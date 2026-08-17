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Annamalai: రాజకీయాల్లో మహిళల్ని లాగడం ఏంటీ.?... త్రిష, ఉదయనిధి స్టాలీన్ వివాదంపై అన్నామలై సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Annamalai reacts on trisha row: వారసత్వ రాజకీయాల నుంచి వచ్చిన కొందరు నాయకులు ప్రత్యర్థులను వ్యక్తిగతంగా దూషించడం చేస్తున్నారని అన్నామలై ఎద్దేవా చేశారు. అంతే కాకుండా  ఇటీవల ఉదయ నిధిస్టాలీన్ .. నటి త్రిషపై ఇన్ డైరెక్ట్ గా ఆరోపణలు చేసినట్లు వచ్చిన వ్యాఖ్యలపై మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:21 PM IST
Annamalai: రాజకీయాల్లో మహిళల్ని లాగడం ఏంటీ.?... త్రిష, ఉదయనిధి స్టాలీన్ వివాదంపై అన్నామలై సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: trishakrishnan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Annamalai: రాజకీయాల్లో మహిళల్ని లాగడం ఏంటీ.?... త్రిష, ఉదయనిధి స్టాలీన్ వివాదంపై అన్నామలై సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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