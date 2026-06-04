Army Captain Proposal: ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త కొత్త మార్గాలను ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే ఒక ఆర్మీ అధికారి చేసిన ప్రపోజల్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. నాసిక్లోని ఆర్మీ ఏవియేషన్ అకాడమీలో ఇటీవల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కెప్టెన్ భరత్ భరద్వాజ్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఎన్నో ఏళ్ల కఠిన శిక్షణ పూర్తి చేసుకుని ఈ ముఖ్యమైన ఘట్టాన్ని చేరుకున్న ఆయన.. అదే సందర్భాన్ని తన ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి ఉపయోగించుకున్నారు.
పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ పూర్తైన తర్వాత కెప్టెన్ భరత్ భరద్వాజ్ తన ప్రేయసి ఆరుషికి అందరి ముందూ ప్రేమను వ్యక్తం చేశాడు. మిలిటరీ హెలికాప్టర్ ముందు మోకాళ్లపై కూర్చొని చేసిన ఈ ప్రపోజల్ అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకుంది. ఆరుషి కూడా ఆయన ప్రేమను అంగీకరించడంతో ఈ దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయింది. చాలా మంది దీనిని ప్రేమను వ్యక్తం చేసిన అందమైన క్షణంగా అభివర్ణించారు.
అయితే ఈ ఘటనపై ఆర్మీ వర్గాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సైన్యంలో క్రమశిక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుందని, అధికారిక కార్యక్రమాలు వ్యక్తిగత వేడుకలకు వేదిక కాకూడదని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీంతో ఈ వ్యవహారంపై ఉన్నతాధికారులు పరిశీలన చేపట్టినట్లు సమాచారం. సైనిక నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించారా అనే అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ సంఘటన దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తికర చర్చకు దారితీసింది. కొందరు దీనిని జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక క్షణంగా సమర్థిస్తుండగా, మరికొందరు సైనిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన ప్రదేశాలు మరియు కార్యక్రమాల్లో వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం సరైనది కాదని అంటున్నారు. రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన సున్నిత ప్రాంతాలలో ఇలాంటి ప్రైవేట్ ఈవెంట్స్ ఆర్మీ గౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ అంశం సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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