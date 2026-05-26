  AP TG Heat Wave Updates: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సూర్యతాండవం.. వడదెబ్బకు నిన్న ఒక్కరోజే 77 మంది బలి, వారం రోజుల్లో వందల సంఖ్యలో మరణాలు!

77 Dead Due To Heatwaves In AP And Telangana: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడిగాలులు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక్క రోజులోనే 77 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 25 మంది, తెలంగాణలో 52 మంది మరణించారు. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం వారం రోజుల్లో దాదాపు 300 మంది వరకు మరణించినట్లు సమాచారం. దీని గురించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 26, 2026, 09:49 AM IST|Updated: May 26, 2026, 09:49 AM IST
Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

