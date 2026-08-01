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Anti PM Modi Remarks: ప్రధాని మోదీని బూతులు పట్టిన యువతి..ఇప్పుడు అమాయకంగా క్షమాపణలు చెబుతోంది!

Anti PM Modi Remarks Apology Video: ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఇటీవలే జరిగిన నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా చేసిన నిరసనల్లో కొందరు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీపై తీవ్ర పరుష పదజాలంతో దూషించారు. అందులో ఓ యువతిపై తాజాగా కేసు నమోదవ్వగా.. ఆమె తాజాగా ఓ వీడియో విడుదల చేసింది. సీజేపీ కార్యకర్తల  ప్రభావానికి లోనయ్యి ఆ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు క్షమాపణలు కోరింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 01, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:00 PM IST
Anti PM Modi Remarks: ప్రధాని మోదీని బూతులు పట్టిన యువతి..ఇప్పుడు అమాయకంగా క్షమాపణలు చెబుతోంది!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Anti PM Modi Remarks: ప్రధాని మోదీని బూతులు పట్టిన యువతి..ఇప్పుడు అమాయకంగా క్షమాపణలు చెబుతోంది!
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