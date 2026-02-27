English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Arvind Kejriwal: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కీలక పరిణామం.. అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియాలకు క్లీన్ చిట్..

Arvind Kejriwal: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కీలక పరిణామం.. అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియాలకు క్లీన్ చిట్..

Arvind kejriwal and manish sisodia discharged: ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో మాజీ సీఎం అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ తో పాటు, మనీష్ సిసోడియాలకు ఢిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 27, 2026, 11:53 AM IST
  • ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్..
  • అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, సొసిడియాలకు భారీ ఊరట..

Arvind Kejriwal: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కీలక పరిణామం.. అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియాలకు క్లీన్ చిట్..

Arvind kejriwal and manish sisodia discharged by delhi court: దేశ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఢిల్లీ లిక్కర్ పాలసీ కేసు గతంలో రాజకీయాల్ని కుదిపేసిన విషయం తెలసిందే. దీనిలో తాజాగా.. ఢిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కీలక తీర్పును వెల్లడించింది. ఈ కేసులో సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ లకు సంబంధించి సరైన ఆధారాలులేవని కోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి , ఆప్ జాతీయ కన్వీనర్ అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ తో పాటు, మనీష్ సిసోడియాలను విడుదల చేస్తు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. 

ముఖ్యంగా మద్యం పాలసీ కుంభకోణానికి సంబంధించిన అవినీతి కేసులో అరవింద్ కేజ్రీవాల్‌ను, ఢిల్లీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎంను రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు శుక్రవారం విడుదల చేసింది. దర్యాప్తులో జరిగిన లోపాలపై కోర్టు తీవ్రంగా స్పందించింది. సీబీఐ దాఖలు చేసిన ఛార్జిషీట్లో అనేక లోపాలున్నాయని మొట్టికాయలు వేసింది.

Read more: Rajasthan minister Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. ఏకంగా అసెంబ్లీలో ఉమ్మేసిన మంత్రి.. వీడియో వైరల్..

మరోవైపు ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న 23 మందిని కోర్టు విడుదల చేసింది.  ఇ కగతంలో.. మద్యం రిటైల్ అమ్మకాలలో ఎక్సైజ్ పాలసీ 2021-22లో అప్పటి ఆప్ ప్రభుత్వం అక్రమాలుకు పాల్పడిందని అపోసిషన్ పార్టీలు ఆరోపణలు చేశాయి. దీనిపై జూలై 22వ తేదీన ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వినయ్ కుమార్ సక్సేనా కొత్త పాలసీపై సీబీఐ దర్యాప్తుకు సిఫార్సు చేసిన విషయం తెలిసిందే.

 

అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ ఏమన్నారంటే..?..

మరోవైపు కోర్టు తీర్పు తర్వాత అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. తన జీవితంలో ఎప్పుడు తప్పుచేయలేదన్నారు. ఆప్‌కు చెందిన ఐదుగురు నేతలను అక్రమాల్లో జైల్లో పెట్టారన్నారు. కేవలం విపక్షాలను టార్గెట్ చేసుకుని ప్రధాని మోదీ ఈ విధంగా చేశారని,  ప్రజా సమస్యలను పట్టించుకొలేదని మండిపడ్డారు. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని లేకుండా చేసేందుకు చాలా కుట్రలు చేశారన్నారు.  నిజం ఎప్పటికైన గెలుస్తుందని అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. 
 

 

