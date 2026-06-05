/Annamalai: బీజేపీకి రాజీనామా తర్వాత అన్నామలై కొత్త పార్టీ పెడతారా..! సింగం వ్యూహం ఇదేనా..!

Annamalai New Political Party: ప్రజానాడిని పట్టుకున్న అన్నామలై స్వతహాగా రాజకీయ పార్టీతో ప్రజలతో మమేకం కాబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అన్నామలై చక్రం తిప్పుతారా..? కొత్త రాజకీయాలకు నాందీ ప్రస్తావన చేస్తారా? అన్నామలై వ్యూహాత్మక అడుగులు ఎటువైపు ఉండబోతున్నాయనేది చూడాలి. ఒక రకంగా అన్నామలై బీజేపీ రాజీనామా చేయడం ఆ పార్టీకి నష్టం చేకూర్చే అంశమనే చెప్పాలి. మరోవైపు అన్నామలై బీజేపీ రాజీనామా సమర్పించడం కూడా అన్నామలైకు తీవ్ర నష్టాన్ని చేకూర్చబోతుంది. కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి దాన్ని నడిపించడం అంటే ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు. డబ్బులతో కూడుకున్న వ్యవహారం. ఇది చాత గాకే చిరంజీవి..తన ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్లో విలీనం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. క్లిష్టమైన తమిళనాడు రాజకీయాల్లో అన్నామలై బీజేపీకి రాజీనామా చేసి ఏమి చేయబోతున్నారనేది ఆసక్తికరమైన అంశంగా మారింది.
ప్రజల్లో మార్పు రావాలి... ఆలోచనల్లో మార్పురావాలి... పరిస్థితులు మారాలి... అందుకు అనుగుణంగా సమాజం మారాలని పోలీస్ ఆఫీసర్ అన్నామలై ఆకాంక్ష. ఒకరి ఆలోచనతో సమాజం మారదని, ప్రజల్లో మార్పే వస్తేనే సమాజాన్ని సంస్కరించగలమని అన్నామలై కంకణబద్ధులయ్యారు. తమిళనాడు గడ్డపై పుట్టి... కర్ణాటక కేడర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా విధి నిర్వహణలో బాధ్యత... పనితీరులో వైవిద్యాన్ని ప్రదర్శించి పదవికే వన్నెతెచ్చిన అన్నామలై ప్రజల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. కర్ణాటక సింగమని ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్నారు. దేశంలో రాజకీయ పరిస్థితులపట్ల చిన్నవయసులోనే అవగాహనతో ఉన్న అన్నామలై సొంత రాష్ట్రంలో రాజకీయ మార్పు తీసుకురావాలని భావించారు. దార్శనికత... యువతలో మార్పు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో పోలీసు అధికారి ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. అవినీతి లేని పాలన అందించే లక్ష్యంతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాజకీయ లక్షణాలపట్ల ఆకర్షితుడైన అన్నామలై కాషాయి కండువా కప్పుకున్నారు.
ద్రవిడ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ శక్తిగా అన్నామలై సంకల్పం..
దేశ రాజకీయాలు వేరు...తమిళనాడు రాజకీయాలు వేరు అన్నట్లుగా సాగుతున్న రోజుల్లో... బీజేపీ నేతగా తమిళనాడులో కాలుమోసిన మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి అన్నామలై.. ద్రవిడ రాజకీయాలకు ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా ఎదగాలని సంకల్పించారు. అభివృద్ధి, జాతీయవాదం, అవినీతి రహిత పాలనతో ప్రజల్లో మార్పు తీసుకురాగలమని ధృడ సంకల్పంతో ఉన్నారు. నానేల... నా ప్రజలు అనే నినాదాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు. ప్రాంతీయ పార్టీలు రాజ్యమేలుతున్న తమిళనాడులో జాతీయ పార్టీ BJPకి మద్ధతు కూడగట్టేందుకు శక్తికిమించి శ్రమించారు. తమిళనాడును ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తూ, దేశంలోనే నంబర్ వన్ ఆర్థిక శక్తిగా మార్చడమే అన్నామలై అంతిమ లక్ష్యంగా ఎంచుకున్నారు.
