  Schools holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూళ్ల పిల్లలకు పండగే పండగ.. అనుకోకుండా 21 రోజులు స్కూల్ సెలవు..!

Schools holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూళ్ల పిల్లలకు పండగే పండగ.. అనుకోకుండా 21 రోజులు స్కూల్ సెలవు..!

School holidays: స్కూల్ పిల్లలకు సెలవులు వస్తున్నాయి అంటే చాలు.. ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఇక ఈ సెలవులు అనుకోకుండా వస్తే వాళ్ళ ఆనందాలకి అవధులు ఉండవు. ఇప్పుడు అలానే 2026 లో.. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూల్ పిల్లలకు ఏకంగా 21 రోజులు అనుకోకుండా సెలవులు రానున్నాయి.. ఎందుకు అంటే..

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 5, 2025, 10:23 AM IST

Schools holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కూళ్ల పిల్లలకు పండగే పండగ.. అనుకోకుండా 21 రోజులు స్కూల్ సెలవు..!

School holidays 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఆప్షనల్ హాలిడేల జాబితాను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ సెలవులు స్కూల్స్.. కాలేజీలు.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అవసరానికి అనుసరించి తీసుకునేలా అవకాశం ఇస్తాయి. వ్యక్తిగత ఆచారాలు.. ఆధ్యాత్మిక పండుగలు..సంప్రదాయాల ప్రకారం ఆప్షనల్ లీవ్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 

దీంతో ఒకవేళ స్కూల్ యజమాన్యం ఇవ్వాలి అనుకుంటే పిల్లలకు.. ఈసారి అనుకోకుండా ఏకంగా 21 రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే
2026లో మొత్తం 21 ఆప్షనల్ సెలవులు ప్రకటించబడ్డాయి.

School holidays 2026: ఈ ఆప్షనల్ హాలిడే సంవత్సరం జనవరి 1 న్యూ ఇయర్ తో ప్రారంభమవుతుంది. తర్వాత హజ్రత్ అలీ జన్మదినం, శాబ్-ఎ-మెరాజ్ వంటి ముఖ్యమైన ముస్లిం పండుగలకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో శాబ్-ఎ-బారాత్..జమాతుల్ వేదా..శాబ్-ఎ-ఖదర్ కూడా జాబితాలో ఉన్నాయి.

School unexpected holidays: మార్చి 31న మహావీర జయంతి..ఏప్రిల్ 20న బసవ జయంతి.. మే 1న బుద్ధ పౌర్ణిమ వంటి ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక పండుగలు ఉన్నాయి. జూన్‌లో ఈద్-ఎ-గదీర్, మొహర్రం.. జూలైలో రథయాత్ర..ఆగస్టులో అర్బయీన్.. పార్సీ న్యూ ఇయర్ డే ఉన్నాయి.

సెప్టెంబర్ 22న యజ్ దాహుమ్ షరీఫ్, అక్టోబర్ 10న మహాలయ అమావాస్య (2వ శనివారం) ఉండటం ప్రత్యేకం. అక్టోబర్ 27న హజ్రత్ సయ్యద్ మొహమ్మద్ జువన్పురి మెహ్దీ జన్మదినం జాబితాలో చేర్చబడింది.
నవంబర్ 24న గురు నానక్ జయంతి..డిసెంబర్‌లో క్రిస్మస్ ఈవ్.. బాక్సింగ్ డే కూడా ఆప్షనల్ సెలవులుగా ఉన్నాయి.

