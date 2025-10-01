Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో 'పండుగ గిఫ్ట్‌'.. ఏంటో తెలుసా?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

NPS vs UPS: Another Good News To Govt Employees A Head Festive Season: వరుసగా పండుగల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త వినిపించింది. యూపీఎస్‌ పింఛన్‌లోకి మారాలనుకునే ఉద్యోగుల కోసం గడువును ప్రభుత్వం పొడిగించింది. ఈ వార్త వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 1, 2025, 08:08 AM IST

Festive Season Gift: దసరా, దీపావళి పండుగ ముందు తమకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలిగించేలా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకుంటాయని ఆశిస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నిరాశే ఎదురవుతోంది. కేంద్రంతోపాటు కొన్ని మినహా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి బహుమతులు ప్రకటించడం లేదు. ఈ సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జాతీయ పింఛన్‌ పథకం నుంచి ఏకీకృత పింఛన్‌ పథకం (యూపీఎస్‌)లోకి మారేందుకు ఉన్న గడువును పొడిగింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉద్యోగులు యూపీఎస్‌ను ఎంచుకునేందుకు గడువును నవంబర్‌ 30వ తేదీ వరకు పొడిగిస్తూ ఆర్థిక శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఉన్న గడువు మంగళవారం (సెప్టెంబర్‌ 20)తో ముగిసింది. ఉద్యోగులు జాతీయ పెన్షన్‌ పథకం(ఎన్‌పీఎస్‌) నుంచి యూపీఎస్‌కు మారాలంటూ ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకటనకు స్పందన కరువవడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. యూపీఎస్‌ కింద అనేక సానుకూల మార్పులు ప్రకటించినట్లు ఆర్థిక శాఖ వివరించింది.

రాజీనామా ప్రయోజనాలు, కంపల్సరీ రిటైర్‌మెంట్, పన్ను మినహాయింపు వంటి లాభాలు జాతీయ పింఛన్‌ కింద ఉన్నాయని ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించింది. యూపీఎస్‌ను ఎంచుకోవడానికి.. దానిపై నిర్ణం తీసుకోవడానికి మరికొంత సమయం కావాలని ఉద్యోగులు చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు గడువును పొడిగిస్తున్నట్లు ఆర్థిక శాఖ తెలిపింది. మరి ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎన్‌పీఎస్‌ నుంచి యూపీఎస్‌కు ఏ స్థాయిలో బదిలీ అవుతారో చూడాలి. యూపీఎస్‌ కన్నా ఎన్‌పీఎస్‌ ప్రయోజనంగా ఉందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భావిస్తుండడంతో యూపీఎస్‌లోకి మార్చుకునేందుకు ఎవరూ ఆసక్తి కనబర్చడం లేదు. పాత పింఛన్‌ విధానం మాదిరి ఎన్‌పీఎస్‌ ప్రయోజనం ఉందని.. కాంట్రిబ్యూటరీ పింఛన్‌ పథకం మాదిరి యూపీఎస్‌ ఉందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే యూపీఎస్‌ మార్చుకోవడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాల నుంచి స్పందన లేదు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

National Pension SchemeUPSfestive seasonNPS To UPSUPS Deadline Extend

