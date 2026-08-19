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Uttar Pradesh: రోజంతా పోలీసు జాబ్.!. రాత్రి మత్తెక్కించే అందాలతో నెట్టింట లేడీ పోలీసు రచ్చ.!. బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజాలు.!.

MP Woman inspector objectional video row: రాత్రి కాగానే సోషల్ మీడియాలో అందాలను ఆరబోస్తు కుర్రాకారుకు వలపు వల వేస్తున్న లేడీ పోలీసు యవ్వారం యూపీ వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై అనేకవిస్తు పోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:10 PM IST
Uttar Pradesh: రోజంతా పోలీసు జాబ్.!. రాత్రి మత్తెక్కించే అందాలతో నెట్టింట లేడీ పోలీసు రచ్చ.!. బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజాలు.!.
Image Credit: upmeerutwomancoprow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uttar Pradesh: రోజంతా పోలీసు జాబ్.. రాత్రి కాగానే మత్తెక్కించే అందాలతో లేడీ పోలీసు రచ్చ.. బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజాలు.!.
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