కర్ణాటక సింగంగా పేరు సంపాదించుకుని, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో పెను సంచలనాలకు కారణమైన అన్నామలై సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబంలో 1984, జూన్ 4తేదీన పుట్టారు. అమ్మ పరమేశ్వరి, నాన్న తండ్రి కుప్పుస్వామి. ఊరు తమిళనాడులోని కరూర్ జిల్లా, చిన్నధరాపురం. కరూర్ , నామక్కల్ జిల్లాల్లో ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేశారు. కోయంబత్తూరు పి.ఎస్.జి టెక్నాలజీస్ విద్యాసంస్థ నుంచి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన మేనేజ్మెంట్ సంస్థ లక్నో ఇండియన్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్ మెంట్ ద్వారా ఎంబీఏ పట్టా పొందారు.
మేనేజ్ మెంట్ మాస్టర్ డిగ్రీ పట్టా చేజిక్కించుకున్న అన్నామలై.. కార్పోరేట్ సంస్థలవైపు వెళ్లకుండా.. ప్రజాసేవలో పాలుపంచుకోవాలని సివిల్ సర్వీసును లక్ష్యంగా ఎంచుకున్నారు. యూపీఎస్సీ ద్వారా 2011 బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారిగా ఎంపికయ్యారు. కర్ణాటక క్యాడర్ కేటాయించారు. తొలిసారిగా ఉడుపి జిల్లా కార్కళ సబ్ డివిజన్ అడిషనల్ ఎస్పీగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆ తర్వాత ఉడుపి, చిక్కమగళూరు జిల్లాల ఎస్పీగా పనిచేశారు. చిక్కమగళూరు, ఉడుపి ప్రాంతాల్లో కోరలు చాచిన రౌడీయిజం, అసాంఘిక శక్తులు, డ్రగ్స్ మాఫియాపై ఆయన ఉక్కుపాదం మోపారు. దీంతో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ గా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. పోలీస్ స్టేషన్లను ప్రజలకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఫ్రెండ్లీ పోలిసింగ్ విషయంలో అన్నామలై ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. రాత్రి సమయాల్లో కూడా ప్రజల సమస్యలు వింటూ, క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించేవారు. దీంతో అన్నామలై పనితీరుపై ప్రజల్లో పాజిటివ్ ధోరణి ఎక్కువైంది. విశ్వాసానికి మారుపేరుగా నిలిచారు.
పోలీసు అధికారిగా కర్ణాటక సింగంగా పేరు తెచ్చుకున్న అన్నామలై..
పోలీసు ఆఫీసర్ గా అన్నామలై సమర్థతను గుర్తించిన ప్రభుత్వం, బెంగళూరు సౌత్ డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్ గా నియమించింది. అక్కడ అన్నామలై తనదైన శైలిలో శాంతిభద్రతలను కాపాడారు. ప్రజలతో మమేకమయ్యారు. హంగూ ఆర్భాటాలకు తావులేకుండా రాజకీయాలకు అతీతంగా కఠినంగా వ్యహరించడం, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే తీరుతో కర్ణాటక సింగంగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. పోలీస్ ఆఫీసర్ గా కర్ణాటకలో 9 ఏళ్ల పాటు సేవలు అందించిన అన్నామలై... ప్రజలతో ప్రత్యక్ష భాగస్వామ్యంతో కలిసి సమాజానికి ఏదైనా చేయాలని పరితపించారు. అందుకే పోలీసు అధికారి పదవికి 2019 మే నెలలో రాజీనామా చేశారు. సమాజంలో మరింత విస్తృతంగా మార్పు తీసుకురావడానికి, ప్రజల మధ్య ఉంటూ నేరుగా సేవ చేయడానికే తాను రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన సంవత్సరం తర్వాత అన్నామలై 2020 ఆగస్టులో భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు.
సమాజంలో అవినీతికి తావు లేకుండా.. పాలనలో పాదర్శకత ఉండాలని, ప్రజలకు విశిష్టసేవలు అందించాలనే సంకల్పంతో ఉన్నామని అన్నామలై తెలిపారు. అన్నామలై చురుకుదనం, పనితీరును గుర్తించిన అధిష్టానం 2021 జులైలో అన్నామలైను భారతీయ జనతాపార్టీ రాష్ట్ర పగ్గాలను అప్పగించారు. తమిళనాడు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడైన అన్నామలై బీజేపీని బలోపేతం చేసేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో వాస్తవాలను తెలుసుకోవాలని ఎన్ మన్... ఎన్ మక్కల్ పేరుతో పాదయాత్ర చేపట్టారు. అన్నామలై చేపట్టిన పాదయాత్రకు అపూర్వ ఆధరణ లభించింది. తమిళనాడులో భారతీయ జనతాపార్టీకి గ్రౌండ్ లెవల్లో కార్యకర్తల శ్రేణి పుంజుకుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, లోక్ సభ ఎన్నికలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయని భావించారు. పాదయాత్రలో అండగా నిలిచిన జనం... ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ బాక్సువద్ద ప్రజలు దూరమయ్యారు. ఎన్నికల్లో బీజేపీకి అన్ని ప్రాంతాలనుంచి ఓట్లు వచ్చినప్పటికీ... ఆశించినంతగా మెజారిటీ ఓట్లను రాబట్టుకోలేకపోయారు.
