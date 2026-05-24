/Weather Update: ఓ వైపు భానుడి సెగ.. మరోవైపు రాయలసీమకు ఉరుములతో కూడిన వర్ష సూచన.. ఏపీలో వింత వాతావరణం

Ap Telangana Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల ప్రతాపం రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతుండటంతో ఏపీలో భానుడి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రజలు బయటకి రావడానికే జంకుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ నేడు కూడా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని.. ప్రజలందరూ అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాలకు గాను ఇప్పటికే 13 జిల్లాల పరిధిలోని 95 మండలాల్లో 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డయ్యాయి. నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 21 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాల్పులు, మరో 214 మండలాల్లో సాధారణ వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలోని భౌగోళిక పరిస్థితులు, వాతావరణ మార్పుల ఆధారంగా ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రతను మూడు విభాగాలుగా విభజించారు.
ఆదివారంనాడు కోస్తా, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర పరిధిలోని 9 జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత గరిష్ట స్థాయికి చేరనుంది. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు 45 నుండి 46 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు మధ్యాహ్న సమయాల్లో బయటకు రాకుండా ఉండటమే మంచిదని అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్ర, కొన్ని గోదావరి పరివాహక జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 42 నుండి 44 డిగ్రీల వరకు రికార్డు కావచ్చు. మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, కాకినాడ, అనకాపల్లి, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నంలతో పాటు రాయలసీమ ప్రాంతంలోని కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 40 నుండి 42 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సంస్థ వెల్లడించింది.
తీవ్రమైన ఎండలు ఒకవైపు వేధిస్తున్నప్పటికీ.. ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా మీదుగా ఉత్తరాంధ్ర వరకు ఒక వాతావరణ ద్రోణి కొనసాగుతోందని ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. ఈ ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ పరిధిలోని నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాలతో పాటు, ఉత్తరాంధ్రలోని మన్యం, అల్లూరి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రం కూడా నిప్పుల కుంపటిని తలపిస్తోంది. హైదరాబాద్తో పాటు దాదాపు 20 జిల్లాల్లో వాతావరణ శాఖ తీవ్ర వడగాల్పుల హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. పెద్దపల్లి, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో గరిష్టంగా 46.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అలాగే ఖమ్మం, నల్గొండ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, కుమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో కూడా ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీలు దాటి నమోదవుతున్నాయి. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి పరిసర ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల నుంచి 43 వరుకు నమోదవుతున్నాయి. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయానికే ఎండ తీవ్రత గరిష్ట స్థాయికి చేరుతోంది.
ఇక తెలంగాణలో నేడు చాలా వరకు పొడి వాతావరణం, తీవ్రమైన ఎండలు ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో కొన్ని జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా కొన్ని నిర్దిష్ట ప్రాంతాలలో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు లేదా ఉరుముల జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
