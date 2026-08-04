/MK Stalin: అహంకారం వినాశనానికి దారితీస్తుంది.! . ఉదయనిధి అరెస్ట్ వివాదంపై ఎంకే స్టాలిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mk stalin fires on cm Vijay govt over Udhayanidhi Stalin arrest row: తమిళనాడు రాజకీయాలు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. సీఎంగా విజయ్ దళపతి ఏ మూహుర్తంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారో కానీ ఆయన ప్రభుత్వంపై అపోసిషన్ పార్టీలు తరచుగా టీవీకే కూటమి ప్రభుత్వం కూలిపొవడం పక్కా అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసుకుంటూ వస్తున్నాయి. మరోవైపు సీఎం విజయ్ మాత్రం తనదైన చాణక్యంతో అపోసిషన్ పార్టీలకు చుక్కలు చూపిస్తు పాలన సాగిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో ప్రజలకు ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తు ముందుకు కదులుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల డీఎంకే నేత ఉదయ నిధి స్టాలీన్ త్రిషపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకున్న విషయం తెలిసిందే. కావేరీ జలాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉదయనిధి స్టాలీన్.. నటి త్రిషపై చేసిన డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలపై రచ్చ రాజుకుంది. దీనిపై సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వంసైతం సీరియస్ అయ్యింది. టీవీకే నేతల ఫిర్యాదు మేరకు ఉదయ నిధిని అరెస్ట్ చేశారు. మరోవైపు మద్రాస్ కోర్టు వెంటనే బెయిల్ కూడా మంజురు చేసింది. ఈ క్రమంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలీన్ ఈ వివాదంపై స్పందించారు.
సీఎం విజయ్ దళపతి ప్రభుత్వం అహంకారపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతే కాకుండా.. అహంకారం పెరిగిపోతే అది అంతే తొందరగా వినాశనానికి దారితీస్తుందంటూ చురకలుపెట్టారు. కావేరి జలాల సాధనలో, మేకెదాటు డ్యామ్ నిర్మాణాన్ని అడ్డుకోవడంలో సీఎం విజయ్ తీరును ప్రశ్నించినందుకు డైవర్షన్ లో భాగంగా ఇదంతా చేశారని ఎంకే స్టాలీన్ ఎద్దేవా చేశారు. రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలకు ఒక్కరోజు ముందు ప్రతిపక్ష నేతను అరెస్ట్ చేయడం వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఉందని మాజీ సీఎం సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ప్రశ్నించే వారి గొంతుకలను నొక్కేందుకు, విద్యార్థులు, రైతుల అరెస్ట్ లను ఒక ఆయుధంగా వాడుకుంటుందని విమర్శించారు.
కావేరి విషయంలో హైకోర్టు ఆదేశాలు తమిళనాడుకు ఎదురుదెబ్బ అని, ఇది కేంద్రంలోని బీజేపీ నిరంకుశ పాలనకు నిదర్శనమని స్టాలిన్ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇదే సమయంలో కావేరి అంశంలో ఉదయనిధి వ్యాఖ్యలను స్టాలిన్ సమర్ధించారు. రైతుల కోసం చేసిన ఆందోళనల్ని ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకొక పొవడంతో పాటు, త్రిష వ్యాఖ్యలు అంటూ డైవర్ట్ చేశారని ఎంకే స్టాలీన్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
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