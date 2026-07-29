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దిగువ సభ ఆమోదం పొందిన ఆంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు..

Anti Paper Leak Bill 2026: ఈ రోజు ప్రారంభమైన పార్లమెంట్ ఉభ సభలు  ప్రభుత్వ, ప్రతిపక్ష సభ్యుల తీవ్ర సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్ల మధ్య దద్దరిల్లింది. ఆంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లుపై దిగువ సభలో వాడీవాడీగా చర్చ సాగింది. ఎట్టకేలకు సభ్యుల నిరసన మధ్య ఆంటీ పేపర్ బిల్లుకు లోక్ సభ ఆమోదం తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 29, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:21 PM IST
దిగువ సభ ఆమోదం పొందిన ఆంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు..
Image Credit: Lok Sabha Bill Passed (Lok Sabha/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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