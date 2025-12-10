English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gujarat: దేశంలో మరో నిర్భయలాంటి ఘటన.. బాలిక ప్రైవేటు పార్ట్‌లో రాడ్ చొప్పించి దారుణం..

Gujarat: దేశంలో మరో నిర్భయలాంటి ఘటన.. బాలిక ప్రైవేటు పార్ట్‌లో రాడ్ చొప్పించి దారుణం..

Man raped 6 years old girl in gujarat:దహోద్ జిల్లాలో మైనర్ బాలిక ఇంటి ముందు ఆడుకుటుంది. ఆమెను కామాంధుడు మాయ మాటలు చెప్పి పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లి దారుణంగా అత్యాచారం చేశాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశం ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 10, 2025, 03:08 PM IST
  • గుజరాత్ లో అమానుషం..
  • బాలికపై అత్యాచారం..

Gujarat: దేశంలో మరో నిర్భయలాంటి ఘటన.. బాలిక ప్రైవేటు పార్ట్‌లో రాడ్ చొప్పించి దారుణం..

Man molested 6 years old girls in Gujarat: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కామాంధులు మాత్రం మారడంలేదు. ప్రతిరోజు కూడా పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వారి వరకు వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మొత్తంగా మహిళలపై వేధింపులకు చెందిన ఘటనలు ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన మహిళలు తిరిగి వచ్చే వరకు కూడా టెన్షన్ గా మారిపోయింది. తాజాగా.. గుజరాత్ లో మరో ఘోరం చోటుచేసుకుంది. ఇది గతంలో ఢిల్లీలో జరిగిన నిర్భయ ఘటనను పోలి ఉంది.ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలు మిన్నంటాయి. 

గుజరాత్ లోని రాజ్‌కోట్ జిల్లాలోని అత్కోట్‌లో అచ్చం మరో నిర్భయ కేసు లాంటి సంఘటన జరిగింది. ఆరేళ్ల బాలిక తన ఇంటి దగ్గరలో ఆడుకుంటుంది.  స్థానికంగా ఉండే ఒక వ్యక్తి ఆమెను మాయమాటలు చెప్పి పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లాడు. ఆమెపై అత్యాచారం చేశాడు. యువతి పెనుగులాడటంతో ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లో నాలుగు ఫీట్ల రాడ్ ను చొప్పించి పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి బాలిక అరుపులతో పరారయ్యాడు. చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకుని రక్తపు మడుగులో ఉన్న బాలికను ఆస్పత్రికి తరలించాంచారు. స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది. బాలికకు ప్రస్తుతం వైద్యులు చికిత్స చేస్తున్నారు. 

పెద్ద ఎత్తున గ్రామంలో ఆగ్రహావేషాలతో ప్రజలు రగిలిపోయారు. పోలీసులు తొలుత 100 మంది అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆతర్వాత ఈ ఘటనకు కారణమైంది.. రాంసింగ్ టెర్సింగ్‌గా గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. నిందితుడు మధ్యప్రదేశ్‌లోని అలీరాజ్‌పూర్‌కు చెందిన వ్యక్తి అని పోలీసులు వెల్లడించారు. నిందితుడు గుజరాత్ లోని అత్కోట్ లో కూలీపనిచేస్తున్నాడు. అతనికి ఒక కుమార్తె, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. సంఘటన జరిగిన ప్రదేశానికి సమీపంలోని పొలంలో అతన్ని అరెస్టు చేశారు.

నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. గతంలో 2012 లో డిసెంబర్ లో ఢిల్లీలో ఆరుగురు రన్నింగ్ బస్సులో యువతిపై అత్యాచారం చేసి, ప్రైవేటు భాగంలో రాడ్ తో దారుణంకు పాల్పడిన ఘటన ఇప్పటికి కళ్లలో నీళ్లు తెప్పించేదిగా ఉంది. ఆ తర్వాత యువతి చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. ప్రస్తుతం గుజరాత్ లో సైతం మరల బాలికపై కామాంధుడు అదే విధంగా పైశాచీకంగా దాడి చేశాడు. అతడ్ని పబ్లిక్ గా ఉరితీయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

