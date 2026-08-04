Pragati Scholarship Rs 50,000 For Girls: AICTE ప్రగతి స్కాలర్షిప్ స్కీమ్ ద్వారా ముఖ్యంగా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అభ్యసించే బాలికలకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తోంది. ఇంజినీరింగ్ వంటి AICTE గుర్తింపు పొందిన డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్లలో చదువుతున్న వారికి ఏడాదికి రూ. 50,000 అందిస్తారు. విద్యార్థినుల ఉన్నత చదువులకు, ముఖ్యంగా ఇంజినీరింగ్ రంగంలో వారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా పైచదువులు కొనసాగించడమే ఈ స్కీమ్ ప్రధాన ఉద్దేశ్యం.
ఈ పథకం పేరు 'AICTE ప్రగతి స్కాలర్షిప్ 2026'. దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ఉండాల్సిన అర్హతలు ఇవే:
దరఖాస్తు చేసే విద్యార్థిని AICTE గుర్తింపు పొందిన సంస్థలో డిగ్రీ కోర్సు మొదటి సంవత్సరం లేదా లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా రెండో సంవత్సరంలో చదువుతూ ఉండాలి. కుటుంబంలో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉండటం తప్పనిసరి. అలాగే, కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 8 లక్షల మించకూడదు. దీని కోసం రాష్ట్ర లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ సమర్పించాలి.
ప్రతి సంవత్సరం మొత్తం 5,000 స్కాలర్షిప్లను అందిస్తారు. ఇందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో 566, తెలంగాణలో 424 స్కాలర్షిప్లను కేటాయించనున్నారు.
స్కాలర్షిప్ మొత్తం:
అర్హులైన విద్యార్థులకు ఏడాదికి రూ. 50,000 చొప్పున లభిస్తుంది. నాలుగు ఏళ్ల కోర్సులో చేరిన విద్యార్థులకు మొదటి ఏడాది నుండే ఇది అందుతుంది. లేటరల్ ఎంట్రీ ద్వారా వచ్చే వారికి రెండో సంవత్సరం నుండి అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని ట్యూషన్ ఫీజులు, కంప్యూటర్ కొనుగోలు, పుస్తకాలు, స్టేషనరీ, సాఫ్ట్వేర్ ఇతర విద్యా సంబంధిత ఖర్చుల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు.
దరఖాస్తు విధానం..
అర్హత కలిగిన బాలికలు నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ (NSP) ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తులు చేసిన తర్వాత సంబంధిత విద్యా సంస్థలు, రాష్ట్ర/కేంద్ర స్థాయి అధికారులు వీటిని వెరిఫై చేస్తారు. విద్యార్థుల ఎంపిక మెరిట్ ఆధారంగా, రాష్ట్రాల వారీగా కేటాయించిన కోటాలను బట్టి జరుగుతుంది. ప్రతి సంవత్సరం విద్యార్థినులు NSP పోర్టల్ ద్వారా రిన్యూవల్ కూడా చేసుకోవాలి. గత సంవత్సరం మార్కుల సర్టిఫికేట్లు సమర్పించకపోతే తదుపరి సంవత్సరం స్కాలర్షిప్ లభించదు.టెక్నికల్ డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్లలో మొదటి లేదా రెండో సంవత్సరం (లేటరల్ ఎంట్రీ) చదువుతున్న బాలికలు వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి అక్టోబర్ 31, 2026 వరకు గడువు ఉంది. మధ్యలో చదువు మానేసిన వారికి ఈ స్కాలర్షిప్ వర్తించదు.
దరఖాస్తు చేసేటప్పుడు అధికారిక వెబ్సైట్ https://scholarships.gov.in/ లోని గైడ్ లైన్స్ పాటించాలి. రిజిస్ట్రేషన్ కోసం 'కంటిన్యూ' పై క్లిక్ చేసి, మీ వివరాలను నమోదు చేయాలి. మీ మొబైల్ నంబర్కు SMS ద్వారా వచ్చే అప్లికేషన్ ఐడి, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి. అక్కడ వచ్చే OTP నమోదు చేసి కొత్త పాస్వర్డ్ను క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అప్లికేషన్ ఫామ్లో స్టార్ మార్క్ (*) ఉన్న అన్ని వివరాలను తప్పనిసరిగా నింపాలి. చివరగా 'సేవ్ యాజ్ డ్రాఫ్ట్' క్లిక్ చేసి, ఆపై 'ఫైనల్ సబ్మిట్' చేయాలి.
కావలసిన పత్రాలు:
SSC (పదో తరగతి), ఇంటర్మీడియట్ లేదా ITI/డిప్లొమా సర్టిఫికేట్లు, లేటరల్ ఎంట్రీ వివరాలు, బ్యాంక్ పాస్బుక్, కేటగిరీ సర్టిఫికేట్, ఆధార్ కార్డ్, స్టడీ సర్టిఫికేట్, కుటుంబ ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం, తల్లిదండ్రుల డిక్లరేషన్, బ్యాంక్ మాండేటరీ ఫారం తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
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