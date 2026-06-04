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Army Captain Proposal: ప్రేమలో హీరో.. ప్రోటోకాల్‌లో జీరో.. ఆర్మీ కెప్టెన్ వైరల్ ప్రపోజల్‌పై మిలిటరీ సీరియస్

Army Captain: ప్రేమను వ్యక్తం చేయడానికి చాలా మంది విభిన్న మార్గాలను ఎంచుకుంటారు. అయితే ఓ ఆర్మీ అధికారి చేసిన ప్రపోజల్ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. తన జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైన రోజునే ప్రేమను కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పాలని భావించిన ఆయన చేసిన ప్రయత్నం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. కానీ అదే సమయంలో ఆ నిర్ణయం ఆయనకు అనుకోని సమస్యలను కూడా తెచ్చిపెట్టింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 04, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:33 PM IST
Army Captain Proposal: ప్రేమలో హీరో.. ప్రోటోకాల్‌లో జీరో.. ఆర్మీ కెప్టెన్ వైరల్ ప్రపోజల్‌పై మిలిటరీ సీరియస్
Image Credit: Army Captain Proposes To Girlfriend At Aviation School And Faces Disciplinary Action (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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