Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Weather Update: ఓ వైపు భానుడి సెగ.. మరోవైపు రాయలసీమకు ఉరుములతో కూడిన వర్ష సూచన.. ఏపీలో వింత వాతావరణం

Weather Update: ఓ వైపు భానుడి సెగ.. మరోవైపు రాయలసీమకు ఉరుములతో కూడిన వర్ష సూచన.. ఏపీలో వింత వాతావరణం

Weather Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల ప్రతాపం రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతుండటంతో ఏపీలో భానుడి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రజలు బయటకి రావడానికే జంకుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ నేడు కూడా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని.. ప్రజలందరూ అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 24, 2026, 07:50 AM IST|Updated: May 24, 2026, 07:50 AM IST
Weather Update: ఓ వైపు భానుడి సెగ.. మరోవైపు రాయలసీమకు ఉరుములతో కూడిన వర్ష సూచన.. ఏపీలో వింత వాతావరణం
Image Credit: Ap Telangana Weather Update Heatwave Alert Issued As Temperatures Touch 46 Degrees Check Rain Forecast Details (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల ఉగ్రరూపం.. పిట్టల్లా రాలిపోతున్న జనం, నిన్న 56 మంది మృతి

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల ఉగ్రరూపం.. పిట్టల్లా రాలిపోతున్న జనం, నిన్న 56 మంది మృతి

Telangana heat wave news16 min ago
2

ఓ వైపు భానుడి సెగ..మరోవైపు రాయలసీమకు ఉరుములతో కూడిన వర్ష సూచన.. ఏపీలో వింత వాతావరణం

Weather update1 hr ago
3

వైట్‌హౌస్‌లో డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉండగానే కాల్పుల కలకలం.. 30 రౌండ్లు ఫైరింగ్..!

White House Firing2 hrs ago
4

నేడే యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్సీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష.. నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ!

UPSC Prelims Exam 20262 hrs ago
5

శ్రేయస్ అయ్యర్ సెంచరీ..ఎట్టకేలకు విజయం సాధించిన పంజాబ్ కింగ్స్..ప్లేఆఫ్స్‌ ఉన్నట్టే!

LSG vs PBKSMay 23