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ.. అన్నాడీఎంకేతో పొత్తుపెట్టుకోవడంతో అన్నామలై పార్టీ కార్యకలాపాలకు ఉద్ధేశ్య పూర్వకంగా దూరంగా ఉన్నారు. కేంద్రంలోని అగ్ర నాయకులతోనూ అన్నామలై ఎడమొహం, పెడమొహంగా ఉన్నారు. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ స్థాయిలో త్రిభాషా విధానాన్ని బలవంతంగా అమల్లోకి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నాలను అన్నామలై బహిరంగంగానే వ్యతిరేకించారు. తమిళనాడు సెంటిమెంట్కు అత్యంత సున్నితమైన భాషా వివాదం విషయంలో కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారని ఎక్స్ వేదికగా తప్పుబట్టారు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై అన్నామలై తిరుగుబావుటా ఎగరేయడం, ఢిల్లీ పెద్దలకు బలమైన పొలిటికల్ సిగ్నల్ పంపడం తమిళనాడులో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది.
రాజకీయాల్లో విప్లవాత్మక మార్పు, యువత సాధికారత, అవినీతి రహిత పాలన, జాతీయవాదం అంశాలే ఎజెండాగా దార్శనిక భావనతో ఉన్న అన్నామలై యువతలో క్రేజు సంపాదించుకున్నారు. యూత్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న అన్నామలై స్వతహాగా రాజకీయ పార్టీతో మార్పు తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇటీవల ఢిల్లీ వెళ్లిన అన్నామలై.. బీజేపీ అగ్రనేత అమిత్ షాను కలిసి పార్టీనుంచి వీడుతున్నట్లు ప్రకటించారు. తమిళనాడు రాజకీయ పరిణమాలతో మనస్తాపానికి గురయ్యాయయని తన మనసులో ఆవేదనను అమిత్ షాకు వివరించి బీజేపీతో ఉన్న రాజకీయ అనుబంధాన్ని తెంచుకున్నారు.
తమిళనాడు గడ్డపై నవశకరాజకీయాలకు నాందీ ప్రస్తావన..
2026 జూన్ 4వ తేదీన తన పుట్టిన రోజున మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి అన్నామలై.. నవశక రాజకీయాలతో సామాజిక మార్పుకోసం స్వతహాగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని సంకల్పించారు. కానీ ఆయన ఇంకా ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు. ఇంకా రాజకీయాలపై ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. తన భావజాలంతో కలిసి వచ్చే వారితో యువతే లక్ష్యంగా విప్లవాత్మక మార్పు తీసుకు రాబోతున్నారు. కర్ణాటకలో ఐపీఎస్ అధికారిగా పనిచేసిన అనుభవంతో, యువత శక్తి సామర్థ్యాలపై అన్నామలైకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. తమిళనాడు యువత కేవలం ప్రభుత్వ ఉచిత పథకాలపై ఆధారపడకుండా, స్వయం సమృద్ధి సాధించాలనేది లక్ష్యంతో మార్పు తీసుకురాబోతున్నారు. ద్రవిడ పార్టీల ప్రాంతీయ వాదం అనే భావనకు భిన్నంగా, అన్నామలై తమిళ గుర్తింపుతో జాతీయవాదం అనే సరికొత్త విధానాన్ని ముందుకు తెచ్చారు. తమిళ భాష, సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక వారసత్వాన్ని గౌరవిస్తూనే, తమిళనాడును భారతదేశ అభివృద్ధిలో ఒక ప్రధాన భాగస్వామిగా నిలబెట్టాలనేది అన్నామలై ఆలోచన. ద్రవిడ పార్టీలకు ప్రత్యామ్నాయంగా అన్నామలై రాజకీయ శక్తిగా ఎదిగి తమిళనాడు గడ్డపై నవశక రాజకీయాలతో మార్పు తీసుకురావాలని తపిస్తున్న అన్నామలై ఆశయం నెరవేరాలని ఆశిద్దాం..!!
(రచయత.. మునిరాజ్.. తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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