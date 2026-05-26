/AP TG Heat Wave Updates: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సూర్యతాండవం.. వడదెబ్బకు నిన్న ఒక్కరోజే 77 మంది బలి, వారం రోజుల్లో వందల సంఖ్యలో మరణాలు!

77 Dead Due To Heatwaves In AP And Telangana: తెలుగు రాష్ట్రాలలో వేడి తీవ్రత పెరిగిపోతుంది, బయటికి వెళ్లాలంటేనే భయమేసే పరిస్థితి నెలకొంది. ఇంట్లో ఉన్నా కూడా వేడికి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలలో వడదెబ్బ తగిలే వారి సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. సూర్యుడి ప్రతాపానికి నిన్న ఒక్కరోజే 77 మంది చనిపోయారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 25 మంది, తెలంగాణలో 52 మంది మరణించారని సమాచారం. ఇక అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం కేవలం వారం రోజుల్లోనే 300 మంది మరణించారు. మరికొన్ని రోజులు కూడా వేడి తీవ్రత ఇలాగే ఉండనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వేడి ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రాకూడదు. వృద్ధులు, గర్భిణులు, పిల్లలు బయటికి వెళ్లకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్...
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వేడిగాలులు వీస్తున్నాయి. మధ్యాహ్నం వేళ సూర్యుడు నిప్పులు కురిపిస్తున్నట్లుగా ఉంది. నిన్న నల్గొండ జిల్లాలోని వేములపల్లిలో అత్యధికంగా 46.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అదేవిధంగా భద్రాద్రి, జగిత్యాల, ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో కూడా 46.4 డిగ్రీల రికార్డు స్థాయిలో నమోదయింది. మరో మూడు రోజుల పాటు కూడా వేడి తీవ్రత ఇలాగే ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, భూపాలపల్లి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని కూడా పేర్కొంది.
ఈ జిల్లాలో వర్షాలు...
మరోవైపు కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, మెదక్, వనపర్తి, నారాయణపేట, గద్వాల్ జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఇక వర్షాల వల్ల ధాన్యం తడిసి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రైతులకు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు వర్షాలు పడే సమయంలో ఎత్తైన చెట్ల కింద ఉండకూడదు, సురక్షితమైన ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి...
ఇక వేడి వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకి రాకూడదు. మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు వేడి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది. గర్భిణీలు, వృద్ధులు వేడి బారిన పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎప్పటికప్పుడు డీహైడ్రేషన్ గురి కాకుండా నీటి శాతం ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. ఎక్కువగా ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవాలి, తద్వారా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అంతేకాదు ఆగి ఉన్న కార్లలో పిల్లలను కూర్చోబెట్టకూడదు.
