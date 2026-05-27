AP Telangana Weather Alert 43 Dead: తెలుగు రాష్ట్రాలలో భానుడు విశ్వరూపం చూపిస్తున్నాడు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అయితే, హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాత్రిపూట వర్షాలు కురవడం వల్ల వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. నిన్న ఒక్కరోజే తెలంగాణలోని 13 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత దాటిపోయింది. దీని కారణంగా 32 మంది మరణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా వడదెబ్బ తగిలి 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 27, 2026, 08:10 AM IST|Updated: May 27, 2026, 08:10 AM IST
AP Telangana: ఏపీ, తెలంగాణలో ఎండల విలయం.. పోలవరం, ఖమ్మం, కోనసీమ సహా ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్, 43 మంది మృతి!
Image Credit: AP Telangana Weather Alert 43 Dead: Image Credits AI Generated

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

