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జెన్ జీతో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ భేటి వెనక అసలు కారణాలు ఇవేనా..

RSS Chief With Gen Z: దేశ రాజకీయాలను యువతరం శాసించబోతోంది. ఇటీవల దేశంలో విద్యార్థుల ఆందోళన కేంద్రప్రభుత్వంలో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ పై కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. యువతరాన్ని సమీకరించి దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నడిబొడ్డున జంతర్ మంతర్ లో చేపట్టిన ధర్నా సంచలనం రేకెత్తించింది. ప్రతిపక్షపార్టీ కాంగ్రెస్ లో కదలిక తెచ్చింది. రాజకీయాలకు దూరంగా దేశపరిస్థితిని చక్కబెడుతున్న రాష్ట్రీయ సేవాసంఘ్ ను ఆలోచనలో పడేసింది. ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ జెన్ జీతో ప్రత్యేక భేటీ ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 11, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:55 PM IST
జెన్ జీతో ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ భేటి వెనక అసలు కారణాలు ఇవేనా..
Image Credit: Mohan Bhagwat (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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