపు 7 నుంచి 8 రూపాయల వరకు ఉంటుంది.. కొన్ని కోడిగుడ్ల ధరలు దాదాపు 20 రూపాయలు ఉంటాయి.. కానీ ఎవరైనా ఒక కోడిగుడ్డుని ఏకంగా 25,000 పెట్టి కొన్నాను అంటే మీరు కళ్ళు మూసుకొని నమ్మగలుగుతారా..? అవును మీరు చదువుతున్నది అక్షరాల నిజమే.. ఈ ఆశ్చర్యకరమైన ఘటన లద్దాఖ్లోని లేహ్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఒక సాధారణ కోడి గుడ్డును వేలంలో ఏకంగా 25 వేల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసేసారంటే నమ్మాల్సిందే.. అయితే దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలు ఆ కారణమేంటో? ఇంత ధరకు అమ్ముడు పోవడానికి గల కారణాలు.. పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇటీవల ఇరాన్లో నెలకొన్న ఘర్షణలతో పాటు యుద్ధ వాతావరణం వల్ల ఎంతోమంది అమాయక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.. ఇరాన్ బాధితులకు సహాయం చేసేందుకు లద్దాఖ్, కాశ్మీర్ తదితర ప్రాంతాల ప్రజలు ఏకమైనట్లు తెలుస్తోంది.. ఈ నేపథ్యంలోనే లేహ్ జిల్లాలో భారీ ప్రత్యేకమైన విరాళాల సేకరణ కార్యక్రమం చేపడుతూ వస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా స్థానికులు తమ వద్ద ఉన్న వస్తువులతో పాటు నగదును విరాళంగా ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు..
ఈ క్రమంలోనే ఒక కోడి గుడ్డును వేలానికి ఉంచగా.. షబీర్ హుస్సేన్ అనే స్థానిక వ్యక్తి దానిని ఏకంగా 25 వేలకు పాడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా అతను మాట్లాడుతూ.. ఒక గుడ్డు ధర ₹10 మాత్రమేనని నాకు తెలుసని.. కానీ నేను ఆ పాతిక వేలు ఇచ్చింది గుడ్డు కోసం కాదని.. ఇరాన్ కష్టాలు పడుతున్న బాధితులకు నా వంతు సహాయం చేయడం కోసమని.. మానవత్వం ముందు డబ్బు ఎంత అవసరమైతే మా ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా సిద్ధమంటూ గొప్ప మనసును చాటుకున్నాడు..
కేవలం కోడి గుడ్డు మాత్రమే కాదు.. కాశ్మీర్ అంతట ఇరాన్ బాధితుల కోసం ప్రజలు తమ వంతు సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు.. మహిళలు తమ బంగారంతో పాటు వెండి ఆభరణాలు విరాళాన్ని ఇస్తుంటే.. చిన్నపిల్లలు సైతం తమ కడ్డీ బ్యాంకులను పగలగొట్టి దాచుకున్న డబ్బులను విరాళంగా ఇచ్చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది తమ ఇళ్ళలోని సైకిళ్లతో పాటు పాత్రలు, పశువులను సైతం విరాళంగా అందించి మానవత్వం చాటుకుంటున్నారు..
భారతీయులు చూపుతున్న ఈ ఆదరణ పట్ల ఇరాన్ రాయబారి కార్యాలయం కూడా స్పందించింది. కష్ట కాలంలో అండగా నిలిచిన భారతీయులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.. మీ దయతో పాటు మానవత్వాన్ని మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము.. థాంక్యూ ఇండియా అంటూ ఒక ప్రకటనను కూడా విడుదల చేసింది. ఒక చిన్న కోడి గుడ్డు ద్వారా మొదలైన ఈ గొప్ప సందేశం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. తోటి మనుషుల కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మతంతో పాటు ప్రాంతాలకు అతీతంగా స్పందించడమే నిజమైన మానవత్వం అని భారత ప్రజలు నిరూపించారు.
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