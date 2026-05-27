/AP Telangana: ఏపీ, తెలంగాణలో ఎండల విలయం.. పోలవరం, ఖమ్మం, కోనసీమ సహా ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్, 43 మంది మృతి!

AP Telangana Weather Alert 43 Dead: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో సూర్యుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మే నెల చివరిలో ఎండలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి. ప్రజలు వేడికి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. నిన్న ఒక్కరోజే రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి ఎండ వేడిమికి తట్టుకోలేక 43 మంది మృతి చెందారు. తెలంగాణలో 13 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీలు దాటాయి. దీనిని బట్టి ఎండల తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నిన్న ఒక్కరోజే 32 మంది మరణించారు. రానున్న రెండు రోజుల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ముఖ్యంగా పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఈ ప్రాంతాల్లో భయంకరమైన వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. నిన్న వడదెబ్బకు గురై 11 మంది చనిపోయారు. అనేక ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 11 గంటల నుంచి ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటోంది. కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో ఈరోజు ఎండలు మరింత తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కురిసిన వర్షం..
మరోవైపు, కొన్ని ప్రాంతాల్లో రాత్రిపూట వర్షం కురిసింది. వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. హైదరాబాద్లోని లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, కుత్బుల్లాపూర్, మియాపూర్ తదితర ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. తెలంగాణలోని సిద్దిపేట, కరీంనగర్, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో కూడా వర్షం పడింది. పశ్చిమగోదావరి, పల్నాడు జిల్లాల్లో పలుచోట్ల వర్షాలు కురిశాయి.
హైదరాబాద్లో వాతావరణం మార్పు..
నిన్న రాత్రి కురిసిన వర్షానికి హైదరాబాద్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. బహదూర్ పల్లి, గండి మైసమ్మ, కొంపల్లి, దూలపల్లి, షాపూర్, సుచిత్ర వంటి ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. సాయంత్రానికి ఆకాశం మేఘావృతమై ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షం కురిసింది. దీంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది.
నేడు కూడా వర్షాలు..
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈరోజు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెదురుముదురు వర్షాలు పడతాయి. తెలంగాణలోని మేడ్చల్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి, నారాయణపేట, వరంగల్, జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, ములుగు, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది.
