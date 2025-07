Air India flight Catches fire: దేశంలో మరో ఘోరం.. ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో చెలరేగిన మంటలు.. ఏంజరిగిందంటే..? వీడియో ఇదే..

Hong kong delhi flight catches fire in delhi airport: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మరో విమాన ప్రమాదం ప్రయాణికుల్ని బెంబెలెత్తేలా చేసింది. విమానం ల్యాండింగ్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారిగా భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. హాంకాంగ్ నుండి ఢిల్లీకి వచ్చిన విమానం AI 315 ల్యాండ్ అయిన కొద్దిసేపటికే ఆక్సిలరీ పవర్ యూనిట్ (APU)లో మంటలు వ్యాపించాయి.

#BREAKING: Footage of the moment, Air India Flight from Hong Kong Catches Fire After Landing in Delhi.

An Air India flight from Hong Kong to Delhi caught fire shortly after landing at Indira Gandhi International Airport on Tuesday. The incident occurred while the aircraft was… pic.twitter.com/ttG1wbUk3L

