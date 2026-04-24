Weather Alert: ఏపీ, తెలంగాణలో విచిత్ర వాతావరణం.. ఓ వైపు వర్షాలు, మరోవైపు మాడుపగిలేలా ఎండలు!

Weather Update In Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్నమైన వాతావరణం నెలకొంది. పగటిపూట తీవ్రమైన ఎండలు, సాయంత్రం వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 44°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో వాతావరణ శాఖ కీలక అప్డేట్ విడుదల చేసింది. అటు ఏపీలో, ఇటు తెలంగాణలో భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తాడని పత్తుల నిర్వహణశాఖ తెలిపింది.
ఏపీలో మాడు పగిలే ఎండలు కొడుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. శుక్రవారం 62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 89 మండలాల్లో వడగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. గురువారం 26 జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలు పైగా నమోదయ్యాయి.. గురువారం శ్రీకాకుళం జిల్లా కొత్తూరులో 45.4 డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి. అంతేకాదు ఎండలకు తోడు వేడిగాలులు, ఉక్కపోత వాతావరణం ఉంటోంది.. అలాగే పిడుగులతో కూడిన అకాల వర్షాలు పడుతున్నాయి. విచిత్రంగా సాయంత్రం వరకు ఎండలు.. ఆ తర్వాత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
ఇక తెలంగాణలో కూడా ఈరోజు నుండి ఈ నెల 29 వరకు భానుడు నిప్పులు కురిపిస్తాడని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, మహబూబాబాద్, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, గద్వాల, వనపర్తి జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావొచ్చని, ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు.
అలాగే ఏపీలో నేడు 62 మండలాల్లో తీవ్ర వేడిగాలులు వీస్తాయని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణశాఖ తెలిపింది. అలాగే మరో 89 మండలాల్లో వేడిగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఇవాళ విజయనగరం జిల్లాలో 22 మండలాలు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 14 మండలాలు, శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని 12 మండలాలు, పోలవరం జిల్లాలో 4 మండలాలు, అనకాపల్లి జిల్లాలో 4 మండలాలు, కాకినాడ జిల్లాలో 2 మండలాలు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 2 మండలాలు, ఏలూరు జిల్లాలో ఒక మండలం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఒక మండలంలో తీవ్ర వేడిగాలులు వీస్తాయి. అంతేకాదు శనివారం 7 మండలాల్లో తీవ్ర వేడిగాలులు.. 31 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
ఈ ఎండలు, ఉక్కపోత, వేడి గాలుల దెబ్బకు ప్రజలు ఇళ్ల నుండి బయటికి రావాలంటేనే జంకుతున్నారు. అయితే జనాలు బయటకు వెళ్లే సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. చిన్నారులు, వృద్ధులు, గర్భిణిలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. తాగునీరు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు తాగాలని సూచిస్తున్నారు.
