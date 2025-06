Kailash Vijayvargiya: బీజేపీ మంత్రులకు ఏమైంది..? అమ్మాయిల వస్త్రధారణపై మంత్రి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

Women Dressing Style: అధికారంలో ఉన్నామనే సోయి లేదు.. బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్నామనే తెలివి లేకుండా ఇష్టారీతిన నాయకులు వ్యాఖ్యలు చేస్తుండడంతో బీజేపీ ఇరకాటంలో పడుతోంది. తరచూ నాయకుల వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో ఇరుకుపడుతున్న బీజేపీ తాజాగా మరో వివాదంలో చిక్కుకుంది. మహిళల వస్త్రధారణపై ఓ రాష్ట్ర మంత్రి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమ్మాయిలు అలా దుస్తులు వేసుకుంటే నచ్చదని.. అలాంటి వారికి తాను ఫొటోలు, సెల్ఫీలు ఇవ్వనని ప్రకటించారు. ఆ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదం రేగింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా గురువారం అవగాహన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఇండోర్‌లో జరిగిన పర్యావరణ దినోత్సవ అవగాహన కార్యక్రమంలో అక్కడి బీజేపీ మంత్రి కైలాశ్‌ విజయ్‌ వర్గీయ హాజరై ప్రసంగించారు. 'మహిళలు పొట్టి దుస్తులు ధరించడాన్ని నేను సహించను. నాకు ఇష్టం లేదు. విదేశీ ఆచారమైన ఈ పద్ధతి భారత సంప్రదాయానికి పూర్తి విరుద్ధం' అని ప్రకటించారు. తాను మహిళలను దేవతారూపంగా చూస్తానని తెలిపారు.

'నిండైన వస్త్రాలతో సింగారించుకునే మహిళలు అందానికి ప్రతిరూపంగా చూస్తాం. విదేశాల్లో మహిళలు ఎంత తక్కువ దుస్తులు ధరిస్తే అంత అందమైనదిగా భావిస్తారు. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు' అని బీజేపీ మంత్రి కైలాశ్‌ విజయ్‌ వర్గీయ ప్రకటించారు. 'చాలాసార్లు నాతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు అమ్మాయిలు వస్తారు. కానీ నేను నిండుగా వస్త్రాలు ధరించిన వారికి మాత్రమే ముందుగా సెల్ఫీలు ఇస్తుంటా. ఇదే విషయాన్ని వారికి చెబుతా' అని కైలాశ్‌ విజయ్‌ వర్గీయ వివరించారు. ఆ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్‌గా మారాయి. సోషల్‌మీడియాలో ఈ వీడియో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది. కాగా మంత్రి వ్యాఖ్యలను మహిళా సంఘాలతోపాటు కాంగ్రెస్‌ సహా ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు తప్పు బడుతున్నాయి.

👉 "I don’t like women in revealing dresses"

👉 "Girls in inappropriate clothes resemble Shurpanakha"

👉 "Chocolaty faces"

These are all remarks by the same deplorable individual, @BJP4India leader and MP Cabinet Minister, Kailash Vijayvargiya. He repeatedly makes MISOGYNISTIC,… pic.twitter.com/JiXYfaXnz4

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) June 5, 2025