/నేడు నీటి పరీక్ష నిర్వహణ బిల్లుపై పార్లమెంట్లో సుదీర్ఘ చర్చ..

Anti paper Leak Bill Leak: పార్లమెంట్లో ఆంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుకు లోక్ సభలో చర్చకు విపక్షాలు సహకరించాలని స్పీకర్ కోరారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తో ముడిపడి ఉన్న ఈ సున్నితమైన అంశంపై పార్లమెంట్లో తమ వాదనలు వినిపించేందుకు ప్రతిపక్షాలు సైతం సిద్ధం అవుతున్నాయి. ఇవాళ ఈ బిల్లుపై 8 గంటల పాటు చర్చ సాగనుంది. దేశ వ్యాప్తంగా పోటీ పరీక్షల్లో పేపర్ లీకేజీలు, అక్రమాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఈ బిల్లులో కఠిన జైలు శిక్షలతో పాటు, భారీ జరిమానాలు పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
గరిష్ట జైలు శిక్ష 5 యేళ్ల నుంచి 10 యేళ్లకు పెంపు..
నూతన సవరణల ప్రకారం పేపర్ లీక్కు పాల్పడితే వ్యక్తికి విధించే గరిష్ట జైలు శిక్షను 5 నుంచి 10 ఏళ్లకు, గరిష్ట జరిమానాను రూ.10 లక్షల నుంచి రూ. 50 లక్షల రూపాయలకు పెంచనున్నారు. ఇక లీకేజీల్లో భాగస్వాములయ్యే అధికారులకు, సిండికేట్లకు 5 నుంచి 7 ఏళ్ల జైలు శిక్ష.. జరిమానాను 1 కోటి రూపాయల నుంచి 10 కోట్ల రూపాయలకు పెంచనున్నారు.
ఇక ఇప్పటికే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సైతం ఈ విషయమై కీలక ప్రకటనలు చేశారు. పేపర్ లీక్ తరహా కేసులను విచారించేందుకు ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కేంద్రం ప్రకటించింది. హై పవర్డ్ టాస్క్ఫోర్స్ను సైతం ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు చర్చపై దేశ వ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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