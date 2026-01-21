English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prayagraj plane crash news: ప్రయాగ్ రాజ్ లో ట్రైనీ విమానం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీపోయింది.  అది దగ్గరలోని చెరువులో పడిపోయింది. ఈ ఘటన జరగ్గానే వెంటనే స్థానికులు అక్కడికి చేరుకున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:26 PM IST
  • ప్రయాగ్ రాజ్ లో చెరువులో కూలీన విమానం..
  • విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు..

Army Training Aircraft Crashes into Lake in Prayagraj: ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ప్రయాగ్ రాజ్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ట్రైనీ హెలికాప్టర్ కుప్పకూలీంది. ఇది దగ్గరలోని చెరువులో పడిపోయింది. మరోవైపు సాంకేతిక  ప్రమాదామా లేదా మరేదైన కారణం ఉందా అన్న దానిపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ట్రైనీ విమానం కుప్పకూలగానే వెంటనే దానిలో ఉన్న సిబ్బంది బైటకు వచ్చారు.  అయితే.. స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడకు చేరి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. పోలీసులు కూడా అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఇది ఎయిర్ ఫోర్స్ విమానమా లేదా కమర్షియల్ విమానమా అన్నవిషయం తెలియాల్సి ఉంది.

మరోవైపు ట్రైనీ విమానం అంటే పైలెట్ పూర్తిస్థాయిలో సరైన విధంగా సన్నద్దం కాక పోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. ఒక వైపు ప్రయాగ్ రాజ్ లో మాఘీ మేళ కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో ట్రైనీ విమానం ప్రమాదం ఘటన అందరిని షాక్ కు గురిచేసిందని చెప్పుకొవచ్చు. దీనిపై వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

 

