Jammu Kashmir Army Vehicle Accident: జమ్మూ కశ్మీర్లోని దోడా జిల్లాలో ఆర్మీ వాహనం లోయలో పడిపోవడంతో 10 మంది సైనికులు మృతి చెందగా.. 11 మంది గాయపడ్డారు. భదేర్వా-చంబా అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై ఖన్నీ టాప్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
మొత్తం 21 మంది జవాన్లు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం రోడ్డు పక్కనే పడిందని.. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది జవాన్లు మరణించారని భదేర్వా బ్లాక్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (BMO) డాక్టర్ వర్ష శర్మ. తీవ్రంగా గాయపడిన 11 మంది జవాన్లను మెరుగైన చికిత్స కోసం తరలించారు. స్వల్ప గాయాలతో ఉన్న మరో జవాన్ భదేర్వా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.
ఈ సంఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే సీనియర్ పోలీస్ అధికారి, సైనిక అధికారులు.. గాయపడిన సైనికుల చికిత్సను పర్యవేక్షించడానికి భదేర్వా ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మికులు, వైద్యులకు సహాయం చేయడానికి GMC దోడా నుండి అంబులెన్స్తో పాటు వైద్యులు, పారామెడిక్స్ బృందం కూడా చేరుకుంది.
సైనికులను తీసుకెళ్తున్న మిల్ట్రీ వెహికల్ ఎత్తైన అవుట్ పోస్ట్ వైపు వెళ్తుండగా.. డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం 200 అడుగుల లోతైన లోయలోకి పడిపోయింది. సమాచారం తెలిసిన వెంటనే సైన్యం, పోలీసులు వెంటనే సంయుక్తంగా సహాయక చర్యను ప్రారంభించారని అధికారులు తెలిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన సైనికులను ప్రత్యేక చికిత్స కోసం ఉధంపూర్లోని సైనిక ఆసుపత్రికి హెలికాప్టర్ ద్వారా తరలించారు.
Also Read: Prabhas: తనకు బాగా ఇష్టమైన వారికి డార్లింగ్ ప్రభాస్ ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏంటో తెలుసా..?
Also Read: adhaar Card: ఏ హామీ లేకుండా రుణం కావాలా? కేవలం ఆధార్తోనే 5 సూపర్ ప్రయోజనాలు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.