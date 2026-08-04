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విద్యార్థినులకు అదిరిపోయే ఛాన్స్.. ఏడాదికి రూ.50,000 స్కాలర్‌షిప్.. దరఖాస్తుకు అర్హతలివే!

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు ఒక గొప్ప శుభవార్త! ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ (AICTE) ద్వారా ప్రతి ఏడాది రూ. 50,000 చొప్పున అద్భుతమైన స్కాలర్‌షిప్‌లు లభిస్తున్నాయి. విద్యార్థులు 'ప్రగతి స్కాలర్‌షిప్ స్కీమ్' కింద దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మరియు అర్హతలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 04, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:10 PM IST
విద్యార్థినులకు అదిరిపోయే ఛాన్స్.. ఏడాదికి రూ.50,000 స్కాలర్‌షిప్.. దరఖాస్తుకు అర్హతలివే!
Image Credit: Pragati Scholarship Rs 50,000 For Girls:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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విద్యార్థినులకు అదిరిపోయే ఛాన్స్.. ఏడాదికి రూ.50,000 స్కాలర్‌షిప్.. దరఖాస్తుకు అర్హతలివే!
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