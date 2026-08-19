/Uttar Pradesh: రోజంతా పోలీసు జాబ్.!. రాత్రి మత్తెక్కించే అందాలతో నెట్టింట లేడీ పోలీసు రచ్చ.!. బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజాలు.!.

Anu rani meerut Madhya Pradesh sub inspector objectionable video: సమాజంలో పోలీసులను చాలా మంది గౌరవంగా చూస్తుంటారు. రాత్రింబవళ్లు ప్రజల కోసం తమ ప్రాణాల్ని సైతం లెక్కచేయకుండా డ్యూటీలు చేస్తారు. అందుకు చాలా మంది యువతీ, యువకులు పోలీసులు అవ్వాలని ఎంతో కష్టపడుతారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. కానీ కొంత మంది పోలీసులు మాత్రం ఉద్యోగాలు వచ్చాక తమ పవిత్రమైన ఉద్యోగ ధర్మానికి మాయని మచ్చగా మారుతున్నారు. యూపీలోని మీరట్ లో లేడీ పోలీసు యవ్వారం ప్రస్తుతం డిపార్ట్ మెంట్ లో తీవ్రచర్చనీయాంశంగా మారింది.
A woman SI in Meerut suspended over social media reels!
Sub-Inspector Anu was found posting objectionable night suit videos featuring a QR code on YouTube and Instagram. CO Sowmya Asthana leading the inquiry.#MeerutPolice #UPPolice #ViralNews #SocialMedia pic.twitter.com/tOhzFucleZ
— Groundwiredaily (@groundwiredaily) August 17, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మీరట్ లో లేడీ ఇన్స్పెక్టర్ ఘటన ప్రస్తుతం పోలీసు శాఖలో దుమారంగా మారింది. సోషల్ మీడియాలో తన నూడ్ ఫోటోలు, వీడియోలను షేర్ చేస్తు క్యూఆర్ కోడ్ తో డబ్బులు వసూలు చేస్తుందని ఆరోపణలు మిన్నంటాయి. దీనిపై పోలీసులు ఇప్పటికే మహిళ ఇన్ స్పెక్టర్ యానీ కొల్లిస్ ను సస్పెండ్ చేశారు. ఆమె సోషల్ మీడియా ఖాతాలపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.మహిళా ఇన్స్పెక్టర్ అను స్వస్థలం ప్రయాగ్రాజ్ అని, ఆమె 2023 బ్యాచ్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ గా గుర్తించారు.
అంతే కాకుండా గతంలో బ్లాడ్రమ్ కేసు సౌరభ్ హత్య జరిగిన సమయంలో ఆమె ముస్కాన్ ను అరెస్ట్ చేసి మీడియా ముందు ఉంచారు. అను బ్రహ్మపురి పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఆమెను ఎస్ఎస్పి కార్యాలయానికి బదిలీ చేశారు. లేడీ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ యానీ కొల్లిస్ నెట్టింట చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.
డే అంతా పోలీసు జాబ్ చేస్తునే రాత్రి కాగానే తన ఇన్ స్టా అకౌంట్ లో మత్తెక్కించే అందాల ఫోటోలు, వీడియోలు పెడుతూ ఆ పక్కనే ఫుల్ వీడియో చూడాలంటే డబ్బులు కట్టాలని క్యూఆర్ స్కానర్ కూడా నెట్టింట పోస్ట్ చేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై పోలీసులు ఏదైన ఏఐతో వీడియోలు క్రియేట్ చేశారా అన్న కోణంలో కూడా విచారిస్తున్నారు.
ఇన్ స్టాలో ఫోటోలు, వీడియోలతో చాలా డబ్బులు సంపాదించిందని విషయం బైటపడింది. ఆమెకు పలువురు పోలీసులతో డేటింగ్ లో ఉన్నారని విషయం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు నెట్టింట వార్తలు వస్తున్నాయి.. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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