Aravalli Mining: ఆరావళిలో మైనింగ్ విషయంలో వెనక్కి తగ్గిన మోడీ సర్కార్.. రాష్ట్రాలకు కీలక సూచనలు..

గత కొన్ని రోజులుగా ఆరావళి పర్వతాల్లో జరగుతున్న మైనింగ్ పై కొంత మంది పర్యావరణ ప్రేమికులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. ఆరావళి పర్వతాల్లో చేపట్టే మైనింగ్ కారణంగా ఢిల్లీ, హర్యానా వరకు థార్ ఎడారి విస్తరించే అవకాశాలున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్న మాట. ఇక కేంద్రం కూడా తక్షణ చర్యలకు ఉపక్రమించింది.
ఇప్పటికే ఆరావళి పర్వత శ్రేణులకు నష్టం కలిగేలా మైనింగ్ చేపట్టడంపై దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు వ్యక్తమైయ్యాయి. నవంబర్ 20న దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఆరావళి హిల్స్, రేంజెస్కు యూనిఫాం డెఫినిషన్ ఆమోదించింది. కమిటీ సిఫార్సుల ప్రకారం ఒక హిల్ స్థానిక భూమి నుంచి కనీసం 100 మీటర్లు ఎత్తు ఉండాలని నిర్ణయించారు. 500 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ హిల్స్తో కలిసి, మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాలు కూడా అందులో చేర్చారు. దీంతో అసలు వివాదం ఇక్కడే మొదలైంది.
ఆరావళి యూనిఫాం డెఫినిషన్ ఆమోదం తర్వాత సేవ్ ఆరావళి క్యాంపెయిన్ సోషల్ మీడియాలో బలంగా సాగింది.ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు, యాక్టివిస్టులు ఆరావళికి మరణం శాసనం రాశారంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో దేశ వ్యాప్తంగా ఈ అంశంపై విమర్శలు, ప్రదర్శనలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గి ఆరావళిలో మైనింగ్ను నిషేధిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
