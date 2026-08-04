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MK Stalin: అహంకారం వినాశనానికి దారితీస్తుంది.! . ఉదయనిధి అరెస్ట్ వివాదంపై ఎంకే స్టాలిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mk stalin reacts on Udhayanidhi Stalin row: అహంకారం మితిమీరితే పతనం మరింత వేగవంతం అవుతుందని ఎంకే స్టాలీన్ ఆయన హెచ్చరించారు. ఉదయనిధి స్టాలీన్ అరెస్ట్ వివాదంపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు తమిళ రాజకీయాల్లో మరో దుమారంగా మారాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:06 PM IST
MK Stalin: అహంకారం వినాశనానికి దారితీస్తుంది.! . ఉదయనిధి అరెస్ట్ వివాదంపై ఎంకే స్టాలిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmvijaythalapathy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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MK Stalin: అహంకారం వినాశనానికి దారితీస్తుంది.! . ఉదయనిధి అరెస్ట్ వివాదంపై ఎంకే స్టాలిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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