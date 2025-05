Crpf Jawan Video: ఇదిగో ప్రూఫ్.. అన్ని సర్టిఫికేట్స్ సమర్పించి పాక్ యువతితో పెళ్లి.. అసలు నిజం బైటపెట్టిన జవాన్... వీడియో వైరల్..

Armed crpf jawan Munir ahmed says i have proofs video: జమ్ము కశ్మీర్ లోని పహల్గం ఉగ్రకుట్రపై భారత్ సీరియస్ అయ్యింది. మొత్తంగా భారత్ పాక్ కు చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో సింధు జలాల్ని, బాబ్లీ డ్యామ్ ను సైతం క్లోజ్ చేసింది. పాక్ దిగుమతులపై నిషేధం విధించింది. నౌకయానం, గగనతలంపై పాక్ నౌకలు, విమానాల్ని నిషేధించింది. ఈ క్రమంలో పాక్ పౌరుల్నిసైతం వారి దేశానికి వెళ్లేలా ఆదేశాలు జారీచేసింది.

ఇప్పటికే మనదేశంలో ఉన్న పాక్ పౌరులు దాదాపుగాతమ దేశంకు వెళ్లిపోయారు.అయితే.. జమ్ములోని గరోటా ప్రాంతానికి చెందిన మునీర్ అహ్మద్ అనే సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్, పాక్ యువతిని పెళ్లిచేసుకున్నాడు. అతను తన పెళ్లిని సీక్రెట్ గా ఉంచడమే కాకుండా.. కేంద్రం విధించిన గడువు తర్వాత కూడా పాక్ యువతిని తన ఇంట్లోనే సీక్రెట్ గా దాచి ఉంచాడు .అది కాస్తా అధికారులకు తెలిసింది.

#WATCH | J&K: Munir Ahmad, a CRPF jawan from Jammu, who was dismissed for marrying Pakistani national Meenal Khan, speaks out.

“…She is my cousin sister. Our wedding took place on 24th May 2024 via video conference… both families stayed together here before partition…” pic.twitter.com/5BWjgC9o3e

