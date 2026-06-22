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Rain Alert: రుతుపవనాల జోరు.. ఏపీ, తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. ఈ ప్రాంతాలకు అలర్ట్

Weather Alert: నైరుతి రుతుపవనాలు దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తున్న వేళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ నేడు ఉరుములు, పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. దీంతో విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ, వాతావరణ శాఖ ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 22, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:31 AM IST
Rain Alert: రుతుపవనాల జోరు.. ఏపీ, తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. ఈ ప్రాంతాలకు అలర్ట్
Image Credit: Andhra Pradesh and Telangana to get more rain today due to air cyclone circulation says imd (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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Rain Alert: రుతుపవనాల జోరు.. ఏపీ, తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. ఈ ప్రాంతాలకు అలర్ట్
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