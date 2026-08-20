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Chandrababu: నదీ జలాలపై దక్షిణాది రాష్ట్రాలు సమన్వయంతో ముందుకుసాగాలి: చంద్రబాబు

Chandrababu Key Propasals In Southern Zonal Council Meeting: తెలంగాణ, ఏపీ విభజన జరిగిన 12 ఏళ్లు అయినా ఇంకా విభజన సమస్యలు పరిష్కారం కాలేదని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. వెంటనే వాటిని పరిష్కరించాలని.. దేశంలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలు అభివృద్ధిలో ముందంజలో ఉన్నాయని వివరించారు. నదీ జలాలపై కీలక సూచనలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 20, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:55 PM IST
Chandrababu: నదీ జలాలపై దక్షిణాది రాష్ట్రాలు సమన్వయంతో ముందుకుసాగాలి: చంద్రబాబు
Image Credit: AP CM Chandrababu

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chandrababu: నదీ జలాలపై దక్షిణాది రాష్ట్రాలు సమన్వయంతో ముందుకుసాగాలి: చంద్రబాబు
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