/దిగువ సభ ఆమోదం పొందిన ఆంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు..

The Public Examination prevention of unfair means amendment bill 2026: నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారం కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడకు చుట్టుకుంది. నీట్ పేపర్ లీకేజీకి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలంటూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన ధర్నా హింసాత్మకంగా మారడంతో పాటు ఆత్మరక్షణలో పడిన కేంద్రం.. సీజేపీ చెప్పిన డిమాండ్లకు ఓకె చెప్పింది. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిజాయితీ పరుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇక నీట్ సహా మన దేశంలో పేపర్ లీకులకు పాల్పడే వాళ్ల కోసం ప్రభుత్వం కొత్త చట్టాన్ని రూపొందించింది. నిన్నటి నుంచి ఆంటీ పేపర్ బిల్లుపై ఉభయ సభల్లో చర్చకు అనుమతి లభించింది. నిన్నటి నుంచి ఈ అంశంపై పార్లమెంట్లో వాడీవేడీగా చర్చ సాగింది. కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలు ప్రభుత్వ తీరుపై మందిపడ్డారు. అంతేకాదు విద్యాను కాశీయికరణ చేయడంతో పాటు అన్ని విశ్వవిద్యాయలకు ఆర్ఎస్ఎస్ చెప్పుచేతుల్లో నడుస్తుందంటూ కేంద్రం తీరును దుయ్యబట్టారు.
ప్రతిపక్షాల నిరసనల మధ్య మూజువాణీ ఓటుతో ఆమోదం..
తాజాగా పాలక, ప్రతిపక్షాల నిరసనల మధ్య యాంటీ పేపర్ బిల్లుకు దిగువ సభ మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో ‘ది పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ (ప్రివెన్షన్ ఆప్ అన్ ఫెయిర్ మీన్స్) అమెండ్మెంట్ బిల్లుకు లోక్సభ గట్టెక్కింది. ఇందులో ప్రతిపక్ష పార్టీలు కొన్ని సవరణలు చేయాలని కోరినా.. అవన్నీ వీగిపోయాయి. ఇకపై పేపర్ లీకులు పాల్పడాలంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించుకోవాల్సిందే అన్నారు. ఓటింగ్ అనంతరం సభ రేపటికి వాయిదా పడింది.
ఈ బిల్లుపై చర్చలో భాగంగా ఆయా పార్టీలకు సభాపతి అన్ని పార్టీల సభ్యులకు మాట్లాడే అవకాశం కల్పించారు. చివరగా కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ వివరణ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా పార్లమెంట్ వ్యవహారాలపై ఎలాంటి అవగాహన లేదన్నారు. 2024లో యాంటీ పేపర్ బిల్ చట్టం అమల్లోకి వచ్చినప్పుటి నుంచి 52 ఎఫ్ఐఆర్2లు నమోదయ్యాని ప్రభుత్వం తెలిపింది. పేపర్ లీకైన వెంటనే తక్షణమే స్పందించి వెంటనే పరీక్షలను నిర్వహించి విద్యార్ధుల ఒక యేడాది నష్టపోకుండా చర్యలు తీసుకుందన్నారు. ఇకపై పేపర్ లీకులు పాల్పడితే.. 10 యేళ్ల జైలు శిక్షతో పాటు రూ. 10 కోట్ల జరిమానా విధించాలని తాజా చట్టంలో పేర్కొంది. అంతేకాదు ఈ కేసులకు త్వరత గతిన మూడు నెలల్లో తీర్పు వెలువరించేలా ప్రత్యేక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఏర్పాటు చేయనుంది. లోక్ సభ ఆమోదం పొందిన బిల్లు.. రాజ్యసభ ఆమోదం.. ఆపై రాష్ట్రపతి సంతకంతో చట్టంగా మారనుంది.
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