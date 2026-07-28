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నేడు నీటి పరీక్ష నిర్వహణ బిల్లుపై పార్లమెంట్లో సుదీర్ఘ చర్చ..

Anti Paper Leak bill: నీట్ పరీక్షా నిర్వహణ బిల్లులో పార్లమెంట్‌లో సుదీర్ఘ చర్చకు లోక్‌సభ స్పీకర్ అనుమతి ఇచ్చారు. పబ్లిక్‌ పరీక్షల నిరోధక సవరణ బిల్లుపై సుధీర్ఘ చర్చించనున్నారు. ఇక నిన్న కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్‌ లోక్‌సభలో బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. నిన్న విపక్షాల నినాదాల మధ్య బిల్లును ప్రవేశపెట్టగానే లోక్‌సభ వాయిదా పడింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:00 AM IST
నేడు నీటి పరీక్ష నిర్వహణ బిల్లుపై పార్లమెంట్లో సుదీర్ఘ చర్చ..
Image Credit: Paper Leak Parliament(ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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