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Annamalai: బీజేపీకి రాజీనామా తర్వాత అన్నామలై కొత్త పార్టీ పెడతారా..! సింగం వ్యూహం ఇదేనా..!

Annamalai Next Step: తమిళనాడు గడ్డపై నవరాజకీయ చైతన్యవేదిక ఆవిష్కృతం కాబోతోంది. రోజులు మారాయి.. తరాలు మారాయి... సరికొత్త రాజకీయాలతో ప్రజలతో మమేకమయ్యేందుకు కొత్త నాయకులు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ద్రవిడుల ఉద్ధరణకోసం రాజకీయ పార్టీలు పుట్టుకొచ్చాయి. జాతీయ రాజకీయ పార్టీలకు ప్రాధాన్యత లేకుండా చేశాయి. స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా పుట్టుకొచ్చిన పోరాటాలు, ఉద్యమాలు రాజకీయ శక్తులుగా అవతరించాయి. ప్రజల మద్దతు చూరగొన్నాయి. జాతీయ రాజకీయ పార్టీలకు అవకాశమేలేని తమిళనాడులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి అన్నామలై పాదయాత్రతో బీజేపీకి ఊపు తెచ్చారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోగానీ, లోక్ సభ ఎన్నికల్లోగానీ బీజేపీకి ఓటర్ల మద్ధతు లభించకపోవడంతో ఆ పార్టీని వీడారు. ఇంతకీ అన్నామలై ముందున్న ప్రత్నామ్నాయ రాజకీయ మార్గాలేమిటి.. ?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:04 AM IST
Annamalai: బీజేపీకి రాజీనామా తర్వాత అన్నామలై కొత్త పార్టీ పెడతారా..! సింగం వ్యూహం ఇదేనా..!
Image Credit: Annamalai New Political Way (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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