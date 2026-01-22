English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Jammu Kashmir: జమ్మూ కశ్మీర్‌ రాష్ట్రంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. దోడా జిల్లాలో ఆర్మీ వాహనం లోయలో పడిపోవడంతో 10 మంది సైనికులు మృతి చెందగా.. 11 మంది గాయపడ్డారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 22, 2026, 04:17 PM IST

Jammu Kashmir Army Vehicle Accident: జమ్మూ కశ్మీర్‌లోని దోడా జిల్లాలో ఆర్మీ వాహనం లోయలో పడిపోవడంతో 10 మంది సైనికులు మృతి చెందగా.. 11 మంది గాయపడ్డారు. భదేర్వా-చంబా అంతర్రాష్ట్ర రహదారిపై ఖన్నీ టాప్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

మొత్తం 21 మంది జవాన్లు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం రోడ్డు పక్కనే పడిందని.. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది జవాన్లు మరణించారని భదేర్వా బ్లాక్ మెడికల్ ఆఫీసర్ (BMO) డాక్టర్ వర్ష శర్మ. తీవ్రంగా గాయపడిన 11 మంది జవాన్లను మెరుగైన చికిత్స కోసం తరలించారు. స్వల్ప గాయాలతో ఉన్న మరో జవాన్ భదేర్వా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

ఈ సంఘటన గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే సీనియర్ పోలీస్ అధికారి, సైనిక అధికారులు.. గాయపడిన సైనికుల చికిత్సను పర్యవేక్షించడానికి భదేర్వా ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణ కార్మికులు, వైద్యులకు సహాయం చేయడానికి GMC దోడా నుండి అంబులెన్స్‌తో పాటు వైద్యులు, పారామెడిక్స్ బృందం కూడా చేరుకుంది.

సైనికులను తీసుకెళ్తున్న మిల్ట్రీ వెహికల్ ఎత్తైన అవుట్ పోస్ట్ వైపు వెళ్తుండగా.. డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం 200 అడుగుల లోతైన లోయలోకి పడిపోయింది. సమాచారం తెలిసిన వెంటనే సైన్యం, పోలీసులు వెంటనే సంయుక్తంగా సహాయక చర్యను ప్రారంభించారని అధికారులు తెలిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన సైనికులను ప్రత్యేక చికిత్స కోసం ఉధంపూర్‌లోని సైనిక ఆసుపత్రికి హెలికాప్టర్ ద్వారా తరలించారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

